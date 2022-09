Da Maxwell MacLeod ble mobbet på skolen – viste britenes nye konge omsorg

«De andre på sovesalen er så slemme. Herregud, de er så grusomme, jeg visste ikke at noen kunne være så slemme».

Dette skal en ung prins Charles ha skrevet i et brev fra kostskolen Gordonstoun i 1963. Det var faren, prins Philip, som bestemte at sønnen skulle begynne på den strenge skolen, helt nordøst i Skottland.

FØRSTE SKOLEDAG: Prins Charles hånd i hånd med sin far, prins Philip, på sin første skoledag ved Gordonstoun kostskole 1. mai 1962. Foto: PA

En av dem som også hadde problemer med å tilpasse seg det rigide regimet på skolen, var Sir Maxwell MacLeod.

Han begynte på Gordonstoun tre år etter Charles, og husker hvordan den eldre prinsen tok seg av ham.

– Jeg var en ung, rødhåret gutt som ble mobbet i et tøft skolemiljø, og han var en følsom eldre gutt, som var snill med meg, forteller MacLeod til TV 2.

– Jeg vil ikke overdrive, for vi var ikke venner eller noe sånt, men jeg husker jeg tenkte: «For et godt menneske».

MINNER: Maxwell MacLeod så opp til den unge prins Charles mens han gikk på kostskolen Gordonstoun. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Kunstnerisk

Mye har blitt skrevet om årene Charles gikk på den strenge kostskolen. Kongen selv skal ha sammenlignet årene sine her som en «fengselsstraff».

Men til tross for skolens strenge vektlegging av fysisk aktivitet, var det også rom for kreativitet.

KUNSTNERISK: Prins Charles hadde hovedrollen da Gordonstoun satte opp Shakespear-stykket Macbeth i 1965. Foto: AP Photo/File.

MacLeod minnes en prins som var kunstnerisk anlagt.

– Han spilte cello og trompet. Han var også en god maler, og, noe som interesserte meg særlig, han var flink med keramikk.

– Jeg pleide å sitte ved siden av ham, og siden jeg bare var 13 år, lagde jeg bare søl. Han lagde derimot utsøkte kaffekopper til bestemoren sin, humrer MacLeod.

70-åringen husker særlig en gang de bestemte seg for å spille pressen et puss.

– Jeg husker jeg sang i koret med ham i St. Giles-katedralen. Pressen ventet utenfor, og vi bestemte oss for å kle opp en annen gutt som ham for å lure dem litt. Jeg husker Charles bare lo og lo.

Skottland tar farvel

TV 2 treffer Sir Maxwell MacLeod mens han er ute i gatene i den skotske hovedstaden Edinburgh for å ta inn stemningen.

Byen forbereder seg på å ta farvel med dronning Elizabeth, og store deler av sentrum er sperret av.

Mandag skal kisten med dronningen fraktes opp hovedgaten The Royal Mile, fra kongeresidensen Holyroodhouse til St. Giles-katedralen. Store deler av kongefamilien, deriblant kong Charles, vil delta i prosesjonen.

SISTE FARVEL: Store folkemengder stod langs paradegaten The Royal Mile da kisten med dronning Elizabeth kom til Edinburgh søndag 11. september. Foto: LEE SMITH

– Hun var virkelig eksepsjonell, sier MacLeod om den avdøde dronningen.

– Ikke på noe tidspunkt trådte hun feil.

Meningsmålinger i Skottland viser at under halvparten av alle skotter, støtter monarkiet. I tillegg er Storbritannia inne i sin verste levekostnadskrise på over 40 år.

MacLeod mener Charles har de egenskapene som skal til for å bli en god konge, men at han tar over på et vanskelig tidspunkt.

NY MONARK: Kong Charles signerer eden, der han lover å verne om kirken i Skottland under tronbestigelsen lørdag 10. september. Foto: Victoria Jones

– For et mareritt-tidspunkt å bli konge på! Vi har akkurat fått en ny statsminister som ikke er videre populær. Storbritannia går en vinter i møte der mange folk trolig ikke vil klare å betale strømregningene sine og vi er på randen av resesjon, sier han.

– Å skulle holde alt dette sammen, for en følsom mann som ham, blir en utrolig tøff utfordring. Men jeg ønsker ham alt godt.