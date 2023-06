Damon (41) ble brutalt drept i sitt eget hjem – søppelbøtta løste saken

Det er et forferdelig syn som møter Laguna Beach-politiet i California, etter å ha mottatt et nødanrop om et drap, fredag morgen den 23. oktober 2009.

Damon Nicholson (41) ligger på sofaen i sitt eget hjem, delvis dekket av pynteputer. Han er brutalt drept – slått i hjel.

GRUSOMT: Dette synet møtte politiet da de tok seg inn i Damons hjem. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Det er en av Damons kolleger som varslet om drapet, og rettsmedisineren anslår dødstidspunktet til mellom klokken 01:00 og 03:00.

Midt på kjøkkengulvet ligger en haug med husholdningssøppel. En søppelbøtte uten pose står ved siden av. Politiet trekker en rask konklusjon om at gjerningspersonen trengte – av en eller annen grunn – en pose, og valgte å ta søppelposen. Søppelbøtta blir sendt til DNA-analyse.

SØPPEL: På Damons kjøkken fant politiet en tom søppelbøtte og husholdningsavfall på gulvet. Alt tydet på at gjerningspersonen hadde behov for en pose, og valgte avfallsposen. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet oppdager noen tegn til at det kan være et ran som gikk galt. Et støvomriss viser at en datamaskin sto på en skrivepult.

Damon – hvis yrke var å planlegge og arrangere fester for Hotel Laguna, Laguna Beachs eldste hotell – var en kjent figur i lokalmiljøet, og hadde naturligvis en mobiltelefon. Men den er ikke å finne i huset.

Damon var homofil, singel og aktiv nettdater. Politiet får tilgang til Damons inn- og utboks på datingnettstedet, og flere av mennene han var i kontakt med avhøres. Til tross for noen lovende ledetråder, blir samtlige sjekket ut av saken på grunn av vanntett alibi eller uangripelig bevis for at de ikke kunne ha utført ugjerningen.

POPULÆR: Damon Nicholson var en populær og godt likt fyr i Laguna Beach, en tropisk by noen mil sør for Los Angeles, California. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Mobiltelefonen blir funnet

Politiet allierer seg med televerket for å finne mobiltelefonen til Damon, og to dager etter drapet får televerket treff når de «pinger» telefonen. Mobil-«pinget» spores til et belastet strøk, halvannen mil fra Laguna Beach.

Når politiet ankommer området «pinget» kommer fra, møtes de av overveldende mange leilighetsbygninger – og «pinget» er for upresist til at de vet nøyaktig hvilken bygning eller leilighet telefonen eventuelt befinner seg i.

De bestemmer seg for å sjekke søppelcontainere i området for å se om noen har dumpet telefonen. Mens politiet sjekker containere, kommer en vaktmester for å spørre hva de driver med. Når vaktmesteren får vite at de leter etter en mobiltelefon, forteller han at han fant en telefon i en container to dager tidligere.

Vaktmesteren overleverer telefonen til politiet, og det viser seg at det er Damons telefon.

MOBILFUNN: Det var i en av disse containerne at vaktmesteren fant mobiltelefonen til Damon. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

DNA-treff i FBI-database

Tre uker senere kommer DNA-resultatene fra søppelbøtta i Damons leilighet. Det matcher ikke med noen av Damons nett-dater eller andre som har vært i politiets søkelys.

DNA-profilen blir deretter lagt inn i FBIs DNA-register, og der får de ett treff: 21 år gamle Matthew Thomas Dragna.

DNA-TREFF: DNA-et fra lokket på Damons søppelbøtte ga treff på 21-åringen Matthew Thomas Dragna. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Matthew ligger i databasen fordi han er tidligere dømt for vold. Politiet får hakeslepp når de oppdager at han bor i nabolaget hvor telefonen til Damon ble funnet.

Politiet får en ransakelsesordre for Matthews hjem. Matthew er ikke hjemme, men moren forteller at sønnen nylig ga henne en presang: En CD-plate med programvaren Adobe Photoshop.

Serienummeret på Photoshop-programvaren – som kan sammenlignes med registreringsnummer på en bil – viser at den tilhører en venninne av Damon. Venninnen bekrefter at Damon hadde lånt den, men aldri levert den tilbake. Politiet vet dermed at CD-platen befant seg i Damons hus.

AVSLØRENDE GAVE: Matthew hadde gitt sin mor en CD med programvaren Photoshop. Det viste seg, takket være serienummeret, at denne var stjålet fra Damons hus. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet finner Matthew på en avrusningsklinikk. I avhør nekter han for å vite hvem Damon er. Men når han konfronteres med DNA-treffet på søppelbøtta og Photoshop-CD-en, endrer han historien og forteller at han hadde tilbrakt en natt med Damon dagen før drapet, og at Damon hadde bedt ham gå ut med søpla.

Politiet er skeptiske til historien, og stusser særlig over hvorfor Damon ba Matthew gå ut med søpla på deres første møte.

Tilstår etter arrestasjon

Den samlede bevismengden – DNA-treffet, historieendringen i avhøret, Photoshop-coveret, og at mobiltelefon ble funnet i nabolaget – gir politiet skjellig grunn til å arrestere Matthew for drap.

I neste avhør etter arrestasjonen, er Matthew klar til å tilstå. Han forklarer at han hadde møtt Damon dagen før drapet, og han noterte seg at Damon hadde mye kamerautstyr hjemme.

Han nevnte dette for sin venn – 19 år gamle Jacob Anthony Quintanilla – som deretter la en plan om at de skulle rane ham.

Matthew forteller videre at de kjørte til Damons hus, og at Jacob – bevæpnet med et balltre – brøt seg inn mens Matthew ventet i bilen. Litt senere hadde Jacob kommet ut, nærmest dekket av blod, med en rekke verdisaker. Matthew skal da ha løpt inn i huset, tømt søpla på gulvet for å frigjøre posen, og brukte den til å oppbevare Jacobs blodige klær.

Tilståelsen til Matthew er interessant for politiet, men de er ikke helt overbevist om at dette er sannheten.

IMPLISERT AV KOMPISEN: 19-åringen Jacob Anthony Quintanilla havnet i politiets søkelyset etter Matthews tilståelse. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet sporer ned Jacob, og han nekter for å ha vært i Laguna Beach på drapskvelden. Hjemmet hans ransakes, men politiet finner ingenting som knytter ham til Damon-drapet.

Fingeravtrykkene hans blir imidlertid funnet på innsiden av Photoshop-etuiet, og mobildata viser at han var i Laguna Beach på drapskvelden.

Konfrontert med fingeravtrykket og mobildataene, sier Jacob at han er klar til å tilstå. Jacob forklarer at han og Matt hadde brutt seg inn i Damons hus, og at det var Matthew som slo Damon i hjel med et balltre.

Ved å sammenligne de to sprikende tilståelsene – hvor de skylder på hverandre – er det nok til å stille begge til retten for drap.

Redusert straff

Matthews rettssak finner sted i 2013, og han dømmes til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Matthew anker dommen, og tre år senere får han gjennomslag – det viser seg nemlig at Matthew hadde blitt avhørt av politiet uten advokat til stede.

Høsten 2021 starter ankesaken, og Matthew erklærer seg skyldig i mindre alvorlige lovbrudd: Forsettlig drap, ran, og vold med dødelig våpen. Han dømmes til 30 års fengsel.

Jacob erklærer seg skyldig i forsettlig drap og ran, og dømmes til sju år i fengsel.

Nye episoder av true crime-serien «The Real Murders of Orange County» er nå tilgjengelig på TV 2 Play.