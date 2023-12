Da Hamas-krigerne oppdaget hunden, startet diskusjonen

Det vekket oppsikt verden over da Mia Leimberg gikk ut av bilen for å bli overført til Røde Kors tirsdag 28. november.

Hun var omkranset av flere tildekkede og bevæpnede Hamas-krigere.

Men det spesielle var at 17-åringen holdt en liten, hvit hund i armene sine.

På bildene fra løslatelsen kan man se at en av Hamas-krigerne peker mot hunden, og at Mia gir en beskjed. Så blir hun overlevert til Røde Kors og setter seg inn i deres bil.

LØSLATT: Her blir Mia Leimberg og hunden Bella overlevert til Den internasjonale Røde Kors-komiteen etter nesten to måneder i fangenskap. Screengrab fra 28. november. Foto: Aa-Qassam brigades

Med det er nesten to måneder som gissel på Gazastripen over.

– Det har vært litt av en reise for oss begge, forteller Mia i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.



Fortsatt holder hun den lille hunden tett inntil seg, slik hun også gjorde da hun ble kidnappet 7. oktober.

Ville ikke reise fra Bella

Mia og moren Gabriela Leimberg hadde reist fra Jerusalem for å besøke familie i kibbutzen Nir Yitzhak nær Gazastripen den helgen terrorangrepet skjedde.

Sammen med tanten, onkelen og tantens partner ble de kidnappet av Hamas og ført til Gazastripen.

Mia var redd for hva som ville skje med den høyt elskede familiehunden Bella, og ville ikke etterlate henne alene.

Derfor gjemte hun den lille hunden av rasen shih tzu under pysjamas-trøyen sin.

BESTEVENNER: Mia Leimberg forteller at hunden Bella var til stor støtte for henne mens hun satt i fangenskap på Gazastripen. Foto: Reuters/Ronen Zvulun

Der lå Bella skjult mens de ble kjørt mot Gaza. Da de kom frem, ble de ført ned i det underjordiske tunnel-nettverket som strekker seg under landområdet.

– Det var litt av en reise, for oss begge. Heldigvis for meg, er ikke Bella som andre små hunder jeg vet om. Hun er ganske stille, unntatt når hun leker eller er sint, forteller 17-åringen til Reuters.

Det var ikke før de var på vei opp fra tunnelen at Hamas-krigerne oppdaget Bella.



Ifølge faren, Moshe, har Mia fortalt at en diskusjon da oppsto.

– De oppdaget jo at det ikke var en dukke hun holdt, men en levende hund, sier Moshe Leimberg.



Moralsk støtte

Men Hamas-krigerne lot Mia få beholde hunden hos seg under hele perioden som gissel.

17-åringen tror det var fordi Bella var så rolig og lydig.

– Dersom de hadde ansett henne som en byrde, ville de nok ikke ha latt meg beholde henne, for å være ærlig, sier hun.

Mia forteller at hun fôret Bella med den maten som ble til overs, sørget for å rydde opp etter henne når hun gjorde fra seg og passet på at hun ikke snuste så mye rundt.

Mia forteller at Bella gjorde at hun beholdt håpet mens hun satt i fangenskap.

– Hun var til stor hjelp for meg. Hun holdt meg i aktivitet og var moralsk støtte for meg, selv om hun ikke ønsket det, sier Mia om hunden.



Se videoen der Mia og Bella er hjemme igjen

Faren Moshe visste ikke at datteren hadde tatt med seg hunden da de ble kidnappet, og satte i gang en etterlysning etter den på Facebook.

Han ønsket at Bella skulle være der og ta imot datteren den dagen hun ble løslatt.

Overraskelsen var stor da Mia gikk ut av Hamas-bilen med Bella i armene.

– Jeg så ikke bildene på TV fordi jeg var på vei til sykehuset for å ta dem imot, men en venn ringte og sa: «Du vil ikke tro det, men Mia kom ut fra bilen med hunden i armene», forteller Moshe om den kvelden da han endelig ble gjenforent med datteren og kona:



– Hun var veldig bestemt på at hun ville ha med seg hunden tilbake. En av tingene hun sier til hunden nå er: «Jeg elsker deg hele veien til Gaza og tilbake», sier pappa Moshe Leimberg rørt.



GJENFORENT: Familien Leimberg er gjenforent igjen etter at Mia (17), moren Gabriela og hunden Bella satt som gisler på Gazastripen. Her er de tilbake hos pappa Moshe hjemme i Jerusalem. Foto: Reuters/Ronen Zvulun

Trenger tid

I overkant av 240 personer ble kidnappet av Hamas og andre militante palestinske grupper under terrorangrepet 7. oktober.



113 personer har blitt løslatt, mesteparten av dem under den sju dager lange våpenhvilen, ifølge oversikten til avisen Haaretz.

17-åringen og moren forsøker nå å komme seg fra marerittet de har vært gjennom.

– Fysisk sett føler jeg meg fin. Psykisk var det en tøff opplevelse, sier Mia.



– For øyeblikket føler jeg meg, ikke okay, men jeg er hvertfall ikke traumatisert. Jeg føler ikke at jeg ikke klarer å sove og slikt, men det var en vanskelig opplevelse og det tar tid å fordøye det.



LØSLATT: Mia og Gabriela Leimberg ble løslatt 28. november. Her er de tilbake til Israel igjen. Hunden Bella sitter på fanget til Mia. Foto: GPO via AP.

Fortsatt holdes 138 personer som gisler på Gaza, ifølge oversikten til støttegruppen Bring them back.

To av dem er Mia Leimbergs onkel og tantens partner.

– Vi savner dem hver dag. Det føles feil å være her uten dem. Det er viktig at vi får alle tilbake igjen, sier Mia.



– Selv om jeg er glad for å være tilbake, så er vi ikke ferdige. Alle må gjøre sitt for å sørge for at alle kommer tilbake.