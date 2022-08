Danske bank sletter gjelden til 90.000 kunder

I tillegg bevilger banken 650 millioner kroner til å tilbakebetale kunder som har blitt belastet for mye.

FEIL: En omfattende feil i Danske bank sitt inndrivelsessystem har fått store konsekvenser for mange kunder. Foto: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Saken oppdateres.

Det opplyser Danske bank i en pressemelding onsdag morgen.

Ifølge danske TV 2 gjøres dette på grunn av en feil i inndrivelsessystemet, som har pågått i flere årtier.

Ifølge banken er det et stort antall kunder som er rammet av feilen.

I tillegg til de 90.000 inkassokundene som får gjelden slettet, har 155.000 andre kundesaker tidligere blitt behandlet.

– Det betyr at totalt cirka 245.000 inkassokunder vil bli informert om at deres gjeld settes til null kroner, og at deres konto, som er overført til inkasso, lukkes, skriver banken i pressemeldingen.

Gjeldskaoset i Danske Bank har ført til ulovlig inndrivelse av betalinger, ifølge TV 2.

For å kompensere kundene som har betalt for mye, har Danske Bank avsatt 650 millioner kroner som skal tilbakebetales.

– De historiske feilene vi har oppdaget i våre inkassosystemer avspeiler på ingen måte den banken vi ønsker å være, og vi beklager dypt feilene og konsekvensene dette har fått for berørte kunder, sier administrerende direktør Carsten Egeriis i meldingen.