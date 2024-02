Bryan Kohberger krever endring før rettssaken starter

DREPT: Kaylee Goncalves (nummer to fra venstre nede), Madison Mogen (nummer to fra venstre oppe), Ethan Chapin (i midten) og Xana Kernodle (nummer to fra høyre) ble knivstukket og drept. Den tiltalte drapsmannen skal etter planen møte i retten i april 2024. Foto: ZUMA Press Wire / NTB

Fire studenter ble knivdrept i sitt eget studenthjem november 2022. Nå mener den tiltalte at noe må gjøres for at han skal dømmes rettferdig.

Det var bestevenninnene Kaylee Goncalves (21) og Madison Mogen (21) og kjæresteparet Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20) som ble funnet knivstukket og drept i studenthjemmet i november 2022.

Alle de drepte studentene ble funnet inne på soverommene sine.

Også to andre studenter var i huset da drapene skjedde. Disse ble funnet uskadd.

TILTALT: Bryan Christopher Kohberger (29) er tiltalt for å ha drept fire studenter i Idaho i november. 2022. Foto: AFP / NTB

Den 30. desember, rundt syv uker etter at studentene ble drept, ble Bryan Kohberger (29) pågrepet og siktet for drapene.

Kohberger, som nå er tiltalt i saken, er tidligere kriminologistudent ved Washington State University.

ÅSTEDET: I dette huset ble fire studenter funnet knivstukket og drept i november. Foto: David Ryder / AFP / NTB

Han skal ha hatt stor interesse for kriminalteknikk, og har flere ganger søkt stillinger hos politiet.



Kohberger nekter fremdeles straffskyld for studentdrapene i Idaho. Rettssaken mot ham er forventet å starte sommeren 2024.

Nå gjør han alt han kan for å få gjennom endringer i forkant, skriver nyhetsbyrået AP.

Urettferdig

Kohberger og hans forsvarere mener nemlig at det blir urettferdig å skulle holde rettssaken mot ham i det samme fylket som drapene ble utørt.

Studentdrapene skjedde i byen Moscow i delstaten Idaho i USA. Rettssaken mot ham skal etter planen foregå i fylket Latah. Moscow er den største byen i fylket.

Kohberger og hans forsvarere mener det blir urettferdig å skulle forsøke å gi ham en rettferdig dom, når «hele» samfunnet er i mot ham, påstår de.

FORSVARER: Bryan Kohberger forsvares av Anne Taylor. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB

– På grunn av den omfattende, provoserende mediedekningen før rettssaken, vil det ikke være mulig å finne en rettferdig og upartisk jury i Latah, sier den tiltaltes forsvarer Anne Taylor.

Ifølge AP, vil påtalemyndigheten forsøke å gi Kohberger dødsstraff dersom han blir dømt for drapene.

SORG: Lokalsamfunnet har reagert med sinne og sorg i ettertid av drapene. Det tok nærmere syv uker før politiet foretok en pågripelse. Foto: David Ryder / AFP / NTB

Aktor i saken, Bill Thompson, har tidligere uttalt at han motsetter seg Kohbergers forsøk på å endre stedet for hvor rettssaken skal foregå. Han mener det er riktig at rettssaken skjer i fylket Latah, nettopp fordi det var der drapene skjedde.

Han mener at det å flytte rettssaken til et annet sted ikke vil ha noen vesentlig effekt på jurymedlemmenes kjennskap til saken, ettersom saken lenge har hatt internasjonal oppmerksomhet.

– Det er ikke bare i Moscow, det er ikke bare i Latah - det er overalt. Så jeg tror ikke at endring av sted vil løse noen av disse problemene, sier Thompson avslutningsvis.

Åstedet ble revet

I februar 2023 ble det besluttet at studenthjemmet i Idaho skulle rives.

Universitetet i Idaho, skolen hvor de fire ofrene studerte ved, opplyser at det å rive huset var et tiltak for at studentsamfunnet og de etterlatte skulle klare å komme seg videre etter drapene.

REVET: Her blir studenthjemmet revet sammen i slutten av desember 2023. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB

I stedet planlegger skolen å lage en egen minne-hage på campus, skriver CNN.

– Huset har fremdeles betydelige mengder blod fra ofrene, opplyste universitetet i en begrunnelse som CNN fikk tilgang til.

BLE DREPT HJEMME: Det var i dette huset at drapene skjedde. Samtidig lå to andre studenter og sov. Foto: Lindsey Wasson / Reuters / NTB

– Å rive huset vil både fjerne det fysiske åstedet der forbrytelsene som rystet samfunnet vårt ble begått, samtidig som forsøk på å gjøre åstedet sensasjonelt, blir fjernet, opplyste de videre.

Huset be revet i slutten av desember 2023.