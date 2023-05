Dansk politiker nekter å snakke dansk

Kollegene på Folketinget i Danmark er mektig provosert over at Aki-Matilda Høegh-Dam kun snakker grønlandsk.

Den unge politikeren Aki-Matilda Høegh-Dam (26) fra Grønland ble innvalgt i det danske Folketinget i 2019, fire år etter at hun endte på sjetteplass i missekonkurransen Miss Danmark.



Hun representerer det sosialdemokratiske partiet Siumut, men måten hun gjør det på, provoserer andre danske politikere.

I en debatt om riksfellesskapet i Folketinget fredag, snakket hun nemlig utelukkende på grønlandsk. Hun svarte også kun på grønlandsk da andre medlemmer av Folketinget stilte henne spørsmål.

Jyllandsposten skriver at det er uvisst hvorfor.

– Jeg vil ikke være statist til det som foregår, bare fordi det skal brukes i grønlandske medier, sier Karsten Hønge fra SF, som poengterer at Høegh-Dam snakker flytende dansk.

Tingsekretær Erling Bonnesen fra Venstre, som sitter i formannsstolen under debatten, ba 26-åringen om å gjenta det hun sier på dansk, så andre kan forstå henne, men det nektet hun.

Høegh-Dam svarte også denne oppfordringen på grønlandsk. Bonnesen måtte derfor spørre om hun hadde svart ja eller nei.

– Det var et nei, svarte Høegh-Dam på dansk, før hun slo om til grønlandsk igjen.

Folketingsmedlem Solbjørg Jakobsen, som har bakgrunn fra Færøyene, skriver på Twitter:

– Hvis det ikke for respekten for landets fineste talerstol, ville jeg stilt Aki-Mathilda et spørsmål på færøysk etter talen, som hun insisterte på å holde på grønlandsk. Jeg bet meg i stedet i tunga og ergret meg over situasjonen.