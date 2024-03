Verdens største flyprodusent er under lupen etter flere sikkerhets­feil. Norwegian lover at de ikke ville flydd Boeings fly om de var i tvil om at flyene var trygge.

Det er turbulente tider for flyprodusenten Boeing. Bare i mars måned har Boeing-fly vært utsatt for en rekke sikkerhetsfeil:

Forrige mandag landet et Boeing 737 i Houston etter en brann i motoren. Onsdag måtte et 737-800-fly nødlande i Portland på grunn av røyk i kabinen, og dagen etter falt et hjul av et 777-200 på vei til Japan. Et døgn senere kjørte et 737 MAX-fly av rullebanen i Houston.

Og mandag ble rundt 50 personer skadet, da et Boeing 787 Dreamliner-fly falt brått under en flygning fra New Zealand til Australia.

ULYKKE: Helsehjelp ankommer etter hendelsen hvor 50 personer ble skadet om bord i et Boeing 787. Her har flyet landet i Auckland i New Zealand. Foto: Brian Adam Jokat/via REUTERS

Passasjerene ble kastet rundt, og flere havnet i taket av flyet.

Er det tilfeldig at uhellene hoper seg opp? The New York Times melder at de amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA) avdekket feil på 33 av 89 punkter, da de i seks uker inspiserte fabrikken hvor 737 MAX lages.

Blant annet skal arbeiderne ha brukt oppvasksåpe som smurning for å få på plass delene. Et hotellnøkkelkort skal ha blitt brukt for å sjekke forseglingen på en dør, skriver avisen.

– Det er veldig mye fokus på alle Boeing-fly hvor det skjer en eller annen form for feil nå, sier luftfartsekspert Hans Jørgen Elnæs til TV 2.

Han mener oppmerksomheten henger sammen med Lion Air- og Ethiopian Airlines-ulykkene i 2018 og 2019. I begge disse var Boeing 737 MAX-fly involvert.

– Men at man kan trekke konklusjoner om at det er mer risikabelt å fly med Boeing enn andre, den kjøper jeg ikke helt, fortsetter han.

Ikke bekymret

– Tilsynet i USA gjør en kraftig gjennomgang på rutinene og underleverandørene, og fokuserer på kvaliteten i alt de gjør. At Boeing må ta dette alvorlig, det er helt klart, sier flyekspert Elnæs.

I Norge har SAS en enhetsflåte bestående av kun Airbus-fly. Norwegian har på sin side kun Boeing-fly: 737-800 og 737 MAX 8.



Et av Norwegians Boeing 737-800-fly går inn til landing på flyplassen i Latvias hovedstad Riga. Foto: REUTERS/Ints Kalnins

– Dette er komfortable og drivstoffeffektive fly. Sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet for både passasjerer og besetning, og hadde det vært tvil om sikkerheten til flyet, ville vi ikke tatt de i bruk, sier pressekontakt Eline Hyggen Skari i Norwegian til TV 2.

– Nasjonale og internasjonale luftfartsmyndigheter stiller høye sikkerhetskrav for kommersiell luftfart og er ansvarlige for sertifisering av alle typer fly, legger hun til.

Luftfartsekspert Elnæs lar seg heller ikke bekymre:

– Nei, jeg ville ikke vært bekymret for å fly med et Boeing-fly, svarer Elnæs.



– Heller ikke med et av MAX-flyene?

– Heller ikke med et MAX-fly. Når det kommer ut av fabrikken, er det flyselskapets ansvar å sørge for at flyene er i tipp topp stand. Det gjør både Norwegian og SAS, slår han fast.

Anklages for profitt-jag

I amerikansk presse kan narrativet rundt Boeing ligne på en historie om et selskap som har kastet sikkerheten ut flydøra, i et forsøk på å få aksjeprisene til å sveve skyhøyt.

Den britisk-amerikanske komikeren John Oliver harselerte nylig med Boeing i et halvtimes langt innslag på sitt program «Last Week Tonight».

Blant annet problematiserte han at Boeing ikke fikk på plass programvareoppdateringer til et sikkerhetssystem om bord på MAX-flyene, selv etter en ulykke hvor denne var involvert. Samtidig fikk de på plass muligheter for tilbakekjøp av aksjer.

– Så de var åpenbart bekymret for sikkerheten – helt spesifikt sikkerheten for selskapets aksjepris, sier Oliver i innslaget.

Luftfartsekspert Hans Jørgen Elnæs mener denne måten å se Boeing på, trolig stammer fra da Boeing fusjonerte med flyprodusenten McDonnell Douglas i 1996. Selskapet hadde dårligere omdømme, og produserte hovedsakelig militærfly, som var involvert i flere ulykker.

– Narrativet forholder seg til at Boeing etter hvert har vært fokusert på avkastning på Wall Street. Mer dominerende enn hva man har vært kjent for tidligere. Men mitt inntrykk er at det for de tre store flyprodusentene, er at ingenting får gå på bekostning av sikkerhet når de lager fly, mener Elnæs.

Etter Boeing, er Airbus og Embraer de neste to på listen over verdens største produsenter.

Må svare innen mai

Bakgrunn for inspeksjonen er hendelsen hvor døra på et Alaska Airlines-fly i januar falt av under en flyging. Amerikanske FAA har gitt Boeing 90 dager på å legge frem en plan for hvordan de skal løse kvalitetsproblemene og møte kravene til sikkerhet i bygging av nye fly.

– Boeing må gjøre faktiske og omstendelige forbedringer. Det vil kreve en vedvarende innsats fra selskapets ledelse. Vi vil hele veien stille dem til ansvar, sa FAA-sjef Mike Whitaker ifølge The Guardian da kravet ble lagt frem i slutten av februar.

Alaska Airlines-flyet var allerede booket til service dagen etter, da døra ble blåst ut 5. januar.

Flyet var av typen Boeing 737 MAX 9, som ikke er i trafikk i Norge. Kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet forklarer at flytypen derfor ikke er en problemstilling hos dem.

– Det norske luftfartstilsynet har ingen aktiv rolle i sertifisering av flyene som brukes i passasjertrafikken. Boeings flytyper godkjennes til bruk av amerikanske myndigheter, mens flyene produsert av Airbus blir godkjent av europeiske myndigheter, forklarer han.