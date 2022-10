43-åringen er mistenkt for ha begått seks drap på kort tid. Politiet mener han var i ferd med å utføre enda et før han ble pågrepet.

Lørdag kom nyheten om at politiet i Stockton, California, hadde pågrepet 43 år gamle Wesley Brownlee.

Han er mistenkt for å ha drept seks menn og for å ha skadet en kvinne.

Drapene skal ha skjedd i en rekke skyteepisoder på kort tid nord i California, skriver CNN.

MISTENKT: Politiet står foran overvåkningsbildet av Brownlee på en pressekonferanse 4. oktober hvor den pågrepne mannen ble beskrevet som en person av interesse. Nå er han mistenkt i saken. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Mistenkte Brownlee ble pågrepet i sentrum av Central Valley i USA.

Politisjef Stanley McFadden opplyser mannen var bevæpnet under pågripelsen. Politiet mener at Brownlee da hadde planer om å gjennomføre enda et drap, skriver AP.

– Byen vår fikk sove litt bedre i natt, sa ordfører Kevin Lincoln søndag etter pågripelsen.

– Denne mannen har forårsaket mye skade og traume. Mitt håp som ordfører er at samfunnet vårt nå skal klare å bearbeide det som har skjedd, sa han videre.

Flere drap på kort tid

Det første drapet skal ha skjedd i april 2021. Politiet mener Brownlee skadet en kvinne en uke senere.

De fem resterende drapene som Brwonlee er mistenkt for skal ha skjedd i løpet av en periode på tre måneder, mellom juli og september 2022.

Den 4. oktober holdt politiet en pressekonferanse om mannen de mente var en person av interesse. Nå er han pågrepet og mistenkt for seks drap. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Juan Vasquez Serrano (39) ble drept i Oakland 10. april 2021.

Natasha LaTour (46), ble skutt i Stockton 16. april samme år, men overlevde.

De fem mennene som ble drept i Stockton i 2022 var Paul Yaw (35), Salvador Debudey Jr. (43), Jonathan Hernandez Rodriguez (21), Juan Cruz (52), og Lawrence Lopez (54).

Mener de hindret enda et drap

Politiet mottok godt over 100 tips i saken før Brownlee ble pågrepet.

OPPDAGET: Politiet har fulgt med på bevegelsene til den mistenkte mannen over lengre tid. Foto: Politiet i Stockton

– Basert på tips i saken var vi i stand til å finne en mulig mistenkt, sier politisjef McFadden.

Politiet mener de ble mistenksom på mannens atferd og bevegelsesmønster. Han har blitt observert i parker og på mørke steder. Politiet har også observert mistenkelig atferd hos mannen, da han har stoppet opp, sett seg om, for så å gå videre.

VÅPENET: Da Brownlee ble pågrepet, delte politiet i Stockton dette bildet. Mannen skal ha båret våpenet da han ble pågrepet. Foto: Politiet i Stockton

43-åringen hadde på seg mørke klær og en maske rundt halsen da han ble pågrepet. Han hadde også med seg et skytevåpen.

– Vi er sikker på at vi stoppet et nytt drap, sier McFadden.

Den mistenkte vil bli stil for retten tirsdag.