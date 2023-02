Carstens hemmelige liv sjokkerer Tyskland

En dag i desember dukket ikke Carsten Linke (52) lenger opp i den lokale fotballklubben med 4000 medlemmer.

52-åringen hadde i flere år vært en dedikert trener i aldersbestemt fotball i Weilheim, og sett på som en farsfigur av ungdommene.

Selv etter at han ble forfremmet på jobben, og måtte flytte fra den lille byen sør for München til Berlin, pleide han å reise tilbake i helgene for å delta i klubbens sosiale sammenkomster.

Avslått mobil

Foreldrene i klubben syntes det var trist at han hadde sluttet som trener.

UT PÅ TUR: Carsten Linke på tur med fotballaget august 2017. Bildet er tatt under et besøk i «klatrehagen» i Edenkoben. Foto: TSV Weilheim

Men det var rart at mobiltelefonen var avslått, og julehilsene ikke ble besvart.

Grunnen til at han bare ble borte, sjokkerte de som kjente ham.

Offisielt var han oberst i Bundeswehr, det tyske militæret.

Ingen i den lille byen visste hva han egentlig hadde jobbet med.

Den svært betrodde offiseren i tysk etterretning (BND) ble pågrepet 21. desember, mistenkt for landsforræderi.

SPIONASJE: BND er forkortelse for Bundesnachrichtendienst, Tysklands føderale etterretningstjeneste. Foto: Christophe Gateau / AP / NTB

Han skal ha levert strengt hemmelige dokumenter til den russiske etterretnings- og sikkerhetstjenesten FSB.

Anklagene mot 52-åringen slo ned som en bombe, i Weilheim og hele Tyskland. Ifølge nyhetsmagasinet Focus er det Tysklands største spionskandale på 37 år.

Jobbet i hovedkvarteret

Ifølge den tyske riksadvokaten har Carsten Linke «overført informasjon, som han har skaffet til veie gjennom sin profesjonelle virksomhet, til russisk etterretningstjeneste».

Som offiser med obersts grad hadde Linke tilgang til svært sensitive opplysninger i BND-hovedkvarteret i Berlin.

Da han ble pågrepet, hadde han nylig tiltrådt en stilling i Abteilung SI, som blant annet sørger for sikkerheten til BNDs spioner.

Han hadde vært avdelingsleder i Abteilung TA, som har ansvar for teknisk etterretning og cybertrusler.

Gjennom signaletterretning (SIGINT) avlyttes samband, og signaler fra telefoner og radioer samles inn. Denne typen opplysninger deles deretter med andre, samarbeidende vestlige tjenester.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan BND og norsk etterretning har samarbeidet om å lytte til russiske militære stasjoner.

OVERVÅKER: BNDs lyttestasjon i Bad Aibling. Foto: Angelika Warmuth / AP / NTB

Møttes på grillfest

Ifølge det tyske føderale politiet møtte Carsten Linke sin medsammensvorne under en fotballturnering i Weilheim.

Det var Linke som arrangerte grillfesten der han ble kjent med en tysk-russisk forretningsmann, skriver The Telegraph.

Medhjelperen Arthur E. (42), som senere fungerte som kurér og mellomledd til russisk etterretningstjeneste, ble pågrepet på flyplassen i München i januar, etter ankomst fra USA.

Også han er mistenkt for landsforræderi.

Ifølge en pressemelding fra tysk påtalemyndighet har etterforskningen skjedd i tett samarbeid med FBI.

SKJERMET: BND-hovedkvarteret i Berlin. Foto: Barbara Sax / AFP / NTB

Medhjelper: – Ble lurt

42-åringen har innrømmet for tyske etterforskere at han var i Moskva ved to anledninger i oktober og november, og overrakte dokumenter til to FSB-offiserer under middagsmøter der.

Han hevder at han ble lurt av Linke til å tro at han utførte hemmelige oppdrag for tyske myndigheter.

6. oktober skal Arthur E. ha overlevert en tykk konvolutt med over 100 hemmelige BND-dokumenter til FSB-offiserene.

Dokumentene beskriver ifølge Focus i detalj hvordan BND klarte å trenge inn i russiske tele- og datanettverk, uten å etterlate spor etter seg.

BND-sjef Bruno Kahl har ikke ønsket å uttale seg om hva slags informasjon som er overlevert til Russland.

– Med Russland har vi å gjøre med en aktør som er skruppelløs og viser vilje til å bruke vold. Offentliggjøring av detaljer vil bare gi fordeler til denne motstanderen som har som mål å skade Tyskland, sa Kahl i desember.

SJEF: BND-sjef Bruno Kahl. Foto: Axel Schmidt / Reuters / NTB

Ble advart om muldvarp

Ifølge Spiegel skal Carsten Linke ha fått godt betalt for spionasjen: Tysk politi skal ha beslaglagt et sekssifret beløp som knyttes til virksomheten.

Ifølge nyhetsmagasinet ønsket russerne å få GPS-data om ukrainsk luftvern og artilleri fra ham. Det dreier seg om det avanserte luftvernsystemet Iris-T og rakettartillerisystemet HIMARS som Ukraina har fått fra Tyskland og USA.

Det skal ha vært en vestlig, samarbeidende etterretningstjeneste som satte tyskerne på sporet. Ved å spionere på russerne klarte tjenesten å finne opplysninger som kunne tyde på en lekkasje fra BND.

Etter at BND ble advart om at de trolig hadde en muldvarp i egne rekker, klarte de å identifisere Carsten Linke, skriver Spiegel.

MOT MERKEL, FOR PUTIN: «Putin, hjelp oss» står det på plakaten til høyre fra en AfD-demonstrasjon i Erfurt. Foto: Jens Meyer /AP / NTB

Knyttes til ytre høyre

Siden spionskandalen ble kjent, har BND vært under stort press.

Linke knyttes nemlig også til ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD), som anklages for å være «Russlands parti» i Tyskland.

Partiet, som er særlig populært i det gamle Øst-Tyskland, er representert i 15 av Tysklands 16 delstater.

BNDs egne etterforskere har funnet AfD-brosjyrer både hjemme hos ham og på kontoret. Ved to anledninger donerte han penger til partiet, skriver Zeit.

– Han ble radikalisert under flyktningbølgen i 2015. Herr L. sa at han ville likt å skyte noen migranter, sier en tidligere BND-ansatt til Focus.