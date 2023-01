Byen raseres time for time, men her tror folk på seier

Konstante drønn høres i det fjerne. Nesten alle bygg i gaten TV 2s team kjører gjennom er smadret. Allikevel møter vi innbyggere som drister seg ut.

– Vår oppgave er å overleve dagen og holde ut om natten, sier Sergej til TV 2.

Han har akkurat fått fatt i en vedovn og holder på å trille den hjem.

KALDT: Sergej skal hjem og sette sammen den nye vedovnen han har fått av frivillige. - Favorittblomsten i kjøkkenvinduet døde på grunn av kulden, forteller han. Foto: Aage Aune / TV 2

Bakhmut er hjembyen hans, og han bestemte seg tidlig for å trosse krig og elendighet og bli i byen.

– Det skytes hele tiden. Morgen, middag og natt, men jeg elsker byen min. Jeg er født og oppvokst her. Jeg bor i mine foreldres leilighet, den er fremdeles intakt, takk Gud, sier han.

Han har håp om å kunne lage seg et varmt måltid på den nye ovnen. De har verken elektrisitet eller vann, men Sergej sier at han føler seg frisk. Han takker både organisasjoner og frivillige som hjelper med å skaffe mat

Styrker fra det russiske militæret og leiesoldat-selskapet Wagner har rykket framover i området de siste dagene, og særlig rundt byen Soledar, nordøst for Bakhmut, raser kampene.

De forsøker trolig å nærme seg Bakhmut nord for å blokkere de ukrainske kommunikasjonslinjene, skriver Storbritannias forsvarsdepartement i sin etterretningsoppdatering tirsdag.

Ukraina sender forsterkninger fra nord for å forsvare byen.

STILLINGER: Slik ser stillingene ut per 10. januar. Foto: Kilde: ISW

Innbyggere som Sergej trosser de dystre omstendighetene. Mange har sterk tro på seier.

– Jeg venter på fred. Jeg tror alt blir bra til slutt. Bakhmut er en festning!, sier han.

Spolt 100 år tilbake

Margarita (63) har også blitt igjen i hjembyen. Hun bor sammen med sin 95 år gamle mor som ikke lenger kan gå etter at deres eget hjem ble bombet.

– Livet vårt ble egentlig ikke vanskeligere. Det spolte bare hundre år tilbake, sier hun.

BEKYMRET: Margarita er bekymret for hva som vil skje videre med hjembyen. Foto: Aage Aune / TV 2

Hun forsøker å ta dag for dag, og minnes en by med stolte tradisjoner.

– Hvem vet. Kanskje dagen i dag blir den siste. Ingen ville ha denne krigen. Verken før eller nå, sier hun.

«Uovervinnelighetspunktet»

I det som før var en bokseklubb, er det opprettet et såkalt «uovervinnelighetspunkt», der folk kan komme for å lade telefonene sine, se på TV og få i seg noe varmt å spise og drikke.

På veggene henger fortsatt treningsapparatene. Det er fullt av folk, og stadige kommer det flere til.

– Jeg er her for å lade telefonen min, se på TV, drikke litt te og treffe folk, sier Valerij til TV 2.

TRO: Valerij tror ikke russerne vil lykkes i å ta Bakhmut. Foto: Aage Aune / TV 2

Han forteller at han har sendt alle familiemedlemmer ut av byen, mens han selv ble igjen for å passe på hus og eiendeler.

– Jeg passer på tre hus. Det er ok. Jeg vil ikke at plyndrere skal ta for seg, sier han.

Og redd for russerne er han ikke.

– De vil ikke greie å ta Bakhmut, sier han og hytter med knyttneven mens han ler.

I det som tidligere ble brukt som bokseringen i klubben, sitter de to tvillingene Igor og Victoria og tegner.

LEKEHJØRNET: Den gamle bokseringen har blitt forvandlet til et lekehjørne for barn. Tvillingene Igor og Victoria (14) har bestemt seg for å tegne litt. Foto: Aage Aune / TV 2

De forteller at de sjelden kommer seg ut fordi de blant annet må passe på at det brenner i ovnen hjemme.

– Vi kommer hit hovedsakelig for å lade telefonene våre, sier de til TV 2.

Etter flere måneder med krig har de blitt vant til at det smeller rundt dem.

– Vi blir bare redde når det smeller like ved oss. Det har skjedd to ganger, så vi begynner å bli vant til det også, sier tvillingene.

KLART BUDSKAP: «Bakhmut elsker Ukraina» står det skriblet på en vegg i sentrum av Bakhmut. Foto: Aage Aune / TV 2

Intens skyttergravkrig

Både Bakhmut og nabobyen Soledar er nøkkelbyer for å kontrollere hele Donbas-regionen, og det har vært her de mest intensive kampene i krigen har funnet sted de siste ukene.

Militært sett er byene taktisk viktige, og særlig Bakhmut har blitt symbolsk svært viktig. For russerne betyr det at de endelig kan få en seier på slagmarken etter å ha gått nederlag etter nederlag.

MASSIVE ØDELEGGELSER: Bildet er hentet fra en dronevideo fra det ukrainske forsvaret som viser byen Bakhmut i Donetsk fra luften, og som New York Times har fått tak i og publisert. Foto: Nicole Tung/New York Times

For ukrainerne har de harde kampene og store tapene ført til at byen nærmest har blitt et symbol på den nasjonale motstanden.

Både Ukraina og Russland har lidd store tap i den intense skyttergravskrigen i området.

– Alt er ødelagt. Det er nesten ikke noe liv igjen. Bakken nær Soledar er dekket med drepte soldater fra okkupasjonsmakten. Dette er hvordan galskap ser ut, uttalte president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige oppdatering mandag.