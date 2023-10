Charlotte Sena (9) savnet i New York – frykter kidnapping

SAVNET: Ni år gamle Charlotte Sena har vært savnet i New York siden lørdag. Foto: New York State Police

Det pågår et enormt søk etter ni år gamle Sena etter at hun forsvant fra New York lørdag.

Det er satt inn droner, hunder og letemannskaper etter at ni år gamle Sena ble meldt savnet fra New York lørdag.

Niåringen hadde campet med familien sin da hun plutselig ble borte, opplyser politiet under en pressekonferanse søndag.

Politiet frykter nå at jenten er bortført, skriver AP.



Sykkelen funnet

– Barnet har forsvunnet under omstendigheter som får politiet til å tro at hun er i fare for alvorlig skade eller død, heter det i en uttalelse fra politiet.

Sena ble list sett på en sykkel ved Moreau State Lake Park. Ifølge politiet hadde hun syklet en runde rundt parken sammen med andre barn da hun plutselig bestemte seg for å sykle en runde alene.

Da niåringen aldri returnerte til campingen, ble foreldrene bekymret og ringte politiet. Senere på dagen, rundt klokken 18:45 lørdag kveld, ble sykkelen hennes funnet.

SAVNETMELDING: Politiet har satt i gang et storstilt søk etter ni år gamle Charlotte Sena etter at hun forvant fra en park lørdag. Foto: Skjermdump New York State Police

Søket etter jenten startet for fullt søndag, og både frivillige, politi og skogvoktere deltar i leteaksjonen, skriver Sky News.

Politiet beskriver jenten som 1,37 cm høy, blondt hår og med grønne øyne. Sena ble sist sett iført en rosa t-skjorte, mørkeblå bukser, sorte Crocs og en grå sykkelhjelm.

– Vi skal vende på hver en stein, gren, bord og hytte i søket etter Charlotte, sier guvernør Kathy Hochul under pressekonferansen søndag.

Foreldrene med bønn

– Vi vil bare at hun skal komme trygt hjem, som alle foreldre hadde villet. ingen tips er for små, så vennligst ring hvis du vet noe som helst, sier familien til Sena i en uttalelse til NBC News

Det siste døgnet har det florert med innlegg på X / Twitter fra personer som engasjerer seg i forsvinningen av den unge jenten.

Please Retweet this and Help find this missing Girl in New York. #CharlotteSena https://t.co/W3yYGnGrOV — OneChicagoFan17 (@wis45fan) October 1, 2023

Guvernør Hochul opplyser at en gruppe eksperter har blitt tilkalt til stedet for å analysere «andre former for kommunikasjon», men ønsker ikke å gå i detalj på hva dette innebærer.

– Som mor og bestemor kan jeg ikke forestille meg smerten som foreldrene går gjennom, sier Hochul under pressekonferansen søndag.

– New York sine hjerter er knust i dag. Forhåpentligvis ender dette med en gjenforening, men med en familie som har blitt traumatisert, sier hun videre.