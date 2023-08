Cynthia (16) forsvant sporløst i 1976 – nå kan saken få en løsning

FORSVANT: Cynthia Kinney (16) forsvant sporløst i 1976. Foto: THE CHARLEY PROJECT

Den amerikanske seriemorderen Dennis Lynn Rader (77) drepte på bestialsk vis ti personer mellom 1974 og 1991. Nå graver politiet etter levninger etter enda et offer.

Dennis Lynn Rader (77) er kjent som BTK-morderen – et kallenavn han ga seg selv for sin metode «bind, torture and kill».

Mellom 1974 og 1991 drepte Rader ti personer i Wichita og Park City i Kansas. I forbindelse med hvert drap, sendte han hånende brev til politiet og medier, der han beskrev detaljene rundt forbrytelsene.

SERIEMORDER: Dennis Rader har døpt seg selv til BTK-morderen. Her er han under rettssaken i 2005. Foto: Travis Heying/The Wichita Eagle via AP

Nå er BTK-morderen hovedmistenkt i ytterligere to uoppklarte saker.

Cheerleader forsvant

23. juni 1976 forsvant Cynthia Kinney sporløst etter at hun forlot vaskeriet hvor hun jobbet og satte seg inn i en beige bil med to personer.

Inne på vaskeriet fant politiet vesken hennes og en halvspist donut.

Den 16 år gamle cheerleaderen fra Pawhuska, Oklahoma ble aldri funnet igjen. Saken ble etterforsket til og fra i flere år uten å få en løsning.

I desember ble forsvinningssaken gjenopptatt.

Sheriffen i Osage County, Gary Upton, bekrefter til nyhetsbyrået AP at det er BTK-morderen som er mistenkt i saken.

Graver på eiendom

Politiet har derfor denne uken begynt gravearbeider i nærheten av Raders tidligere bolig i Park City.

GRAVEARBEID: Her sto det en gang et metallskur som Rader bygget selv. I bakken under er det tydelig at noen har gravet før. Foto: Eduardo Castillo/The Wichita Eagle via AP

Saken ble gjenopptatt etter at sheriff Eddie Virden la merke til at Rader brukte uttrykket «bad laundry day». Det vekket assosiasjoner tilbake i tid.

Cynthia ble sist sett i Osage, Oklahoma 23. juni 1976. Foto: THE CHARLEY PROJECT

Det var nemlig installert nye alarmer på vaskeriet like ved stedet Kinney sist ble sett, og Rader var alarminstallatør på den tiden.

Politiet har ikke klart å knytte Rader til dette vaskeriet, men han var også involvert i speiderbevegelsen i området.

– Dette var utgangspunktet til gjenopptakelsen av uoppklarte forsvinningssaker, sier Upton.

– Vi er like på andre siden av grensen av kjerneområdet til BTK i Wichita, Kansas. Så det er naturlig å se på ham når det gjelder uoppklarte forsvinninger og drap, sier han.

I tillegg til Kinney-saken, er BTK hovedmistenkt i drapet på 22 år gamle Shawna Beth Garber.

TATT I 2005: Dennis L. Rader under det første rettsmøtet i 2005. Foto: TRAVIS HEYING

Hun ble funnet drept i McDonald, Missouri, i desember 1990.

Obduksjonen viste at hun var voldtatt, bundet fast på ulike måter og kvalt om lag to måneder tidligere.

Levningene hennes ble ikke identifisert før i 2021.

Rader har benektet å ha noe å gjøre med Garbers dødsfall.



Sendte brev med kryptiske meldinger

Ryder ble pågrepet i februar 2005. Da hadde han gått under jorden i flere år.

Han dukket opp igjen etter han skrev et brev til lokalavisen The Wichita Eagle, og la ved bilder av et av ofrene sine, og hennes førerkort som hadde vært borte siden forsvinningen.

VOLDTEKT OG DRAP: Under rettssaken ble det anbefalt å gi Rader behandling for sexavhengighet i fengselet. Foto: AP Photo/Travis Heying

Brevet inneholdt flere kryptiske meldinger, og en datadiskett.

Denne datadisketten klarte etterforskerne å spore tilbake til en kirke, hvor Rader fungerte som leder. Dette var gjennombruddet som førte til domfellelse.

Tobarnsfar

Rader var gift og far til to i perioden der han mishandlet og drepte utvalgte ofre. Han ble omtalt som en god far, en kjærlig ektemann, trofast kirkegjenger og en vennlig nabo.



Rader som nå er 78 år, tilsto ti drap i Wichita-området. Deriblant en familie som ble drept på bestialsk vis.

Kansas hadde ikke dødsstraff på tiden han ble tatt, men han er idømt livstid i fengsel. Den tidligste teoretiske mulighet for prøveløslatelse er i år 2180.

DØMT: Dennis Rader er dømt til 10 ganger livstid for ti drap. Foto: AP Photo/Jeff Tuttle

Upton vil ikke kommentere om det er flere forsvinningssaker som settes i forbindelsen med Rader, men han utelukker ikke at han kan formelt utpekes som mistenkt i flere saker.

Det har ikke kommet fram detaljer som det som er funnet under gravearbeidet som startet tirsdag, men Upton sier det er gjort noen interessante funn som vil gjennomgå grundige undersøkelser.

Fant opprevet strømpebukse

I april ble det også foretatt utgravninger på eiendommen. Da ble det funnet flere gjenstander. Blant annet en gammel opprevet strømpebukse.

– Det er helt tydelig at noen har gravd et hull og fylt det igjen med annet materiale. Noen passet på at noen av disse tingene skulle bli bevart, sier Virden.

Raders datter, Kerry Rawson, sier politiet leter etter gjenstander under et metallskur Rader bygget for mange år siden, som siden er revet.

Hun har samarbeidet med etterforskerne. Blant annet ved å møte faren i fengselet for første gang på flere år, for å få ham til å kommunisere med dem.

– Jeg er fremdeles ikke hundre prosent overbevist om at min far en skyldig i noe mer enn han allerede er dømt for, sier hun til lokalavisen.

– Men hvis min far har skadet noen flere, så trenger vi svar, sier hun.