Da datteren (13) ikke kom hjem fra skolen, fryktet moren det verste

21. mai var Peyal Aqil (13) ferdig med en eksamen på skolen. Hjemme satt moren og ventet på at hun skulle komme. Men hun dukket aldri opp. Det gikk en hel måned før de fikk se datteren igjen, skriver nyhetsbyrået AP.

Ble stanset av mann

Vennene hun skulle slå følge med forteller at en mann stanset dem på veien hjem. Aqil hadde blitt med denne mannen inn i en militær leir, mens vennene ble stående igjen utenfor for å vente på henne.

Hun kom aldri ut igjen.

Foreldrene hennes fryktet det verste. Nemlig at hun ble overtalt til å la seg rekruttere i den militante ungdomsorganisasjonen Revolutionary Youth (RYM).

En soldat fra SDF og amerikanske soldater utenfor Rumaylan nordøst i Syria i mars i år. Foto: DELIL SOULEIMAN

Gruppen skal ha forbindelser til den kurdiskledede opprørsgruppen Syrian Democratic Forces (SDF), som er en koalisjon av opprørsgrupper i Nord- og Øst-Syria, og allierte av USA.

– Frivillig

Aqils mor, Hamrin Alouji, sier at hun og ektemannen kontaktet lokalt politi, men at de ikke fikk hjelp til å finne datteren.

Organisasjonen hevder nemlig at Aqil vervet seg frivillig.

– En jente på 13 år kan ikke gi samtykke, selv om hun ble overtalt, sier Alouji til nyhetsbyrået AP.

AP møter henne hjemme før jenta har kommet til rette igjen. Moren er redd og fortvilet. Hun sitter på senga til datteren som er full av kosedyr og skolebøker.

Øker

Ulike bevæpnede grupper har rekruttert mange barn gjennom de 12 årene borgerkrigen har rast i Syria.



I en ny FN-rapport som ble offentliggjort tirsdag, står det at bruken av barnesoldater i Syria øker til tross for at det er mindre kamper der nå enn for noen år siden.

De siste tre årene har antallet rekrutterte barn økt jevnlig. Fra 813 i 2020, til 1296 i 2021 og 1696 i 2022.

Dette er bare de dokumenterte tilfellene; det reelle tallet er trolig langt høyere, understreker Unicef.



– Barn rekrutteres fra hele Syria, sier Bassam Alahmad fra den uavhengige organisasjonen Syrians for Truth and Justice.



Ifølge ham blir noen barn tvunget inn i tjeneste, mens andre blir med frivillig fordi de vil hjelpe familien sin med å tjene penger. Alahmad sier også at noen barn sendes ut av Syria som leiesoldater i andre konflikter.

Det har vist seg vanskelig å bekjempe rekruttering av barnesoldater. Gruppene er fragmenterte, og inngåtte avtaler med FN overholdes ikke.

– Ingen tvang

Talsperson Nodem Shero fra en interessegruppe for barn tilknyttet SDF, innrømmer at barn rekrutteres, men sier barna føres tilbake til foreldrene sine hvis de krever det. Hun sier også at foreldrene ofte anklager SDF, men at barna i realiteten har sluttet seg til andre militante grupper.

Alahmad anklager SDF for å lukke øynene for det som foregår, og at ingen tar ansvar for å stanse det.

RYM hevder imidlertid at de verken kidnapper eller tvinger barn til å bli med.

– Det er barna som kommer til oss og sier de vil verve seg for å tjene landet, sier en anonym talsperson for organisasjonen til AP.

– Vi tar ikke inn barn som virker ubesluttsomme eller usikre, sier han.

Han hevder 13 år gamle Peyal Aqil var misfornøyd hjemme fordi foreldrene krevde at hun skulle gå med hijab. Moren benekter dette, og sier datteren var blid og glad, og kvelden før hun forsvant hadde hun bestemt seg for å studere juss når hun ble stor.

Psykisk nedbrutt

En måned etter hun forsvant, kom Aqil hjem. Da hadde hun rømt fra militærtreningen.

– Hun er psykisk nedbrutt, sier moren.

Familien føler på en ny utrygghet etter hendelsen, og ser nå etter en måte å komme seg ut av landet på.

Ifølge Unicef er minst 105.000 barn verden over rekruttert av væpnede grupper siden 2005, over 32.500 barn er tatt til fange av krigførende parter og minst 16.000 barn er utsatt for seksuelle overgrep i krigs- og konfliktområder.