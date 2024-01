Cameron: – Det føles som 1930-tallet på nytt

SAMMENLIGNER: I et intervju trekker Storbritannias utenriksminister David Cameron sammenligninger til situasjonen på 1930-tallet. Foto: Valdrin Xhemaj / Pa Photos / NTB

Nato planlegger en øvelse som vil bli alliansens største siden den kalde krigen, ifølge nyhetsbyrået DPA.



Formålet med øvelsen, som involverer 90.000 soldater, skal være avskrekking overfor Russland.



– Vi søker ikke krig. Men vi må være klare for krig, sier Natos militære sjef, Robert Bauer.



Storbritannias utenriksminister mener at sikkerhetssituasjonen oppleves som 1930-tallet på nytt, men med Russlands president Vladimir Putin i rollen som den tyske diktatoren Adolf Hitler.



SJEF: Admiral Robert Bauer er sjef for Natos militærkomité. Foto: JANIS LAIZANS / Reuters / NTB

Nato-øvelsen begynner i neste uke og skal vare til slutten av mai, fortrinnsvis i Tyskland, Polen og de baltiske landene. Også svenske styrker skal være med på øvelsen.



– Farligere situasjon

Tidligere denne uken kunngjorde Storbritannia at de vil sende 20.000 soldater til øvelsen Steadfast Defender, som involverer 31 nasjoner.



Scenarioet er at Russland gjennomfører et angrep mot et Nato-land og utløser artikkel 5 i Nato-traktaten, ifølge DPA.

I mars begynner også øvelsen Nordic Response, som gjennomføres hvert år i Nord-Norge. I år deltar 20.000 soldater, og Forsvaret omtaler den som en naturlig fortsettelse av Steadfast Defender.



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier det er høyere Nato-beredskap og mer militært nærvær i Øst-Europa, for å håndtere en farligere situasjon.

Han kan ikke kommentere lekkasjene i Tyskland om forberedelser til en krig mellom Nato og Russland.



Bauer har de siste to dagene hatt møter med Nato-landenes forsvarssjefer i Brussel.

På møtet deltok også Sveriges øverstkommanderende, general Micael Bydén, som nylig uttalte at alle må forberede seg på at krig er en reell mulighet. Bakteppet er Russlands invasjon av Ukraina.

– Han har veldig rett, og jeg har sagt lignende ting selv. Krig er ikke bare noe som angår det militære, sa Bauer på en pressekonferanse i Nato-hovedkvarteret i Brussel torsdag.



I DAVOS: Utenriksministrene David Cameron og Dmytro Kuleba i Davos. Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

– Må ikke gi etter

Storbritannias utenriksminister David Cameron understreker at han ikke akter å høre på Putins ord om at det først blir fred i Ukraina når Russland når sine mål om «denazifisering» og «demilitarisering» av landet.



– Dette er vår generasjons utfordring, sier Cameron i et intervju med Politico.



– Dette er som å være utenriksminister eller statsleder i Europa på 1930-tallet. Vi må ikke gi etter for Putin. Vi må stå opp mot ondskapen som invasjonen hans representerer, sier han til nettstedet.

Adolf Hitler hylles av sine tilhengere i 1937. Foto: AFP / NTB

Utenriksministerens parallell til 1930-tallet er neppe utilsiktet. I 1938 inngikk britene München-avtalen med Hitler, for å forhindre en ny storkrig. Avtalen ble i ettertid sett på som et historisk feilgrep.



Som statssjef gjorde Adolf Hitler Tyskland til en totalitær ettpartistat på 1930-tallet, før han ledet landet ut i andre verdenskrig.

Cameron har tidligere advart mot å gjøre samme feil som i München i 1938. Han var statsminister da han i september 2014 sammenlignet Putin med Adolf Hitler, ifølge The Guardian.

Russlands president er fremstilt som Adolf Hitler på en plakat under en demonstrasjon i Barcelona. Foto: Josep Lago / AFP / NTB

Trump samtaleemne



Cameron, som gjorde regjeringscomeback i november, sier at krigen i Ukraina har hans høyeste prioritet. Han var statsminister for det konservative partiet i Storbritannia mellom 2010 og 2016.

Samtidig er muligheten for at Donald Trump igjen vinner det amerikanske presidentvalget et av de store samtaleemnene i Davos.



Republikanernes presidentkandidat har på ny skapt uro rundt hva han vil gjøre med Nato dersom han igjen blir USAs president.



– En ting vi kan gjøre i år er å vise at Putin ikke vinner, sier britenes utenriksminister til Politico.

Selv om trusselen fra Russland svekkes gjennom Ukraina-krigen, må Europa ikke undervurdere landets evne til å ruste opp, advarte professor Øystein Tunsjø nylig.



Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim-Jong-un. USA har anklaget Nord-Korea for våpensamarbeid med Russland. Foto: Vladimir Smirnov / NTB

Økt våpenproduksjon

På sin årlige pressekonferanse sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at USA og andre vestlige land ikke har vist noen interesse for å få slutt på krigen i Ukraina.

– De har ikke villet høre på våre bekymringer, sier utenriksministeren, som gjentok Russlands standpunkt om at Ukraina må droppe planene om å bli med i Nato.

I desember sa Putin i et møte med forsvarstopper at Russland har økt produksjonen av våpen og militært utstyr raskere enn det Vesten har gjort.

Helt siden Ukraina sto imot den første bølgen av angrep da Russland startet fullskala-invasjonen, er det blitt sagt at det er en utmattelseskrig, og at vinneren er den som klarer å forsyne styrkene med våpen og ammunisjon best.



PÅ VÅPENBESØK: Onsdag besøkte Jonas Gahr Støre og Bjørn Arild Gram Nammo for å fortelle at en milliard kroner settes av for å øke produksjonen av artilleriammunisjon. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Stillestående

Krigen mellom Russland og Ukraina er i en fase der konflikten «ikke beveger seg så mye», sier Nato-topp Bauer.

– Vi bør ikke forvente at det skal skje et mirakel på noen av sidene, sier han.

Uttalelsen kommer samme dag som Ukraina sa at hæren deres står overfor alvorlig ammunisjonsmangel.

– Mangel på ammunisjon er et veldig reelt og presserende problem som våre styrker står overfor for tiden, sa forsvarsminister Rustem Umerov.

EU har lovet Ukraina én million artillerigranater innen mars, men har så langt bare greid å oppfylle i underkant av halve løftet.

Onsdag sa regjeringen i en pressemelding at det settes av ytterligere to milliarder kroner til å øke produksjonen av artilleriammunisjon ved Nammo og andre prosjekter i forsvarsindustrien.

Nato opplyste nylig i en uttalelse at alliansen vil fortsette å forsyne Ukraina med store mengder militær, økonomisk og humanitær bistand.