Da Brian åpnet øynene lå sidemannen i flytaket

Flyet, en Boeing 787–9 Dreamliner fra LATAM Airlines, var på vei fra Sydney i Australia til Auckland på New Zealand da noe førte til at flyet fikk kraftige, brå bevegelser tirsdag.



Flere av passasjerene har beskrevet at de opplevde at flyet falt raskt, før det stupte ned med nesen først.

LIVREDD: Brian Adam Jokat våknet i sjokk da flyet plutselig falt brått. Foto: Brian Adam Jokat via Reuters

Ingen tegn

– Det skjedde ut av det blå. Det var ingen turbulens, eller noe annet unntatt det enorme fallet. Bortsett fra det hadde det vært en rolig tur hele tiden, sier passasjer Brian Adam Jokat til Reuters.

Den bereiste canadieren satt selv og sov da hendelsen skjedde.



– Takk Gud for at jeg hadde på meg belte. Jeg følte en massiv følelse, men skjønte ikke omfanget.

– Da jeg åpnet øynene så jeg sidemannen min ligge langstrakt i taket. Jeg trodde jeg drømte. Jeg våknet og så opp og der lå han og kikket ned på meg. Jeg så lenger fram og der lå en annen fyr i taket. Det var to personer som fløy gjennom lufta i midtgangen.

Trodde han skulle dø

– Sidemannen min falt rett ned på armlenene og skadet ribbeina. Den andre fyren kuttet armen sin ganske stygt. En annen slo hodet gjennom plastplatene i taket. Man kunne se ledningene der inne. Jeg tenkte bare: «Herregud. Skjer dette virkelig?»

HARDT SMELL: Plastpanelene ble knust da passasjerer smalt i taket. Foto: Brian Adam Jokat via Reuters

– Jeg så bare ut av vinduet og tenkte. Ok. Dette er slutten for oss alle. Vi er ferdige. Og så rettet flyet seg opp.



– Skrek i frykt og smerte

Selv slapp Jokat fra ulykken uskadet. Han forteller om folk som skrek i frykt og smerte. Kabinpersonalet virket også skremt.

KUTTSKADER: Det var mange kuttskader blant passasjerene. Foto: Brian Adam Jokat via Reuters

Piloten kom på høyttaleren og ba folk sette seg og feste setebeltene. En rekke leger som var om bord, tok hånd om de skadet så godt de kunne.

– Det var mange som hadde kutt i hodet og på armer. Noen hadde skadet nakken ganske stygt, sier Jokat.

Det var 45 minutter igjen før flyet var framme i Aukland, New Zealand, og resten av turen var like rolig som den startet. Ikke en eneste liten hump kunne føles.

– Cockpit gikk i svart

Etter landing kom en rekke ambulansefolk umiddelbart inn og tok seg av de skadde.

– En av pilotene kom bak i flyet og jeg spurte ham: «hva i helvete skjedde». Han svarte at instrumentpanelet hans hadde gått i svart i et par sekunder før det lyste opp igjen, forteller Jokat.

BOEING: Flyet, en Boeing 787–9 Dreamliner fra LATAM Airlines, var på vei fra Sydney i Australia til Auckland på New Zealand Foto: BRETT PHIBBS

Jokat som er fra Canada, bor for tiden i Storbritannia, og reiser mye rundt om i verden, men noe slikt har han aldri opplevd før.

Det var 263 passasjerer og ni besetningsmedlemmer om bord i flyet. Avisen New Zealand Herald skriver at 50 ble skadet, 13 av dem så alvorlig at de måtte legges inn på sykehus.