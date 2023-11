CIA-agent førte register over kvinner han kunne forgripe seg på

Den tidligere CIA-agenten, Brian Jeffrey Raymond (47), skal ha dopet ned og forgrepet seg på flere titalls kvinner verden over.

Brian Jeffrey Raymond er tiltalt for å ha forgrepet seg på kvinner rundt om i hele verden under sine oppdrag for CIA, skriver nyhetsbyrået AP.

Innrømmer overgrep

Tirsdag sa Raymond seg skyldig i fire av totalt 25 tiltalepunkter. Blant annet seksuelle overgrep og tvang. Han risikerer opp til 30 års fengsel.

Agenten oppbevarte nesten 500 videoer og bilder han hadde tatt av nakne, bevisstløse kvinner. På noen av videoene kan man se hvordan han åpner øyelokkene deres, beføler dem og setter seg skrevs over dem.

CIA-AGENT: Brian Jeffrey Raymond fra San Diego, California, snakker flytende engelsk, spansk og mandarin. Han har tjenestegjort for CIA over store deler av verden. Foto: FBI

Bildene går tilbake til 2006, og følger mange av jobbreisene til Raymond. Ofrene er fra Mexico, Peru og flere andre land.

Førte register

Aktoratet beskriver Raymond som en «erfaren overgriper som førte opp detaljerte opplysninger om potensielle ofre».

Han organiserte listen på navn, etnisitet og notater om deres fysiske attributter.

Han skal også ha søkt på internett etter «piller og alkohol bevisstløs» og «vodka og valium». Han har også sendt en mail til et apotek der han spurte om de hadde kloralhydrat til hjelp mot søvnløshet.

Skrek etter hjelp

Agenten ble pågrepet for tre år siden, ifølge FBI.

Han ble pågrepet i California, mens han var hjemme fra utstasjoneringen i Mexico City hvor han hadde bodd siden 2018.

Der møtte han kvinner på datingapper og tok dem med hjem til diplomatboligen sin.

En kveld sto en naken kvinne og skrek om hjelp på balkongen hans. Bekymrede naboer ringte politiet, og slik begynte snøballen å rulle.

TIDLIGERE AGENT: Brian Jeffrey Raymond brukte Tinder aktivt for å finne sine ofre, ifølge aktoratet. Foto: FBI

FBI tok beslag i mannens elektroniske enheter og begynte å identifisere ofre. Alle kunne fortelle at de hadde opplevd blackout mens de var sammen med ham.

Etterforskerne etterlyser fremdeles flere av Raymonds ofre.

14 av ofrene skal etter planen vitne mot Raymond under rettssaken.

Verken Raymond eller forsvarsadvokatene hans har uttalt seg om saken.

Trakasserings-problem

Saken er ytterst pinlig for CIA som har opplevd et skred av anklager om seksuell trakassering innad i byrået.

Ifølge AP har mange kvinner stått fram og fortalt etterforskerne og Kongressen om seksuelle overgrep. De har også opplevd at CIA har forsøkt å hindre dem fra å fortelle om det.

CIA har fordømt Raymonds handlinger, og iverksatt en rekke reformer for å bedre varslingssystemet i byrået.



Det er ventet dom i saken i september 2024.