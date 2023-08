Cinnamon (14) ble hjernevasket til å drepe stemoren (23)

Politiet var overbevist om at 14-åringen drepte stemoren på eget initiativ. Alt endret seg da en observant politietterforsker la merke til en detalj under rettssaken.

Det er 19. mars 1985, omtrent klokken tre på natten, i byen Garden Grove i California. Politiet er på vei inn i et bolighus etter å mottatt et nødanrop om skyting.



I huset blir politiet og ambulansepersonell tatt imot av David Brown (32) og hans svigerinne Patti Bailey (17). På soverommet ligger Davids kone og Pattis søster, Linda Brown (23), skutt og alvorlig skadet. Linda hastes til sykehus.

REVOLVER PÅ GULVET: Våpenet som ble brukt til å skyte Linda Brown ble funnet på soveromsgulvet foran senga. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

På soveromsgulvet ligger en 38-kalibers revolver. Håndvåpenet tilhører og er registrert på David, og han forteller politiet at revolveren vanligvis oppbevares i en skuff og er alltid ladd.

Men det er én person i husholdningen som ikke er til stede: David og Lindas 14 år gamle datter Cinnamon Brown.

Patti forklarer at hun hørte flere skudd, etterfulgt av at Cinnamon løp ut av huset og forsvant. David var ikke hjemme da skuddene falt, så han kan ikke si noe om hva som har skjedd.

Mens politiet sikrer spor og søker etter Cinnamon, kommer beskjeden fra sykehuset om at Linda er død. Plutselig står politiet overfor en drapssak.

DØDE: Linda Brown døde som følge av skytingen. Hun ble 23 år gammel. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Gjemte seg i hundehus

I hagen til Brown-familien står et lavt, lite hundehus. En politibetjent lener seg ned og kikker inn. Der ligger Cinnamon i fosterstilling. Klærne hennes er dekket av oppkast, og en stor mengde piller ligger strødd utover gulvet.

Hun tviholder på en sammenrullet papirlapp. Der står det skrevet med håndskrift: «Kjære gud, tilgi meg. Jeg mente ikke å skade henne.»



Cinnamon er sløv – på kanten til bevisstløs – og fraktes til sykehus. Etter at legene friskmelder henne, eskorteres 14-åringen til politistasjonen for avhør. Der tilstår Cinnamon at hun skjøt og drepte stemoren Linda. Hun forteller at forholdet mellom henne og stemoren var svært betent, og så til slutt ingen annen utvei enn å drepe henne.

Underveis i avhøret begynner Cinnamon å snøvle mer og mer. Etterforskerne forstår at hun ikke er ved sine fulle fem, og sender henne tilbake til sykehuset. På sykehuset glir hun inn i koma.

Når Cinnamon våkner fra koma tre dager senere, informeres hun om at hun er arrestert for drap.

Under rettssaken er Cinnamon sjanseløs. Påtalemyndighetene har drapsvåpenet, tilståelsen og motiv, og hun dømmes til 27 år til livstid i fengsel.

Men denne saken ender ikke her.

Mistenkelig oppførsel fører til ny etterforskning

Flere av politietterforskerne er til stede i rettssalen. Én av dem legger merke til adferden til Cinnamons far, David, som viser ingen følelser når dommen til datteren leses opp. David har i tillegg oppført seg ganske barnslig, deriblant ved å lugge i håret til Cinnamons biologiske mor, Brenda.

Dette får etterforskeren til å mistenke at drapssaken muligens er mer nyansert, og bestemmer seg for å holde et halvt øye på David i tiden fremover – noe som skal vise seg å være et klokt valg.

Davids livsstil endrer seg nemlig etter Lindas død. Han kjøper fancy bil, og bosetter seg i et nytt hus i et luksuriøst område sammen med Lindas søster, Patti.

Det viser seg at Linda hadde fem livsforsikringer i sitt navn, og David fikk utbetalt rundt 800.000 dollar etter drapet. Det tilsvarer drøyt 23 millioner kroner omregnet til dagens verdi.

Halvannet år etter drapet på Linda, gifter David seg med svigerinnen Patti. Det får politimannen til å slå alarm, og drapssaken blir gjenopptatt i stillhet.



FRA SVIGERINNE TIL KONE: Patti, søsteren til drapsofferet, giftet seg med svogeren David 18 måneder etter drapet. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Cinnamon avslører alt

I 1988 oppsøkes Cinnamon i fengsel av politiet. De forteller henne at hennes far har startet et nytt liv og at han har giftet seg med Patti.

Dette er sjokkerende for Cinnamon – som sjelden får besøk av David i fengsel – og blir utslagsgivende for at hun velger å dele hva som egentlig førte til den fatale marsnatten i 1985.



Cinnamon forteller at faren David var arkitekten bak drapet. Han hadde i en lengre periode klart å overbevise henne om at Linda planla å drepe ham for å arve hans suksessfulle IT-firma, og at de var nødt til å komme henne i forkjøpet.

David instruerte Cinnamon om hvordan hun skulle skyte Linda, og at hun måtte gjemme seg i hundehuset etterpå.

Han ga henne også en formidabel mengde piller med beskjed om at hun måtte ta dem, fordi da kunne hun si til politiet at hun ikke visste hva hun gjorde. Han komponerte også lappen med tilståelsen som Cinnamon holdt i hånda da hun satt i hundehuset.

Politietterforskerne anser Cinnamons historie som troverdig, og legger en plan for å få David til å tilstå.

Lurer David til å tilstå

I august 1988 blir David invitert på fengselsbesøk av Cinnamon. Men det David ikke vet, er at datteren er utstyrt av politiet med skjult lydopptaker.

SNIKFOTO: Politiets fotografi av Cinnamon og Davids samtale i fengselets luftegård. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Mens far og datter konverserer i luftegården – med sivilpoliti gjemt i buskene – gjør Cinnamon sitt beste for å få ham til å tilstå. Etter litt forsiktig fisking, stiller hun spørsmålet: «Hvorfor kan jeg ikke bare fortelle sannheten?». David repliserer: «Fordi da havner vi alle i fengsel».

VILLE SI SANNHETEN: Cinnamon ble advart av sin far med at «alle havner i fengsel» hvis hun avslørte sannheten om drapet på Linda. Dette fotografiet er også fra far og datter-samtalen i fengselsgården. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Dette er et stort gjennombrudd – og én måned senere arresteres David og Patti.

David avviser at han var involvert i drapet, men når han konfronteres med lydopptaket fra fengselsluftegården, legger han skylden på Patti og slår fast at alt var hennes idé.

Patti nekter innledningsvis å si noe som helst under sitt avhør, men bryter etter hvert sammen, og forteller mer eller mindre samme historie som Cinnamon.

Døde i fengsel

Under rettssaken i juni 1990, beskrives David som en sosiopat som manipulerte datteren til å drepe sin kone, med motiv om å motta forsikringspengene og gifte seg med svigerinnen Patti. David blir funnet skyldig i overlagt drap, og dømmes til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Patti dømmes til 25 år til livstid for sin medvirkning.

Cinnamon og Patti ble løslatt før de fylte 25 år, mens David døde i fengsel i 2014, 61 år gammel.

DØDE I FENGSEL: David Brown i rettssalen hvor han ble dømt til livstid i fengsel. Han døde i 2014. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Nye episoder av true crime-serien «The Real Murders of Orange County» er tilgjengelig på TV 2 Play.