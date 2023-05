ChatGPT-sjefen: – Det gjør meg nervøs

Sjefen for selskapet som lager ChatGPT, Sam Altman, vitner i den amerikanske kongressen tirsdag.

Han innleder sitt vitnemål med å si at ChatGPT vil kunne forbedre de fleste aspekter av menneskers liv. Men:

– Det skaper også alvorlige farer. Vi må samarbeide for å klare dette, sier Altman.

– AI og frie valg er av spesielt stor bekymring. Det gjør meg nervøs. Noe regulering vil være klokt, sier han ifølge Reuters.

Dette er første gang Altman snakker med amerikanske lovgivere, men han planlegger en verdensomspennende turne for å snakke med ledere fra hele verden.

– Største oppfinnelse i menneskets historie

Lovgivere krever nye regler for å gjøre den raske utviklingen av AI-teknologi trygg. Per nå eksisterer et kraftfullt verktøy, med potensial for å påvirke menneskeheten på mange måter, uten at det finnes noe reglement for å styre retningen AI tar i samfunnet.

– For et år siden kunne vi ikke hatt en slik høring, for da hadde vi ingen begreper om denne teknologien, sier senator Josh Hawley fra Missouri i sin innledning.

Hawley mener utviklingen av AI kan være det største teknologiske gjennombruddet i menneskets historie.

– Minst like stort som internett

– Denne teknologien utvikler seg så fort at den forandrer verden like foran øynene våre. Jeg snakket med en forsker innen psykologi som beskriver at dette er minst like stort som oppfinnelsen av internett, og potensielt mye større enn det, sier han.

Hawley mener høringen markerer et første skritt mot å forstå hva kongressen bør gjøre, og sammenligner AI-tjenesten med både trykkekunsten og atombomben.

Begge deler var en gang var ny teknologi som forandret verden, men med to svært ulike resultater.

– Jeg mener dette kan være som oppfinnelsen av trykkerikunsten, og vi må jobbe sammen for at det skal bli slik, sier Altman.

Han mener teknologien kan løse mange utfordringer for menneskeheten i framtiden og trekker fram klimaendringer og å løse kreftgåten.

– Allerede brukes teknologien til å hjelpe blinde og svaksynte med å mestre hverdagen, sier han, men sier videre at han forstår at folk er urolige for at teknologien skal endre måten vi lever på.

– Vi er også bekymret, men vi må alle jobbe for å begrense de negative sidene, slik at vi kan glede oss over fordelene, sier Altman.

– Men hvis det går galt, kan det gå veldig galt. Vi prøver å være ærlige om de farene dette fører meg seg, sier han.

Altman mener ChatGPT vil være bra for arbeidsmarkedet. Han tror teknologien vil både skape jobber, og gjøre jobbene som finnes mer interessante.

Åpen tjeneste

Sam Altman er sjef for OpenAI. Det San Francisco-baserte selskapet fikk massiv oppmerksomhet etter lanseringen av ChatGPT i fjor.



ChatGPT er et gratis chatbot-verktøy som svarer på spørsmål med overbevisende menneskelignende svar.

Allerede bruker mange skoleelever og studenter verktøyet i leksearbeid, og mange er bekymret over verktøyets evne til å villede, spre usannheter, bryte opphavsrettigheter, og gjøre arbeidstakere overflødig.

OpenAI ble grunnlagt i 2015 og er også kjent for andre AI-produkter, inkludert bildeprodusenten DALL-E. Microsoft har investert milliarder av dollar i selskapet, og har integrert teknologien i sine egne produkter, inkludert søkemotoren Bing.