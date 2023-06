Canada herjes av skogbrann – røyken kan nå fram til Norge

I FLAMMER: Eksperter har varslet at Canada kan stå overfor sin verste skogbrannsesong noensinne. Her velter røyken opp i nærheten av tettstedet Fort Nelson, som ligger nordøst i landet. Foto: B.C. WILDFIRE SERVICE

Hundrevis av skogbranner har røyklagt store deler av Canada den siste uken.

Canadiske brannmyndigheter opplyste tirsdag at det skal være snakk om minst 400 skogbranner over hele landet, og at 3300 kvadratkilometer med skog har brent ned.

Nikolaos Evangeliou, seniorforsker ved klima- og miljøinstituttet NILU, sier at røyken kanskje vil observeres, eller i det minste luktes, i Norge på andre siden av Atlanteren:

– Folk på Vestlandet vil kanskje lukte røyken, eller se det som en dis på horisonten, sier han til TV 2.

NASA har laget denne oversikten som viser skogbrannene i Canada.

STORT OMFANG: Dette kartet fra NASA viser skogbranner i Canada det siste døgnet på over fire kvadratkilometer. Foto: NASA

Birkenobservatoriet i Sør-Norge har allerede plukket opp en økt mengde forurensningspartikler i luften på grunn av brannene, opplyser NILU i en pressemelding.

– Vi tror imidlertid ikke at antallet partikler i luften her i Norge vil være stort nok til å være helseskadelig, legger Evangeliou til.

Seniorforskeren understreker at det er snakk om en svært liten økning i luftforurensningen – om lag tre nanogram.



Her kan du se NILU-modellen som viser hvordan røyken beveger seg mot Norge:

Gjør at isen smelter

En annen, og mer alvorlig, konsekvens av brannene er at røyken bærer med seg sot og andre partikler som legger seg på snødekte områder i Arktis.

Det gjør at isen blir mørkere, slik at den i større grad absorberer varme fra sollys.

– Dette er en av årsakene til at isen i Arktis smelter fortere enn tidligere anslått, og raskere enn andre steder på jorden, sier NILU-forskeren.

Brannene har også fått følger for resten av det amerikanske kontinentet.

BBC skriver at rundt 100 millioner mennesker er underlagt en eller annen form for forurensningsvarsel på grunn av brannene i Canada.

Tirsdag morgen hadde røyken beveget seg om lag 500.000 kilometer fra Quebec til New York, og lå som en tjukk tåke over den amerikanske storbyen.



RØYKLAGT LANDEMERKE: Et tjukt lag med gul røyk la seg over New York tirsdag morgen. Røyken stammet fra skogbrannene i Canada, flere tusen kilometer unna. Foto: Amr Alfiky

Rekordvarme og skogbrannfare

Så langt i år har det blitt registrert om lag 400 skogbranner i Norge, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).



Meteorologisk institutt har denne uken sendt ut oransje og gult farevarsel om skogbrann i store deler av Østlandet og Agder, samt sør i Rogaland. Oransje tilsvarer stor skogbrannfare.

Senest i tirsdag forrige uke meldte brannvesenet i Indre Østfold at de ikke hadde kontroll på en skogbrann i Eidsberg, og både Sivilforsvaret og et brannhelikopter ble tilkalt for å hjelpe.

SKOGBRANN: Sivilforsvaret og skogbrannhelikopteret ble satt inn for å hjelpe brannvesenet med å få kontroll på skogbrannen i Eidsberg forrige uke. Foto: Petter Larsson/NTB

Klimaforskere har tidligere anslått at 2023 kan bli en rekordvarm sommer.



Enkelte værmodeller har nemlig pekt mot at vi kan få værfenomenet El Niño i år, som går ut på at overflatetemperaturen er uvanlig høy i Stillehavet mellom Sør-Amerika og Asia.

Da FNs klimapanel la fram sin siste store delrapport i mars, slo de fast at risikoen for blant annet skogbrann, tørke og flom har økt på grunn av klimaendringene, og at mengden ekstremvær på jorden vil øke i løpet av kort tid.

– Menneskeheten er på tynn is, sa FNs generalsekretær António Guterres da rapporten ble lagt fram.

