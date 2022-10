CIA-sjefen: – Putin må være bekymret

– Han må være bekymret. Ikke bare over det som skjer på slagmarken i Ukraina, men for hva som skjer hjemme og internasjonalt, sier CIA-sjef, Bill Burns til CBS.

Se intervjuet øverst i saken!

I februar sto Putin ved siden av Kinas president Xi Jinping og de erklærte sitt samhold og et grenseløst vennskap.

VENNSKAP: Tre uker før invasjonen møttes Putin og Xi Jinping i Beijing Foto: Sputnik/Kreml

– Nå viser det seg at dette vennskapet likevel har en grense. Kina er ikke begeistret over krigen i Ukraina, og har ikke bidratt med militær støtte, slik Putin håpet, sier Burns.

– Sta og urokkelig

– Putin er nok bekymret, men han er også sta og urokkelig på sin egen dømmekraft, sier han videre.

Han mener Putin baserer sine valg om mobilisering er tatt på like sviktende informasjonsgrunnlag som da han ga ordre om å invadere landet. Han tror også at Putin er sikker på at han skal vinne fram med en tøff tone.

– Putin kan bli farlig og uforsiktig når han er trengt opp i et hjørne, sier han.

Vladimir Putins annektering av fire ukrainske regioner har eskalert konflikten til et nytt nivå. Ifølge forsvarsminister Sergej Sjojgu har mer enn 200.000 personer er blitt innrullert i den russiske hæren siden det ble varslet delvis mobilisering for halvannen uke siden.

SEREMONI: President Vladimir Putin under en seremoni i Moskva i Juni. (Mikhail Metzel via AP)

Det vil imidlertid ta lang tid før alle er utstyrt og klare for å bli sendt til fronten, og militære eksperter har ikke tro på at disse soldatene, som delvis er tvangsmobilisert, vil yte bedre enn de soldatene som allerede er i kamp.

– Følger med som en hauk

Bill Burns tror også at Kinas Xi Jinping følger med situasjonen som en hauk, og at motstanden Russland møter i Ukraina vekker oppsikt, og kanskje også uro.

– De får også med seg hva som skjer når man invaderer et land og møter intens motstand, sier han og presiserer at CIA forventer at faren for væpnet konflikt mellom Kina og Taiwan vil øke fram mot 2027.