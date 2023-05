CIA frir til russere med følelsesladd video

Click to add kicker

INFORMANTER: CIA ber russerne overlevere informasjon for å ta vare på sine familier. Foto: SAUL LOEB / AFP

I en video publisert natt til tirsdag, bes russere om å tipse CIA om det som foregår i Russland.



CIA hevder at motivasjonen for å gjøre dette kan være å verne om sin familie og selv bestemme hva som er det beste for Russland.

«Det vil alltid være mitt Russland. Vi vil leve med verdighet, gjennom mine handlinger» sier fortellerstemmen i videoen.

CIA bedyrer at det skal være trygt å kontakte dem.

– Folk som omgir deg, vil kanskje ikke høre sannheten. Vi vil. Dere er ikke maktesløse, kontakt oss trygt, oppfordrer CIA skriftlig på slutten av videoen.



Videoen avsluttes med instruksjoner om sikre måter å kontakte CIA.

Ekspert: – Godt stykke arbeid

Hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, kaller kampanjen vel gjennomført.

– Det er et godt stykke arbeid hvor de trykker på de riktige knappene. De setter seg inn i russernes situasjon og legger til rette for russiske avhoppere, sier Røseth til TV 2.



Han tror flere kan bli fristet til å hjelpe CIA.

– Å appellere til å bryte med nåværende regime, for nasjonens beste, kan fungere på en del russere, poengterer Røseth.

Ifølge CNN ble videoen først publisert på CIAs Telegram-kanal.

Senere fulgte publiseringer på YouTube, Twitter, Instagram og Facebook.

Håpet til CIA er at russere, som kan få ta i verdifull informasjon fra «sensitive arbeidsplasser», skal bringe dette videre til byrået.

– Vi ville formidle til russerne at vi vet hva de går igjennom på deres eget språk, forteller en anonym kilde til CNN.



UTRYGT: Opposisjonskandidat Lyubov Sobol fikk, i 2019, oppleve hva som skjer om du taler myndighetene i mot. Foto: Dmitry Serebryakov / AP

Høy risiko for avhoppere

Hovedlæreren for etterretning tror CIA gjennomfører kampanjen av to grunner.

– De vil kartlegge interessante nettverk i Russland for å lage mulige mål, som kan være gjenstand for etterretningsoperasjoner, sier Røseth.



– Det kan gi verdifull informasjon som vurderingsgrunnlag og rapport til beslutningstakerne i USA og de allierte landene i vest.



Selv om CIA hevder at det skal være trygt å kontakte dem, tror Rødseth likevel at risikoen vil henge som en mørk sky over russere i sentrale posisjoner.

Samtidig tror han at russerne må fristes med noe annet enn penger i første omgang.

– De vil være forsiktige, med mindre de er ideologisk motiverte. I kampanjen fristes det ikke med penger. Det vil i så fall virke på de som allerede er tvilende, sier Røseth.



Etterretningsforskeren tror kampanjen er et psykologisk spill mot russiske myndigheter.

– Det vil gjøre enkelte aktører i Moskva nervøse. De føler de må stramme inn mer bruk av sosiale medier og innføre mer kontroll blant tjenestefolk. Det vil føre til ytterligere frustrasjon, sier Røseth.



RISIKO: Hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, tror russerne må være ideologisk motivert for å våge og arbeide mot regimet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Et klassisk triks

Dette er ikke første gangen russere har blitt oppfordret til å fortelle om Russland og russiske forhold.

Det føderale etterforskningsbyrået FBI har tidligere lansert en kampanje som retter seg mot Russlands ambassade i Washington, D.C.

FBI fokuserte på telefonavlytning av de som kom og gikk fra ambassaden.

I videoannonsen sa den russiske fortellerstemmen: «Vi er klare til å lytte», som er et sitat fra russernes president Vladimir Putin.

LYTTER: FBI brukte Putins egne ord mot han i kampanjen mot den russiske ambassaden i Washington, D.C. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Denne annonsen ble publisert før krigen i Ukraina brøt ut.

I en Twitter-melding fra den russiske ambassaden kaller de kampanjen idiotisk.

– Forsøket med å så tvil blant de ansatte ved ambassaden og gjøre de til avhoppere er idiotisk, skrev ambassaden på Twitter den gangen.