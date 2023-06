SKOLEVEGRING: Charlie vegrer seg for å gå på skolen. Det siste året har han kun vært på skolen et få antall ganger. Foto: Sky News

Hver morgen blir skoleuniformen til 13 år gamle Charlie plassert ved enden av sengen av hans bestemor, Teresa.

Denne morgenen skal Charlie gi skolen et forsøk - det har han lovet pappa, James.

SKOLEUNIFORM: Charlie forteller at han hater skoleuniformen, Foto: Sky News

På soverommet tar Charlie på den hvite skjorten, det svarte slipset og den svarte dressen. Han løper ned den smale trappen i huset, tilsynelatende klar for en ny dag på skolen.

Nede ved inngangen venter pappa. Han ser over uniformen, retter på slipset og ryggsekken.

– Flott, sier faren.

KLAR FOR SKOLEN: James sjekker at uniformen sitter riktig før de går ut døren. Foto: Sky News

Charlie ser ned i gulvet og snur seg inn mot huset igjen. Han beveger skuldrene anstrengt før det kommer et sukk.

I gangen står også hans bestemor, Teresa.

– Greit, jeg skal på skolen nå, sier Charlie.



BESTEMOR: Teresa står i gangen og følger med på Charlie som skal på skolen. Foto: Sky News

Teresa er usikker i blikket i det hun ser mot Charlie. For 13-åringen har kun vært på skolen en håndfull ganger de siste tre årene. Dette er et avgjørende øyeblikk etter en lang pause.

En nasjonal krise

Charlie er ikke alene om denne morgenrutinen i England, han er heller ikke alene om å ikke gå på skolen. Titusenvis av barn har ikke kommet tilbake på skolebenken etter pandemien.

– Jeg blir jo lei meg når jeg skuffer alle rundt meg, sier Charlie.



Så tar 13-åringen et langt pust.

– Men jeg har blitt vandt til det.



Tall fra det britiske Institutt for utdanning viser at mer enn 125. 000 barn har vært mer hjemme enn på skolen det siste skoleåret. Det er dobbelt så mange enn før pandemien.

Charlie bor i Blackpool sammen med bestemoren og faren. Byen ligger ved kysten av Irskesjøen i det nordvestlige England.

På solfylte dager er den lange strandlinjen i byen en populær attraksjon for både innbyggerne og turister.

– Vi har dratt han ut av sengen. Faren har til og med båret han til skoleporten, men da ble han så sint at han slo i en vegg, forteller Teresa.



Noen ganger løper Charlie bort fra huset og til en lokal park. Alt for å unngå skolen.

– Har mange venner

For å prøve å finne ut hvorfor flere barn velger å ikke gå på skolen har Sky News fulgt Charlie over en periode.

De har også snakket med elevtjenesten i byen, som jobber med å få barna tilbake i klasserommet.

– Jeg har jobbet i denne bydelen i 23 år nå, vi har aldri hatt det mer travelt enn nå, sier Natasha Armstead, leder for elevtjenesten.



NYE TALL: Natasha Armstead forteller at flere barn vegrer seg for å gå på skolen etter pandemien. Foto: Sky News

I et forsøk på å løse problemet har elevtjenesten besøkt mer enn 500 familier siden september i fjor.

De har også jobbet med Charlie og har tett dialog med skolen. Han har fått redusert timeplan og egen undervisning. Målet er å lokke ham tilbake på skolen.

– Når Charlie er på skolen oppfører han seg bra og har mange venner, sier Armstead.



Risikerer fengsel

I følge loven må alle barn i skolealder ta formell utdanning enten det er på skolen, hjemmeskole eller et alternativt tilbud. Det er også obligatorisk oppmøte.

Hvis barn ikke går på skolen, kan foreldre risikere å få bot eller inntil tre måneders fengsel.

I fjor ble mer enn 16.000 foreldre bøtelagt i gjennomsnitt 250 pund, som er over 3000 norske kroner, for at barna deres gikk glipp av skoleundervisning.

Faren til Charlie er en av dem. Han har allerede blitt bøtelagt tusenvis av pund fordi sønnen hans har fått glipp av så mye skole.

FLERE BØTER: James har allerede brukt flere tusen pund på bøter fordi sønnen ikke går på skolen. Foto: Sky News

James sier han har prøvd alt, og legger til at pensumet ikke klarer å inspirere sønnen, som har ambisjoner om å bli profesjonell bokser.

James er bekymret for neste gang det kommer enda en bot.

– Fra det jeg har blitt fortalt er neste trinn bak murene, altså fengsel, sier James.



– Hvis det betyr at Charlie ikke trenger å utsette seg for disse traumene, så får det være. Sønnen min kommer først, legger han til.



Charlie sier han hater skolen så mye at selv om faren hadde havnet i fengsel vil han ikke tilbake på skolebenken.

Gir pandemien skylden

TV 2 kunne denne uken avsløre at tusenvis av norske barn ikke klarer å gå på skolen. I en gruppe på Facebook deler norske familier historier fra hverdagen.

– Jeg vil bare dø, da slipper jeg skole. Ingen forstår hvordan jeg har det på skolen, sier en 6 år gammel norsk gutt.



Elevtjenesten i England ser de samme tendensene og tror problemet har økt på grunn av pandemien.

– Jeg tror det å være innestengt på et soverom i et par år og deretter prøve å komme seg ut igjen har vært en enorm vaneendring. Mange har tapt sosiale ferdigheter og selvtillit. Vi ser at flere sliter med angst og psykiske problemer, sier Armstead.



Charlie hadde ikke problemer med å gå på skolen før pandemien, men etter pandemien endret alt seg.

VENNLIG: Charlie blir beskrevet som vennlig av både skolen og familien. Foto: Sky News

Bestemoren forteller at han ikke ønsket å gå tilbake til skolen etter korona. Han spurte hvorfor han ikke kunne fortsette å lære hjemme foran datamaskinen.

– Jeg liker ikke menneskene, lærerne, undervisningen eller uniformen, forteller Charlie til Sky News.



Gutten blir beskrevet som vennlig og har en enorm lidenskap for boksing. Han trener regelmessig på et lokalt treningsstudio.

– Slik han ser på det, gjør han lekser som han ikke trenger for fremtidige planer, sier faren, James.

– Jeg er enig med Charlie. Jeg synes folk burde bli få lov til å gjøre det de virkelig brenner for, ikke bare sette seg ned og lære vitenskap, sier James.



Gir skolen et nytt forsøk

Når Charlie er på det lokale boksesenteret er motivasjonen på topp. Her trener han og faren sammen.

James pusher Charlie i bokseringen, det samme prøver han å gjøre for å få sønnen til å gå på skolen

Charlie går til slutt med på å gå til skolen, og faren kjører ham.

Men når bilen kjører opp til skoleporten, blir Charlie nølende. Og hodet hans faller i hendene.

Så begynner han å hulke.

– Jeg hater det her, sier han med tårer i øynene.



– Skolen suger fordi jeg ikke kan gjøre noe...



James prøver å berolige ham, men det tar tid.

I løpet av en halvtime, prøver to lærere å få Charlie til å komme inn. Men ingenting fungerer.

Dagen slutter der den begynte. Hjemme på soverommet.