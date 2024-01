Danmark har fått en konge

Dronning Margrethe (83) har abdisert, etter 52 år på tronen, og Danmark har dermed fått en ny monark.

Kronprins Frederik (55) har nå blitt Kong Frederik X. Hans kone Mary er Danmarks nye dronning.

Det ble klart i statsråd på Christiansborg slott søndag.

ROLLEBYTTE: Dronningen Margrethe er ikke lenger regent. Her gjør fullbyrder kong Frederik tronskiftet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

– Gud bevare kongen, sa Margrethe etter hun hadde signert abdikasjonen.

– Historisk

– Dette er veldig historisk. Dette er første gang på 900 år at en dansk monark går av frivillig, sier TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Han er klar for hva som blir den viktigste rollen til kong Frederik.

– Han skal være den som samler Danmark, og som representer Danmark utad, sier kongehuseksperten i TV 2s spesialsending på TV 2 Nyheter.



HISTORISK DAG: Danskene holdt ikke tilbake på pomp og prakt når de markerte at landet har fått en ny konge. Foto: WOLFGANG RATTAY

Reiste gjennom gatene

Søndag reiste Dronning Margrethe, Frederik og Mary gjennom Københavns gater.

Dronning Margrethe ble fraktet i en hestetrukket karet fra Amalienborg til Christiansborg slott i København.

Dette var siste gang hun kjørte gjennom Københavns gater som Danmarks regent.



Det nye kongeparet reiste på sin side i bil.

RULLER AVSTED: Det nye kongeparet reiser gjennom hovedstaden i veteranbil. Foto: RITZAU SCANPIX DENMARK

Enorme folkemengder

Titusenvis av mennesker har samlet seg i København sentrum for å være vitne til den historiske dagen.

Politiet har vært nødt til å stenge flere gater på grunn av enorm pågang.

– Vi opplever stor tilstrømming til Christiansborg Slottsplass. Det er veldig mye trengsel via Stormbroen, Vinderbrogade og Højbro Plads, skriver København-politiet på X.



På forhånd har de rådet folk til å la sykkelen og bilen stå.

FOLKSOMT: Enorme folkemengder har samlet seg utenfor Christiansborg slott i København. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP

Pyntet i danske flagg

København er pyntet i all sin prakt i forbindelse med tronskiftet.

Fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen i København vaier søndag 200 røde og hvite flagg som en hyllest til det danske kongehuset. Flaggalleen strekker seg drøyt 1,1 kilometer gjennom byen.

– Det blir en helt spesiell opplevelse for alle som er en del av København. Vi ønsker hjertelig velkommen til vår kommende konge og hyller i fellesskap en helt fantastisk dronning, som dronning Margrethe har vært for både København og hele Danmark, sier direktøren for Københavns handels- og næringsforening, KCC, Michael Gatte.

Flere av butikkene i den lange gågata Strøget skal holde ulike markeringer og på ulikt vis hylle det danske kongehuset.