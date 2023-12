Brutale vinterstormer spiser seg innover

På 80-tallet var El Bosque et tiltrekkende paradis. Det var mer enn nok fisk i havet, og det lille samfunnet blomstret.

Liggende ved Mexicogolfen har øya alltid vært værutsatt, men de siste fire tiårene har man sett store forandringer, melder nyhetsbyrået AP.

Flyfoto over El Bosque viser ødeleggelsene forårsaket av stigende havnivå. Foto: Felix Marquez/AP

Flommene kommer oftere og er kraftigere. Brutale vinterstormer gjør at havet graver seg stadig lengre innover øya.

Mange har allerede flyttet fra den værutsatte øya, og nå gir de siste gjenboende innbyggerne opp.

Det er vanskelig. Husene deres har de bygget selv, og hvis de skal finne seg nye steder å bo må de ha hjelp fra myndighetene. De har ingen verdier å selge, og leieprisene er høye. Men det tar tid.

Under COP28 ble landene enige om å opprette en fond for å hjelpe fattige land med tap og ødeleggelser forårsaket av klimaendringer. Det løftet kommer for sent for innbyggerne for EL Bosque.

Fra 700 til 20

Et skilt i den lille byen viser at det bor 700 mennesker her. Men skiltet er to år gammel. Nå er det bare et par titalls mennesker som ikke har dratt for godt.

Guadalupe Cobos er en av de få gjenværende. Som diabetiker må hun holde insulinet sitt kjølig, selv gjennom de mange strømbruddene.



Guadalupe Cobos kjenner klimaendringene på kroppen. Foto: Felix Marquez/AP

– Forholdet vårt til havet er som et giftig ekteskap, sier Cobos.

– Jeg elsker deg når jeg er lykkelig. Og når jeg er sint, tar jeg bort alt jeg har gitt deg, sier hun rettet til havet.

Havet har spist mer enn én tredjedel av øya siden 2005, ifølge økologiprofessor, Lilia Gama, ved Tabasco Juarez universitetet.

Den lille byen på El Bosque er nesten helt fraflyttet. Foto: REUTERS/Gustavo Graf

– Før, når en vinterstorm slo til, varte den i en til to dager. Tidevannet ville komme inn, gå litt innover land, så gå ut igjen.

– Nå varer vinterstormene i dagevis, og de har med seg mer nedbør, sier Gama.

Stiger raskt

El Bosque kan forsvinne for godt ved neste kraftige uvær. Havnivået i Mexicogolfen stiger tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet.

Fiskere har hatt mange gode år på El Bosque. Nå har livet ved havet blitt for krevende. Foto: REUTERS/Gustavo Graf

El Bosque blomstret på 80- og 90-tallet. Nå ligger det meste i ruiner. Foto: REUTERS/Gustavo Graf

Beregninger viser at åtte millioner mexicanere kan måtte forflytte seg på grunn av flom, tørke, uvær og jordskred de neste 30 årene.

Mennesker bosatt ved kysten verden over møter samme utfordring. Folk har måttet flytte innover i landet på Gaspé-halvøya ved Quebec i Canada i ett tiår allerede. I New Zealand har myndighetene nylig vedtatt økonomisk hjelp til 70.000 mennesker som må bosette seg høyere i landskapet.

Historisk vedtak

13. desember ble verden enige om et historisk vedtak om overgang bort fra fossil energi. Selv om det prinsipielt viktige ordet «utfasing» ikke er nevnt i vedtaket, blir avtalen beskrevet som et skritt i riktig retning.

Flere organisasjoner mener imidlertid vedtaket legger en urettferdig stor bør på fattige land og mennesker som innbyggerne på El Bosque.