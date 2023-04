Charles holder deler av seremonien skjult

Charles har lagt ned forbud mot TV-kamera under den helligste delen av seremonien, når han skal krones til konge. – Viktig å beholde mystikken.

Om vel tre uker skal Charles III krones til konge.

Charles ble konge i samme øyeblikk som hans mor, dronning Elizabeth, døde 8. september i fjor. Men selve kroning er en formell og symbolsk seremoni lørdag 6. mai.

Den mest hellige delen av denne seremonien er når Charles skal bli «salvet, velsignet og innviet» av erkebiskopen av Canterbury. Han er den høyest rangerte geistlige i Church of England og har kronet den britiske monarken siden 1066.

HØYEST RANGERT: Kong Charles hilser her på erkebiskopen av Canterbury, som formelt skal krone han. Foto: AFP

Selv om det er knyttet mange og lange tradisjoner til kroningen, har kong Charles vært tydelig på at han også ønsker å forme deler av seremonien selv.

Charles har nå bestemt at den mest hellige delen av kroningen skal skjermes fra offentlighetens innsyn.

Skulle bli den første

Opprinnelig var planen at det skulle lages en spesialdesignet baldakin for denne delen av seremonien, slik at Charles kom til å bli den første monarken som ville bli offentlig salvet.

Men ifølge Daily Mirror opplyser kilder tilknyttet det britiske kongehuset, som har innsikt i kroningsplanleggingen, at Charles nå har instruert arrangørene om å følge tradisjonen til tidligere monarker.

ALENE: Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, får salve kong Charles uten offentlighetens innsyn. Foto: Gareth Fuller

Dermed får ikke offentligheten innsyn i øyeblikket der erkebiskopen av Canterbury heller den hellige oljen fra ampullen, over i kroningsskjeen før han salver kongens hender, bryst og hode.

Kilden The Mirror har snakket med sier «Kongen tar sin rolle og sitt forhold til Gud svært alvorlig og ønsker at salvingen skal foregå slik den har blitt utført tidligere».

Onsdag kveld bekreftet en talsmann for Buckingham Palace at TV-kameraene ikke vil vise den hellige salvingen av kongen.

– Magisk og mystisk

TV 2s kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud-Hansen, mener det er helt naturlig at denne delen av kroningen blir skjermet for offentligheten.

– Tradisjonen er at britiske monarker er valgt av Gud. Idet salvingoljen blir tegnet på kongens panne og øvre del av brystkasse får han kongeverdigheten av Gud. Da dette er en hellig og personlig del av seremonien, er det naturlig at kong Charles vil holde den privat, sier Schulsrud-Hansen.

TRADISJON: Kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud Hansen, er glad for at noe av mystikken og magien ved kroningen blir beholdt. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Det andre momentet kongehuseksperten trekker fram er mystikken, som på denne måten beholdes.

– I og med at Charles har endret og modernisert deler av seremonien, er det viktig at han ved å skjerme salvingen holder på noe av det mysiske og magiske ved selve kroningen.

Annerledes

Kong Charles har hele tiden vært tydelig på at seremonien kommer til å være annerledes enn den storslåtte kroningsseremonien hans mor hadde for 70 år siden.

Buckingham Palace har uttalt at kroningen vil gjenspeile monarkens rolle i dag og se mot fremtiden, samtidig som den forblir forankret i langvarige tradisjoner.

KRONES: Kong Charles og dronning Camilla krones i Westminster Abbey 6. mai. Foto: AFP

Én tradisjon Charles har endret siden hans mor, dronning Elizabeth, ble kronet i 1953 er lengden på prosesjonen.

Den blir både annerledes og vesentlig kortere enn for 70 år siden.

Fraktes i gullvogn

Kong Charles og dronning Camilla vil bli fraktet fra Buckingham Palace til Westminster Abbey i en vogn som ble spesialbygget til feiringen av dronning Elizabeths 60 år ved tronen.

Etter seremonien vil prosesjonen bare være på en tredel av den 7,2 kilometer lange ruta dronning Elizabeth tok, da millioner av mennesker flommet ut i Londons gater.

På dette tidspunktet kommer Charles og Camilla til å sitte i en 260 år gammel gullvogn, som er blitt brukt i alle kroningsseremoniene siden kong William IV ble kronet i 1831.

Denne vognen ble først tatt i bruk av kong George III i 1762. Vognen er 7 meter lang, 3,6 meter høy, veier 4 tonn, og det må åtte hester til for å dra den.