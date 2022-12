– Då dei evakuerte meg, skjønte eg at eg ville miste det

– Hold godt fast her, seier pleiaren, og peikar på handtaket på treningsapparatet.

– Ok, eg er klar, svarer Vitalij.

– Då kan du gå.

TRENER: Vitalij trenar på å gå med si nye protese. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Vitalij konsentrerer seg djupt mens han sakte set protesen framfor den friske foten. Han jobbar seg kontrollert bortover medan han held seg godt fast.

– Skjønte at eg ville miste benet

Dette er andre gongen Vitalij går etter at han mista venstrebeinet.

– Det skjedde i august. Eg låg i skyttargrava mens fienden bombarderte området, seier han, og fortel at ein eksplosjon ramma like ved sidan av han.

– Eg ropte på kameraten min, og han festa ein turniké på beinet mitt. Då dei evakuerte meg, skjønte eg at eg ville miste beinet, seier han.

Det siste han huskar, er at han tenkte på kona.

– Hovudet mitt var tomt. Alt eg ville, var å få sjå familien min igjen.

Etter tre veker på sjukehus, vakna han igjen. Der var kona, og ho har vore ved hans side heilt sidan det.

– Då vi var på sjukehuset, var vi sju soldatar som hadde amputert. Kona mi var alltid der og hjelpte meg, så dei kalla oss for Snøkvit og dei sju dvergane, seier han og ler.

Kona sit i den andre enden av rommet og ler med. Ho vil helst ikkje bli filma, men no reiser ho seg og går bort til ektemannen.

– Du er så vakker, seier Vitalij med eit smil når kona set seg ned ved sidan av han. Dei smiler og set seg tettare saman.

FORELSKET: Kona var veldig bekymra for Vitalij då han blei skada. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Korleis var det for deg då Vitalij blei skadd?

– Eg er forelska, så eg var veldig bekymra, svarer kona. Vitalij fortset:

– Ho er betre enn nokon psykolog. Ho hjelper meg mykje, også med motivasjonen min, seier han.

Stor auke i antal amputasjonsofre

Han tar seg ei ny treningsrunde med protesen. Den er midlertidig mens senteret lagar ei spesialtilpassa protese til han.

DIREKTØR: Andrij viser TV 2 korleis klinikken lagar protesar. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er her vi begynner arbeidet, seier direktøren ved protese- og rehabiliteringssenteret i Kyiv, Andrij Ovcharenko. Han viser korleis klinikken lagar protesar frå a til å.

Det er svært travle tider for talet på amputasjonsofre har auka kraftig i Ukraina etter invasjonen i februar. Kor mange som har mista lemmar, er hemmeleg. Fienden skal ikkje få vite omfanget av krigsskadane.

– Men det er ein stor auke. Veldig, veldig stor, seier Ovcharenko.

Senteret har åtte andre avdelingar ulike stader i Ukraina, og alle merkar denne auken, ifølge Ovcharenko.

AUKANDE BEHOV: Rehabiliteringssenteret merkar det aukande behovet for protesar. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2



Tilbake til fronten med protese

Han fortel at trass i amputasjonar, kan mange av soldatane knapt vente med å reise tilbake til forsvaret. Han viser fram eit bilete av ein tidlegare pasient. Han mista beinet då han trakka på ei mine.

TILBAKE: Ein av dei tidlegare pasientane på senteret er tilbake ved fronten. Foto: Privat

– No er han tilbake ved fronten. Og på skiltet står det: Fare for miner, seier Ovcharenko.

– Frå vårt senter, drar omtrent halvparten tilbake til Forsvaret. Ikkje alle er i stand til å ta opp igjen kampteneste, men då får dei andre oppgåver, seier han.

Samtidig fryktar direktøren at talet på pasientar vil bli endå høgare framover, også etter krigens slutt:

– Dessverre trur eg vi vil få masse jobb i mange år framover. For sjølv når vi vinn krigen, blir det liggande igjen mange udetonerte eksplosivar.

– Du veit, vi pleier å seie at det hadde vore langt betre om vi var utan jobb, seier direktøren.

Ved sidan av står ein av protesemakarane og arbeider i djup konsentrasjon - i lyset frå ei hovudlykt.

UTAN STRAUM: Volodymyr jobbar i mørket, då det er straumbrot i området. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

For nok ein gong har straumen gått som følge av Russlands bombing av elnettet.

– Eg treng mykje lys fordi eg må jobbe med mange små detaljar, seier Volodymyr, mens han filer på ei gipsform av eit bein.

På eIn klinikk i Kyiv lagar dei protesar til dei mange som har mista armar eller bein i krigen. Foto: Aage Aune / TV 2



Om nokre timar er det bekmørkt, men han seier han vil fortsette arbeidet uansett:

– Sjølvsagt, vi er nøydt å hjelpe desse menneska. Det handlar om å hjelpe dei til å gå igjen.

Klinikken har også tilsette som sjølv har mista lemmar. Ruslan (28) mista begge beina då han trakka på ei mine i februar 2021.

SMERTEFULLT: Ruslan fortel om ei smertefull oppleving. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det var veldig smertefullt. Utover det, huskar eg ingenting, seier han, og viser fram protesane.

– Men no fungerer eg hundre prosent igjen, seier han. Og nettopp det bodskapet forsøker han å få fram til nye pasientar.

– Mi hovudoppgåve her er å vise folk at situasjonen ikkje er forferdeleg. Eg viser dei at protesane vil hjelpe dei til å leve, og at dei gir ei komplett erstatning for deira eigne bein, seier han engasjert.

– Så eg er her meir for den moralske støtta, smiler han.

STILLE: Denne dagen er det uvanleg stille på senteret. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er uvanleg stille på senteret denne dagen. Ukrainske styremakter har advart mot at eit nytt russisk angrep er nært føreståande.

– Vi skulle eigentleg hatt ti-tolv pasientar no. Men vi vil ikkje sette pasientane våre i fare. Som de kan sjå, er Kyiv ganske folketom i dag, seier direktøren og kikkar ut vindauget.

FOLKETOMT: I gatene er det ikkje mange menneske å sjå. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Kvardagen venter

Men ingenting kan skremme Vitalij frå å gå glipp av ei treningsøkt.

– Pøh. Dei pokkers folka, seier han med ein blanding av fnys og latter. Han gir eit forklarande nikk mot der venstrebeinet hans pleidde å vere.

– Vi er uslåelege. Dei kan ikkje vinne over oss, seier han bestemt.

Vitalij får hjelp til å ta på protesen igjen. Han er ikkje ferdig for dagen.

MOTIVERT: Vitalij har ikkje tenkt å gå glipp av ei treningsøkt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Eg er motivert, eg har eit mål: Eg skal returnere til eit normalt liv, og eg skal begynne og jobbe igjen, seier han og smiler.

– Alt er berre nydeleg no. Det er veldig fint å kunne gå på to bein igjen.