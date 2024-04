Daniel (45) bor ulovlig: – Vi fikk dette landet av Gud

VESTBREDDEN (TV 2): De israelske bosetningene anses som et av de største hindrene for opprettelsen av en palestinsk stat. Daniel Jacob mener han bor på land som er gitt ham av Gud.

– Velkommen! Bare kom inn, vil dere ha en kaffekopp? Unnskyld alt rotet!

Daniel Jacob (45) har akkurat kommet tilbake etter å ha tjenestegjort i det israelske militæret når han tar imot TV 2.

Majoren er reservist, og ble kalt inn samme dag som Hamas-terroren, 7. oktober 2023.

Store militærbager ligger utenfor inngangsdøra. De inneholder støvler og annet utstyr som skal leveres til soldatene ved fronten.

– Jeg hadde rundt 600 soldater under min ledelse. Vi var for det meste i fjellene i Samaria, men også litt i Gaza, sier Jacob.



– Sånn er det her i Israel. Vi må forsvare oss.



Bor på okkupert land

Et israelsk flagg vaier utenfor Jacobs hus. Fra terrassen har 45-åringen god utsikt over ørkenlandskapet.

Huset ligger i den ene enden av bosetningen Kfar Adumim, som slynger seg langsmed en fjellrygg mellom Jerusalem og Jeriko.

Det er 20 år siden Jacob bygde huset i bosetningen.

– Dette er et trygt sted. Det er en sikker sone. Det er ingen arabiske landsbyer i nærheten her. Den nærmeste arabiske byen er Jeriko, sier Jacob.

Han tar oss med til et utkikkspunkt i nærheten.

Derfra kan vi skimte Jordan i det fjerne. På flere av bakketoppene og fjellknausene rundt oss troner jødiske bosetninger.

– Der er Alon, og der nede er Anatot, sier Jacob og peker.

– Men dette er Vestbredden?

– Ja, dette er Vestbredden. Men jeg kaller det Judea og Samaria, ok? For dette er en del av vårt bibelske land, svarer Jacob.

– Gitt av Gud

Israels bosetninger i okkuperte palestinske områder er ifølge FN ulovlige og i strid med folkeretten.



Jacob og de om lag 5000 andre bosetterne i Kfar Adumim bor dermed ulovlig på okkupert palestinsk land.

Akkurat dét er Jacob uenig i.

– Vi har kommet tilbake til våre forfedres land. Det er ingen palestinsk historie i dette området, hevder han.



– Under huset mitt har man funnet levninger fra romertiden, og på dem var det jødiske skrifttegn. All historie her er jødisk.

Jacob beskriver seg selv som ortodoks, og mener jødene har historisk krav på hele Vestbredden.

– Jeg mener hele dette landet, hele Israel, ble gitt til oss. Vi var de eneste i bibelske tider som ble lovet dette landet, fra Abraham til Isak og Jacob. Det står i første mosebok, sier Jacob.



– Så dette ble gitt til dere av Gud?



– Ja, det ble gitt til oss av Gud, hevder han.



Rekordmye bygging

Ifølge tall fra FN bor om lag 700.000 israelere i bosetninger i strid med internasjonal rett.

Og antallet øker.

Kartet under viser hvordan bosetningene er spredt over hele Vestbredden.

De mørkegrå feltene viser de områdene der palestinerne har full eller delvis kontroll. Resten kontrolleres av Israel.

De røde feltene er bosetningene.

VESTBREDDEN: Bosetningen Kfar Adumim ligger på strekningen mellom Jerusalem og Jeriko. Foto: Grafikk: Magnus Midthun.

I 2023 var det rekordstor bygging i bosetningene, ifølge israelske Peace Now.

Organisasjonen overvåker israelsk bygging på den okkuperte Vestbredden.



I sin årsrapport for 2023 skriver de at 26 nye utposter ble etablert i løpet av fjoråret.

21 palestinske lokalsamfunn ble tvunget til å flytte.

Over 12.000 nye boenheter ble godkjent.

Utviklingen ser ut til å fortsette på samme måte i 2024.

Hittil i år har den israelske regjeringen godkjent byggingen av 3500 nye boenheter på den okkuperte Vestbredden



I bosetningen Ma´ale Adumim tar nye leilighetskomplekser form.

Bosetningen er, med sine om lag 40.000 innbyggere, på størrelse med en middels norsk by.

Her er det skoler, barnehager, kjøpesentre og frodige parker.

HEKTISK AKTIVITET: Det bygges stadig nye leilighetsbygg i bosetningen Ma´ale Adumim på den okkuperte Vestbredden. Foto: Tom Rune Orset Les mer HEKTISK AKTIVITET: Det bygges stadig nye leilighetsbygg i bosetningen Ma´ale Adumim på den okkuperte Vestbredden. Foto: Tom Rune Orset Les mer HEKTISK AKTIVITET: Det bygges stadig nye leilighetsbygg i bosetningen Ma´ale Adumim på den okkuperte Vestbredden. Foto: Tom Rune Orset Les mer

Nå har Israels regjering godkjent byggingen av 2400 nye boenheter i Ma´ale Adumim.

– Hver gang Israel godkjenner en bygningsplan på Vestbredden øker ikke bare antallet bosettere, det utvider også landområdet til bosetningen, sier Yoni Mizrahi i Peace Now til TV 2.

– Dette gjør det stadig vanskeligere å komme til en politisk løsning.

FØLGER MED: Yoni Mizrahi jobber i den israelske organisasjonen Peace Now, som overvåker israelsk bygging på den okkuperte Vestbredden. Foto: Tom Rune Orset

Beslaglegger land

I tillegg til økt bygging, har også regjeringen erklært rekordstore områder «statseid».

Ifølge Mizrahi er dette gjerne første skritt på veien til at nye bosetninger eller veier kan bygges.

– Det betyr at staten kan gjøre det de vil med landområdet. Det blir på en måte offentlig land.



– I Peace Now mener vi selve betegnelsen statseid land er problematisk, for hvilken stat snakker vi om?



TRUET: Beduinsamfunnet Abu Nuwar ligger på land som den israelske regjeringen har erklært «statseid». Foto: Tom Rune Orset

Peace Now knytter rekordetableringen av bosetninger til ytre-høyre-regjeringen som har sittet med makten i Israel siden desember 2022.

To av ministrene i regjeringen, sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir og finansminister Bezalel Smotrich, er selv bosettere.

– Denne regjeringen er veldig pro-bosettere og har investert mer i bosetningene enn vi noensinne har sett tidligere, sier Yoni Mizrahi.

– Kan ikke fortsette å drepe



Mange israelere bor i bosetninger av nasjonalistiske eller økonomiske grunner. Atter andre bor der av religiøse grunner.

Men hvordan argumenterer man overfor noen som hevder å ha fått land av Gud?

Vi spør Mizrahi i Peace Now.

– Jeg argumenterer ikke mot det. Historisk sett har jødene bodd her. Og bibelhistorien skjedde her, sier Mizrahi.



VOKSER: Bosetningen Ma´ale Adumim skal utvides med 2400 nye boenheter. Foto: Tom Rune Orset

For Mizrahi handler tostatsløsningen om å trygge Israels fremtid.

Han mener terrorangrepet 7. oktober 2023 viste at man ikke kan fortsette å skyve spørsmålet om hva som skal skje med palestinerne og de palestinske områdene foran seg i Israel.

– Uten en palestinsk stat, mener vi Israels fremtid står i fare.



20240317 Vestbredden. Israel godkjenner stadig nye bosetninger og utvidelse av eksisterende på okkuperte palestinske områder. Foto: Tom Rune Orset

– Palestinerne drar ingen steder, og israelerne drar ingen steder. Enten så kan vi fortsette å drepe hverandre, eller så kan vi ha en tostatsløsning, sier Mizrahi i Peace Now.

– De må frykte oss

For bosetter Daniel Jacob er det motsatt; for ham endret Hamas-angrepet alt.

– Beklager å måtte si det, men først når de er redde for oss, vil vi få fred. Hvis de frykter oss, vil de ikke angripe og drepe oss slik de gjorde 7. oktober.



TV 2 spør om han noensinne kan gå med på å flytte fra Vestbredden til Israel.

45-åringen trenger ikke tenke seg om så lenge før motargumentene kommer.

– Gaza er et godt eksempel. Vi flyttet jødene ut av Gaza i 2005, og det funket ikke. For hva skjedde? De bygde terrorreir, missilfabrikker og tunneler.



– De kommer til å ta mitt hus og gjøre det om til et Gaza nummer to. De vil drepe oss slik at de får mer land. De sier «Fra elven til havet», noe som betyr at det ikke er noe Israel, sier Jacob.



– Men du bor her i strid med internasjonal lov.

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er ikke sant.



– Hva må til for at du skal flytte herfra?



Jacob tenker seg nøye om:

– Dersom jeg er den eneste personen som står i veien for fred. Jeg, den onde bosetteren, som sparket araberne ut av hjemmet sitt, så greit. Da skal jeg gjøre det.