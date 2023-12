Ceren kjente så mye frykt at hun tok et uvanlig valg

Tyrkias største by trues av en katastrofe som kan ramme når som helst. – Folk ringer i panikk og flytter i all hast, sier leder for flyttebyrået til TV 2.

«Jeg kommer til å savne deg masse, Istanbul.»

Tyrkiske Ceren Albayrak legger meldingen ut på Tiktok-profilen sin før hun kaster et siste blikk på leiligheten, som har vært hennes hjem i syv år.

Ceren vil heller flytte fra Istanbul nå, enn å leve med frykten om at en stor katastrofe kan ramme når som helst.

– Jeg ønsker å leve. Jeg vil ikke dø i ruiner, sier hun til TV 2.



– Det kommer

For Istanbul, med 20 millioner innbyggerne, venter et nytt stort jordskjelv. Det har blitt advart mot dette i over 20 år, og nå sier ekspertene at katastrofen nærmer seg.

Blant dem er geolog og professor Naci Görür.

– Jordskjelvet som forventes i Istanbul varierer mellom 7,2 og 7,6 i styrke. Det er sikkert. Vitenskapelige studier viser dette, sier Naci Görür som også varslet om jordskjelvet i Hatay som kostet minst 50.000 menneskeliv 6. februar i år.

REDSEL: Istanbul, med sine 20 millioner innbyggerne, venter et nytt jordskjelv. Foto: OZAN KOSE

Jordskjelvkatastrofen i februar, og varslene til ekspertene, skaper stor frykt. Nå velger mange å flytte ut fra Istanbul.

Føler på stress og panikk

Ceren er en av dem.



En måned etter jordskjelvkatastrofene i Hatay, bestemte hun seg for å flytte ut av Istanbul. Tobarnsmoren bor nå i Tekirdağ som ligger nordvest i Tyrkia.

JORDSKJELV: Kartet viser viktige tektoniske strukturer i Tyrkia. Jo mørkere røde, jo større jordskjelvfare. Foto: Afad

– En av mine nære venner døde i ruinene i jordskjelvet i Hatay. Det var ikke jordskjelvet som drepte henne, men mangelen på hjelp og dårlige boliger, sier 36 år gamle Ceren.

I Istanbul bodde hun og familien i en nybygget boligblokk som hadde ti etasjer. Hun bodde i syvende.

– Etter jordskjelvet i Hatay, var jeg full av panikk og stress hele tiden, fordi vi så at nye boliger i Hatay også kollapset. Jeg mistet troen på at nye boliger var trygge, sier hun og fortsetter:

TUSENVIS DØDE: 1999 ble Izmit, en by nær til Istanbul, rammet av et kraftig jordskjelv. Det kostet minst 17.000 menneskeliv. Foto: KAI PFAFFENBACH

– Dersom det skjer, kan vi dø i ruinene mens vi venter på hjelp. Det var svært vanskelig å vente på en katastrofe som vi vet kommer, uten å vite når den vil ramme.

Slike tanker ødela Cerens hverdag. Derfor tok hun valget om å flytte.

– Jeg fikk ikke sove om natten, og klarte ikke å leve normalt. Nå bor jeg i sommerhuset, så nå får jeg sove igjen, sier hun.

Myndighetene i Tyrkia fikk kraftig kritikk for krisehåndteringen i etterkant av jordskjelvet i Hatay. Mange mente at hjelpen enten ikke kom eller kom for sent. Amnesty påpekte også at myndighetene ga tillatelse til veldig mange ulovlige oppførte bygningsprosjekter.

Professoren flyttet også

Blant dem som flyttet ut av Istanbul er en av de mest kjente geologi-professorene i Tyrkia, Celal Şengör.



– Jeg vet hvordan Istanbul vil se ut etter det kommende jordskjelvet. Opp til 70.000 bygninger vil rase, og veiene vil bli ødelagt. Det vil bli umulig å ta seg frem for å redde folk, sier han.



På grunn av frykten har professoren valgt å flytte fra Istanbul til Canakkale.

– Jeg kan rømme herfra men kan ikke gjøre det i Istanbul, foklarer han.

– Enorm økning



Transportbedrifter opplever også en betydelig økning i forespørsel om flytting.

– Siden jordskjelvet i Hatay har vi sett en enorm økning i folk som ønsker å få hjelp med flyttetransport, sier Mehmet Bağlar leder for flytteselskapet Hayatoğlu Nakliyat til TV 2.

Bağlar sier innbyggerne i Istanbul ønsker å flytte til det de anser som tryggere steder i landet. Mange flytter sørover.



ØKNING: Mehmet Baglar ser en enorm økning i forespørsel om transport. Foto: Privat

– Før pleide vi å få to eller tre forespørsler om flytting, men nå har det blitt 25-30 og tallet øker når det blir små jordskjelv, sier Baglar og tilføyer:

– Vi ser at folk ringer i panikk, og flytter i all hast.



For Ceren har livet blitt tryggere etter å ha flyttet ut av byen hun elsker, og nå ønsker hun at vennene og familien hennes også gjør det samme.

– Nå føler jeg meg trygg. Men jeg aner ikke hva som vil skje med familien min som er igjen i Istanbul, dersom de blir rammet av et jordskjelv, konstaterer hun.



Ifølge Tyrkias statistiske sentralbyrå har 2.2 millioner mennesker flyttet ut av Istanbul de siste fem årene. En av de største årsakene til at folk flytter ut er «bedre bolig- og levekår».