Bygget ulovlige hus og fikk belønning: –Legalisering av drap

Ifølge den tyrkiske miljø- og byplanleggingsministeren Murat Kurum, kollapset og ødela jordskjelvet 41 791 bygninger.

Nå lurer flere på hvorfor så mange hus kollapset, deriblant nye bygninger.

Gir amnesti

Gencay Serter er leder for Tyrkias største ingeniør- og arkitektorganisasjon, TMMOB.

Serter forteller at etter jordskjelvet i Marmara i 1999, kom det nye bygg-reguleringer og lover. Husene som ble bygget før loven, har stått igjen som et stort spørsmål i mange år.

Serter forteller at amnesti-kulturen i byggebransjen har vært svært problematisk.

EKSPERT: Gencay Serter er leder for Tyrkias største ingeniør- og arkitektorganisasjon, TMMOB. Foto: Privat

– Hva betyr bolig-amnesti i praksis?

– I mange år bygget alle sine egne hus. De er ulovlige, har dårlig standard, og ble ikke bygget i henhold til forskriftene. I nesten hvert valg kommer politiske partier med tilbud for amnesti for disse husene, sier Serter.

Gencay Serter forteller at de ulovlige husene har både blitt en økonomisk og en politisk interesse for politiske partier.

– Folk betaler en sum, og så registrerer de husene. Deretter blir de lovlige uten videre undersøkelser. Dette er i praksis en belønning for mange som bygget ulovlige boliger, sier Serter.

Ni ganger

Mithat Sancar er parlamentsmedlem for HDP, Tyrkias største prokurdiske parti.

Han sier i perioden fra 2002 til 2023, som President Recep Tayyip Erdogan har styrt landet, innførte regjeringen bolig-amnesti ni ganger.

HDP: Garo Paylan (til venstre) og Mithat Sancar (til høyre) er parlamentsmedlemmer for HDP. De kritiserte amnesti-planen kraftig. Foto: Adem Altan

Det siste bolig-amnesti kom i 2018. Opposisjonpartiene gikk hardt ut mot President Erdogans parti, AKP.

– Til nå er det rundt tre millioner bygninger som har blitt legalisert på denne måten. I et land som har stor risiko for å bli utsatt for jordskjelv, er dette legalisering av drap, sier Sancar i en tale til den tyrkiske regjeringen.

Garo Paylan er også parlamentsmedlem for HDP. Paylan var en av de parlementsmedlemmene som krititiserte loven.

I en tale sa han at loven angår 13 millioner arbeidsplasser og boliger og at 50 millioner innbyggere vil bli påvirket av dette.

– Tenk at du gir amnesti til en bygning med ti etasjer hvor 100 innbyggere bor i, og det oppstår et jordskjelv, deretter havner menneskene i ruinene: Hvem vil være ansvalig da? Vi vet at millioner av innbyggere bor i hus under svært dårlige forhold, sa Paylan i mai 2018.

205 000 boliger fikk amnesti

Før valget, 24. juni 2018, opplyste President Recep Tayyip Erdogan hvor mange hus som har fått amnesti etter loven.

En av de byene var Hatay, byen som ble hardt rammet av skjelvet i forrige uke.

KRITIKK: Katatrofehåndteringen til tyrkiske myndigheter møter massiv kritikk. Foto: Adem Altan

– Med amnnesti har vi løst problemene til 205 000 innbyggere fra Hatay, sa President Erdogan i en valgkamp.

Antall amnestier gitt innenfor de ti jordskjelvrammede byene er 294 166, skriver DW.

– Juks

Gencay Serter forteller videre at bolig-amnesti ikke er det eneste problemet. Ifølge loven, som kom etter jordskjelvet i 1999 i Marmara, skal boligene være sikret.

I tillegg skal boligene sjekkes av et kontrollfirma før de godkjenner at boligen er bygget opp i henhold til forskriftene.

– Loven tillater private kontrollfirmaer, dette har vært svært problematisk. Her skjedde det mye juks, sier han.

Serter forteller videre at dette kan bli forklaringen på hvorfor de nye boligblokkene kollapset, mens de nye boligblokkene som er bygget av statlige firmaer ikke har blitt ødelagt.

– Dette ansvaret burde ikke blitt gitt til de private bygningskontrollfirmaene. Staten eller organisasjoner som oss burde hatt det slik som før, sier eksperten til slutt.

Nye boligblokker

I sosiale medier er det mange eksempler på det Serter forteller. Et av bildene viser hvordan det angivelig er brukt skum i stedet for betong.

I skrivende stund har ni entreprenører blitt arrestert i forbindelse med jordskjelvet.

En av dem er entreprenøren til den dyre boligblokken Ronesans, som ble bygget i 2012. Boligblokken hadde 250 leiligheter og raste sammen etter jordskjelvet.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.