Canada: Siktede pågrepet etter massedrap

Saken oppdateres!

Reuters melder at politiet i Canada har pågrepet Myles Sanderson, som er mistenkt for ellever knivdrap i delstaten Saskatchewan. Han skal være pågrepet nær småbyen Rosthern.

Tidligere onsdag kveld (norsk tid) ba politiet i Canada folk om å holde seg innendørs etter en ny observasjon av Sanders. Han skulle være observert i en ny bil, og politiet advarte om at han kunne være bevæpnet med kniv.

Politijakten begynte søndag

Politiet slo alarm søndag etter knivangrep en rekke steder i James Smith Cree Nation-reservatet og i småbyen Weldon. Totalt er elleve personer drept, og flere er såret. I utgangpunktet etterlyste politiet.

Først etterlyste politiet to brødre: Myles Sanders(30) og Damien Sanders (31). De etterlyste en Nissan Rouge, og antok at det befant seg to menn i bilen etter observasjoner. Tirsdag ble det kjent at Damien Sanders var funnet sted der de første angrepene fant sted, og at han hadde skader som ikke var selvpåført.

Frykt i området

Politiet har uttalt at de trodde Myles Sanders oppholdt seg et sted i byen Regina. De antok at han var skadd og muligens kom til å oppsøke legehjelp.

Sanders har vært ettersøkt lokalt siden begynnelsen av juli, da han ikke møtte opp til kontroll etter en prøveløslatelse. Han har et omfattende rulleblad, og har tidligere vært dømt for blant annet vold og vinningskriminalitet.

Folk i området har vært rammet av sorg og frykt. Tirsdag omringet politiet et hus i James Smith Cree Nation-reservatet, men det viste seg at siktede likevel ikke oppholdt seg der.