Da faren så dette, måtte han ta et valg

Eyal Barad (40) sitter inne i sikkerhetsrommet hvor han skjulte seg sammen med familien 7. oktober. Minnene er nesten ikke til å holde ut.

Han er tilbake for å pusle sammen bitene av det som egentlig skjedde denne dagen. Nyhetsbyrået AP får være med.

TRAUME: Eyal Barad er tilbake i huset sitt for første gang siden han og familien gjemte seg for Hamas-krigerne som gikk fra hus til hus. Foto: Maya Alleruzzo

Fulgte med på overvåkingskamera

Da terroristene angrep, fikk Barad koblet opp et trafikkamera på mobilen, slik at han kunne følge med på hva som skjedde utenfor.

På denne måten kom han, kona og de tre små barna, seg tidlig inn i husets sikkerhetsrom.

Familien satt musestille i stummende mørke i flere timer. De var redde for at det minste lys eller lyd kunne avsløre gjemmestedet deres. På telefonen kunne Barad se hvordan terroristene nærmet seg.

– Jeg kunne se folk utenfor, og jeg visste at hvis vi bråkte, ville det ende med at de kom inn og slaktet oss ned, sier Barad til AP.

SIKKERHETSROM: Bak disse skoddene lå familien og gjemte seg. Foto: AP

Men deres seks år gamle datter med autisme forsto ikke alvoret.

Jenta gråt, og gråten tiltok til nesten skriking.

Desperat dilemma

Faren, Eyal Barad, holdt hånden hardt over munnen til datteren.

Han gløttet over hodet på datteren og hvisket fortvilet til kona: «Skal jeg stanse luftveiene hennes slik at hun besvimer»?

Skulle de gjøre det for å ha kjangs til å redde familien?

Faren klarte det ikke. Han kunne ikke risikere å gå for langt og ta livet av sin egen datter.

FORTELLER: Barad og familien klarte å unngå Hamas-krigerne som angrep kibbutzen. Foto: AP

– Enten dør vi alle, eller så overleverer vi sammen, sier han.

Terroristene kom opp mot huset, men som et mirakel så stoppet de.

– Jeg var så redd. Ikke for meg selv, men for barna mine. At vi alle er her er et mirakel. Jeg klarer ikke å forklare hvordan det skjedde, sier han til Channel 21.

80 av 400 kidnappet

Kibbutzen Nir Oz ligger nær grensen til Gazastripen. Hundre Hamas-krigere angrep den lille landsbyen med om lag 400 innbyggere.

20 innbyggere ble drept, og hele 80 ble kidnappet. Gislene som ble tatt, var mellom 10 måneder og 85 år, over halvparten var kvinner og barn.

LØSLATT: Disse 24 personene var blant 80 gisler fra Nir Oz. De er nå løslatt. Foto: Hostages and Missing Families Forum via AP

– Det så veldig innøvd og organisert ut. Alle visste hva de skulle gjøre, sier Barad.



Meldinger stilnet

Nir Oz har blitt et symbol på terrorangrepet 7. oktober. I ni timer raidet Hamas-krigere kibbutzen. Livredde familier gjemte seg ulike steder. Meldinger fløy mellom dem i Whatsapp-grupper:

9:16 – «Hvordan låser du sikkerhetsrommet???»

10:15 – «Vi er offisielt gisler»

10:19 – «De truer med å sprenge huset hvis vi ikke åpner»

Én etter én sluttet de å melde inn i gruppen. Noen av dem dukket senere opp i videoer fra Hamas.

KIDNAPPES: Yaffa Adar (85) ble kjørt inn på Gazastripen i en golfbil 7. oktober. Hun er nå blant de løslatte Foto: AP

Angrepet utløste den pågående krigen mellom Israel og Hamas.

AP har gått gjennom hundrevis av meldinger fra innbyggerne denne dagen, samt grundige intervjuer med 17 vitner og fire eksperter.

Alt tyder på at angrepet, gisselaksjonen var nøye planlagt, og del av forberedelsene til den kommende krigen. Israelske myndigheter har tidligere hevdet at de fant instruksjonsmanualer på døde Hamas-krigere der det sto hvordan man skulle ta gisler, og hvem man skulle drepe.

– Forhandlingskort og levende skjold

For Hamas har gislene vært et viktig forhandlingskort.

– Det er ekstremt sjelden at væpnede grupper kidnapper kvinner, barn, eldre og andre sårbare personer, sier statsviter Danielle Gilbert, ved Northwestern University.

GISSELEKSPERT: Danielle Gilbert fra Northwestern University forsker på gisseltaking. Foto: AP

Hun forsker på gisseltaking, og sier at det er viktig for gisseltakere å være sikre på at gislene kan overleve fangenskap, da de er et viktig forhandlingskort samtidig som de fungerer som et levende skjold.

Det hun frykter aller mest er at Hamas anser gisselaksjonen de gjennomførte i oktober som en suksess. Da kan de ønske å gjenta den.

– Jeg hater å si det, men gisseltaking virker, sier eksperten.