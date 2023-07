CIA-sjef: Slik kan Putin få hevn

HEVN: Det er fremdeles mulig at Putin har en plan for hvordan hevne seg på Wagner-sjefen. Foto: Alexander Kazakov

William Burns advarer Wagner-sjefen i kjølvannet av et opprør i juni. Samtidig sier han at Putin fremdeles kan være ute etter å hevne seg.

Ved det kortvarige opprøret der en gruppe leiesoldater i Wagner-gruppene marsjerte mot Moskva i forrige måned ble det avdekket større svakheter i maktsystemet Putin har bygget opp, sier CIA-sjef William Burns.

CIA-direktøren hevder Russlands president Putin prøver å kjøpe seg mer tid, samtidig som han finner ut hvordan han skal håndtere leder for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, skriver BBC.

– Det er sannsynlig at Putin forsøker å vinne tid samtidig som han forsøker å finne ut hvordan han best skal håndtere Prigozjin, sier Burns.

FOR TIDLIG Å SENKE SKULDRENE: CIA-sjef William Burns advarer Prighozin. Foto: Saul Loeb

Wagner-gruppen har fortsatt verdi for Russlands ledelse i land som Afrika, Libya og Syria. Det er derfor sannsynlig at Putin vil forsøke å skille gruppen fra lederen.

– Putin kan vente med å ta hevn, sier CIA-sjefen.

Burns sa til Aspen Security Forum at Russlands leder fortsatt kan være ute etter å hevne seg på Prigozjin.

Tidligere denne måneden antydet USAs president Joe Biden at det var en risiko for at Wagner-sjefen kunne bli forgiftet.



«Det vi ser, er en svært komplisert dans», sa CIA-sjefen torsdag.

Prigozjin har flyttet mye på seg og har nylig vært både i Hviterusslands hovedstad Minsk og i Russland.

En høytstående general i den russiske hæren, Sergej Surovikin, som skal ha kjent til Wagner-opprøret på forhånd, har for øyeblikket heller ikke «bevegelsesfrihet», la CIA-sjefen til.

Bekymret over Putins dømmekraft

Eliten i Russland stiller i økende grad spørsmål ved president Vladimir Putins dømmekraft og ledelse, sier Burns.

Tvilen økte kraftig etter det kortvarige opprøret der en gruppe leiesoldater i Wagner-gruppene marsjerte mot Moskva i forrige måned, konstaterte Burns da han denne uka deltok på Aspen Security Forum i USA.

CIA forsøker nå ifølge Politico å slå mynt på den gryende misnøyen med Putin og la nylig ut en video i et forsøk på å rekruttere russiske informanter. Den ble sett hele 2,5 millioner ganger den første uka, noe som ifølge Burns viser at misnøyen med Putin er økende i Russland.

– Dette reiser noen dypere spørsmål om Putins dømmekraft, om hans relative løsrivelse fra hendelser og til og med om hans ubesluttsomhet, sa Burns.

Wagner-gruppens opprør «avdekket noen av de betydelige svakhetene i et system Putin har bygd», mener CIA-sjefen, som etter sin tid som USAs ambassadør i Moskva kjenner landet godt.

– Disse svakhetene ble også avdekket av Putins feilvurdering siden han startet invasjonen av Ukraina, sa Burns.

Opprør

Leiesoldater fra Wagner-gruppen tok i forrige måned kontroll over en by sør i Russland og marsjerte mot Moskva.



På grunn av lojale russiske soldater feilet Wagner-gruppens opprør, hevder Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sa at han hadde fått Prigozjin med på å avslutte opprøret i Russland i bytte mot amnesti for seg og sine soldater.

Framrykkingen mot Moskva stanset, Wagner-soldatene trakk seg ut av Rostov-na-Donu, og det samme gjorde Jevgenij Prigozjin.