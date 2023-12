Christie: – En sint og bitter mann

Natt til torsdag norsk tid var det duket for en ny republikansk TV-debatt, denne gangen også uten tidligere president Donald Trump.

Fire republikanske kandidater sto på scenen i Alabama.

Florida-guvernør Ron DeSantis og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley er nærmest Trump på meningsmålingene, men den tidligere presidenten ligger fortatt lang foran utfordrerne.

Bak dem følger tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie og forretningsmannen Vivek Ramaswamy.

Dempet Trump-kritikken

Christie har lenge kritisert Trump, og fortsatte under nattens debatt og sammenlignet den tidligere presidenten med Harry Potter-skurken Voldemort, og sa at hans meddebattanter var redde for å nevne Trump sitt navn.

Han beskrev også Trump som en diktator og sa han er en «sint, bitter mann».

De tre andre kandidatene var mer dempet i sin kritikk av Trump.

DeSantis trakk frem Trumps sin alder som et problem.

– Vi bør ikke nominere noen som nesten er 80 år gammel.

Utfordringen for de fire debattantene er å vise seg fram som alternativer til Trump og angripe ham uten å skremme vekk velgerne som støtter ham.

Donald Trump har ikke deltatt på noen av debattene i nominasjonskampen fram mot neste års landsmøte og presidentvalget i november 2024.



NUMMER 2: Ron DeSantis ligger nærmest Donald Trump på meningsmålingene, men det er fortsatte t godt stykke bak den tidligere presidenten. Foto: Reuters/MIKE SEGAR

DeSantis og Ramaswamy mot Haley

Under deler av debatten gikk DeSantis og Ramaswamy hardt ut mot Haley, som rykker frem på meningsmålingene.

Ramaswamy kritiserte blant annet pengedonasjoner fra rike givere gitt til Haleys kampanje, og uttalte at de finansierer «venstreorienterte saker».

Til det svarte Haley at dette ikke påvirker hennes politikk.

Uenighet om foreldres rettigheter

Et spørsmål om foreldres rettigheter når det kommer til kjønnsbekreftende behandling for mindreårige viste en splittelse mellom Christie og DeSantis.

Christie uttaler han foretrekker begrenset involvering fra myndighetene og mener foreldre bør få myndighet til å ta avgjørelser om barna sine.

– Jeg stoler på foreldre, sa han.

Men DeSantis forsvarte restriksjoner på kjønnsbekreftende behandling for mindreårige han skrev under på loven som guvernør i Florida og advarte om at kirurgiske prosedyrer «lemlester mindreårige».

FAVORITT: Donald Trump leder på meningsmålingene og rundt 60 prosent av republikanske velgere vil ha ham som presidentkandidat. Foto: AP/Charles Krupa

Stor avstand

Mens meningsmålingene for tiden viser at rundt 60 prosent vil ha Trump som presidentkandidat, kjemper de fire som sto på scenen onsdag, om «smulene». DeSantis ligger på 12,7 prosent på en gjennomsnittsberegning fra tallknuserne i 538, mens Haley er på 10,5 prosent.

Ramaswamy ligger på rundt halvparten av det med 4,9 prosent, mens Christie har drøyt halvparten av det igjen, med en oppslutning på 2,7 prosent.