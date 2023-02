Dagbok avslørte homohets mot Lucas (13)

BRUSSEL (TV 2): Lucas (13) etterlot seg en dagbok. Det hjalp politiet med å sikte fire elever på samme skole, like gamle som ham. – Kjemp for den du er. Ikke vær redd.

Dette er oppfordringen fra mammaen til Lucas til andre unge. Søndag marsjerte over 500 i en stille marsj for ungdomsskole-eleven.

Selvmordet til unge Lucas har opprørt Frankrike.

Saken er blitt et vendepunkt i kampen mot mobbing og hets, ikke minst mot unge LHBT-personer.

Etter initiativ fra familien ble det søndag arrangert en «hvit marsj» for Lucas.

– Beskytt barna deres. Snakk med dem. Lær dem opp, var beskjeden fra moren til andre foreldre.

En oppfordring gikk også til de som blir mobbet, for eksempel fordi du er homofil.

HVIT MARSJ: Søndag ble det arrangert en stille marsj for Lucas i byen Èpinal nord-øst i Frankrike. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

– Hvis dere har det vanskelig på skolen, snakk med noen.

Mamma Séverine gikk først i marsjen. Med portrettet av sønnen Lucas (13) i hendene.

– Gutten min, jeg elsker deg. Du er alltid i mine tanker. Du var min stjerne. Jeg vil elske deg for alltid. Jeg elsker deg mer enn du trodde.

Dette var blant ordene Séverine klarte å uttrykke, før følelsene tok overhånd.

Likte Adele

Bak henne marsjerte flere hundre andre. Mange gikk på samme ungdomsskole som Lucas. Enkelte kledd i hvite T-skjorter med bilde av Lucas. En marsj i stillhet, etter ønske fra familien i den franske byen Épinal, nord-øst i landet. Ved slutten av marsjen ble et brev til Lucas lest opp av gudmoren hans.

– Lucas hadde ambisjoner og drømmer. Han likte å være sammen med broren sin og likte musikk. Favoritten var Adele. Han kunne høre på henne på «repeat» time etter time. Han var en stolt storebror til søsteren sin.

Den 7. januar i år tok Lucas livet sitt. Han ble funnet på rommet sitt av stefaren og søsteren.

FRISØR: Drømmen til Lucas(13) var å bli frisør. Han var også stor fan av den britiske artisten Adele. Foto: PRIVAT

Foreldrene mener han tok livet sitt etter å ha blitt mobbet fordi han var homofil. Selvmordet til ungdomsskoleeleven har rystet Frankrike. Lucas' død har ført til debatt om blant annet skolens rolle, i tilfelle hets og mobbing. Særlig mot unge LHBT-personer.

Lucas etterlot seg en dagbok, hvor politiet fant opplysninger som førte til siktelser mot fire-medelever. Etterforskningen har funnet opplysninger som underbygger foreldrenes påstand om at mobbing var en utløsende faktor for at Lucas tok livet sitt.

Det er en ny lov fra mars 2022 i Frankrike som gjør det mulig å straffe, også mindreårige, for mobbing og hets.

Formålet med loven er å vise både barn og foreldre hva som er ulovlig av hets og jobbing. Den skal virke forebyggende og gi beskyttelse både til offer og gjerningspersoner.

To jenter og to gutter på samme alder og fra samme skole vil bli stilt for en domstol for mindreårige i vår og kan bli dømt for mobbing.

– Det er ikke bare de fire. Det er ikke bare de fire, men dette er det rettsvesenet som skal avgjøre. Jeg håper at han får rettferdighet, sa moren Séverine på en pressekonferanse nylig.

Strenge straffer

Den nye mobbeloven gir mulighet for strenge straffer. Blir du dømt, kan du få fra tre til ti års fengsel, eller bøter fra 45.000 euro, rundt 450.000 kroner og opp til flere millioner kroner. Det er utenkelig at barn dømmes til fengselsstraff for en slik hendelse, hevder juridiske eksperter i Frankrike.

Moren til Lucas ønsket før marsjen at også de som har mobbet kunne delta på marsjen og kjempe mot hets og hatytringer.