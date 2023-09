Da moren skulle hente barna, var de borte

– Barna mine virker fremdeles så skremt. De er redde for alt, sier Svitlana Riabtseva til Reuters.

Hun tenker tilbake på redselen hun selv kjente en septemberdag i fjor.

Da fikk hun vite at russiske styrker hadde tatt Angelina (10) og Oleksandr (9) fra internatskolen i Kupjansk og ført dem langt inn i russisk-okkupert område.

– Jeg fikk helt panikk. Jeg var hysterisk!

VIL GLEMME: Oleksandr (9) og Angelina (10) vil ikke snakke om hva de opplevde etter at russiske styrker bortførte dem. Her blir de gjenforent med sin mor på grensen til Ukraina. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Hennes barn er nå blant de rundt 400 som ukrainske myndigheter har klart å returnere, men Svitlana uroer seg for hva de har vært utsatt for:

– De vil ikke snakke om det i det hele tatt. De ville heller ikke svare på spørsmål fra politiet. De sa bare «Vi vil glemme alt sammen. Vi vil bare være i Ukraina igjen».

Trenes opp til å bli soldater

Den I7. mars utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre på Vladimir Putin og hans barneombud, Maria Lvova-Belova, for systematisk tvangsdeportering av flere hundre ukrainske barn til Russland og russisk-okkuperte områder.

ETTERLYST: 123 land plikter å anholde og utlevere Vladimir Putin og hans barneombud, Maria Lvova-Belova, til Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Foto: Mikhail Klimentyev / Kreml

Ukrainske myndigheter sier at de har identifisert over 20.000 barn som har blitt tvangsflyttet fra skoler, sommerleirer og barnehjem.

Noen er også tatt direkte fra foreldrene, i deres hjem og ved grensekontroller.

Det russiske regimet bruker barna i sin propaganda for krigen, og hevder selv at de har reddet flere hundretusen ukrainske barn fra krigen i Ukraina.

TVANG: Ifølge en rapport fra Yale, skal flere barn ha blitt bortført av russiske soldater ved grensekontroller, når familier har vært på vei ut fra russisk-okkuperte områder. Foto: Leo Correa / AP

Med arrestorden stempler ICC praksisen som en klar krigsforbrytelse.

Ukrainske myndigheter går enda lenger, med begreper som hjernevasking, assimilering og folkemord, noe Europarådet har vedtatt at det er.

– Barna som blir deportert til Russland, får ikke nevne Ukraina. De sendes til militærleirer, hvor målet er å gjøre dem til fremtidige russiske soldater, sier Ukrainas ombudsmann, Dmytro Lubinets, til Reuters.

Militærtrening for barn er noe den russiske statens egne propagandavideoer viser, som Ria Novostis video fra annekterte Krim:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Norge er blant flere land som bistår ICC i sin etterforskning av krigsforbrytelser i Ukraina, blant annet med personell fra Kripos.

Til media har flere av de returnerte barna uttalt seg om hvordan de endte opp i Russland, hvor de ble fortalt at de skulle bli russere:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Gjenopptar tvangsdeporteringen

Ombudsmann Lubinets påpeker at det internasjonale presset som arrestordren utløste, ga effekt;

Deporteringen av ukrainske barn opphørte i mars, og det ble lettere for ukrainske myndigheter å lokalisere dem som var bortført.

Men nå har Russland snudd, og har gjenopptatt tvangsdeporteringen.

I sommer skal minst 400 nye barn ha blitt tvangsflyttet til russisk-patriotiske leirer i Russland, melder Ukrainas nasjonale motstandssenter.

– Russland lyver, selv til FN og Sikkerhetsrådet. De lyver også om hvor barna våre befinner seg, sier Dmytro Lubinets til Reuters.

TRENGER HJELP: Ukrainas barneombud, Dmytro Lubinets, ber om mer internasjonal hjelp for å kunne returnere de bortførte barna. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Også USA reagerer på Russlands løgner til FN, og vedtok i august nye sanksjoner mot enkeltpersoner og selskaper tilknyttet deporteringen av ukrainske barn.

Slike reaksjoner vil Lubinets se mer av.

Han er nemlig i ferd med å miste troen på FN og Sikkerhetsrådet, hvor Russland er representert og fremholder sine påstander om at de redder ukrainske barn.

– Hele verden vet hva Russland gjør mot våre barn, men ingen kan gjøre noe konkret. Problemet er at vi ikke kan ha 20.000 møter med Sikkerhetsrådet i FN, sier Lubinets og legger til:

– Vi trenger nye og kraftigere virkemidler. Når Russland føler på mer internasjonalt press, kan vi endelig klare å få flere ukrainske barn hjem.

– Arrestordren har effekt

Menneskerettsjurist Hanne Sophie Greve har tidligere genierklært ICC for sin arrestordre mot Vladimir Putin og Maria Lvova-Belova, og har uttalt at de to risikerer samme skjebne som noen av verdens verste krigsforbrytere.

Uttalelsene står hun ved.

– ICC har mandat til å gi livslang fengselsdom. Arrestordren har heller ingen foreldelsesfrist og gjelder livet ut, minner Greve om.

KAN BLI PUTINS CELLE: Anholdte og domfelte holdes på ICC sin anstalt i Haag. - Der kan Putin havne, påpeker Greve. Foto: ICC-CPI

– Det geniale er at av de over 70.000 krigsforbrytelsene ukrainske myndigheter mener Russland har utført, valgte ICC en som også er veldokumentert av de tiltalte selv, poengterer Greve og tilføyer:

– På tvers av landegrenser er det også lett å enes om at barn ikke skal tvangsflyttes fra sine familier og hjem. Selv om det har vært noen unntak, som at Ungarn nekter å pågripe Putin.

– Men gjør ikke Putin og Lvova-Belova domstolen til latter ved å fortsette tvangsdeporteringen?

– Jeg mener arrestordren fortsatt har betydelig effekt, blant annet ved at det begrenser Putins reisevirksomhet. Det så man nylig ved at han ikke deltok på Brics-møtet i Sør-Afrika, som er ett av de 123 ICC-landene som plikter å utlevere ham, svarer Greve og konstaterer:

– I tillegg kan fortsettelsen av krigsfrorbytelsen legges til grunn som et straffeskjerpende argument, i en fremtidig rettssak mot Putin og hans barneombud.

ERFAREN: Som tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg og Norges medlem i FNs internasjonale krigsforbryterkommisjon, har Hanne Sophie Greve gransket krigsforbrytelser i en årrekke. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

ICC: – Vi vil ikke nøle

Menneskerettsjuristen er enig med Ukrainas ombudsmann i at mer internasjonalt press kreves, og mener det bør komme fra overnasjonale organer og framtredende nasjoner.

– Selv om Russland blokkerer Sikkerhetsrådet, kan og bør FNs generalforsamling handle, argumenterer Greve som også mener ICC bør stramme grepet:

– Straffedomstolen bør nå reagere og være enda tydeligere enn før. ICC bør si at de straffbare handlingene må opphøre umiddelbart, og kreve at de ukrainske barna blir returnert omgående. Gjenopptakelsen av tvangsdeporteringen bør også legges til i tiltalen.

På spørsmål fra TV 2, bekrefter ICC at de er innstilt på å ta ytterligere grep:

– Vi vil ikke nøle med å utstede flere arrestordre når bevisene tilsier det, skriver Den internasjonale straffedomstolen i en e-post til TV 2.

ICC: Britiske Karim Khan er anklager ved Den internasjonale strffedomstolen, og uttaler seg til TV 2 via hans pressekontor. Foto: Luisa Gonzales / Reuters

– Barbarisk og velkjent triks

Greve understreker at innholdet i arrestordren er svært alvorlig, og at det haster med å hente de ukrainske barna hjem.

Som tidligere representant i FNs internasjonale krigsforbrytelseskommisjon, vet hun hva barn som ti år gamle Angelina og ni år gamle Oleksandr kan ha blitt utsatt for.

– Det er et barbarisk og gammelt triks hvordan Putin nå ser ut til å ville gjøre ukrainske barn til lydige redskap og framtidige soldater. Slik unngår han å bruke sine egne folk, og kan få ukrainere til å slåss mot ukrainere, sier Hanne Sophie Greve og legger ettertrykkelig til:

– Barn som voksne kan presses til ting de ikke har lyst til, som å bli soldater. Men ikke alle. Det er gjerne de som har klart å stå imot presset som er virkelig traumatisert.