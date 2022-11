Brukte Holocaust til å selge fritert kylling: – Motbydelig spøk

Restaurantkjeden er i hardt vær etter å ha gått på en kjempespell under minnedagen for Krystallnatten.

I HARDT VÆR: Restaurantkjeden KFC forbindes av mange med fritert kylling. Et salgstriks fikk derimot kundene til å tenke på noe helt annet denne onsdagen. Foto: Mark Lennihan / AP

Natten mellom 9. og 10 november 1938 markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsen i Tyskland.

Over 1000 synagoger ble brent ned, hjem ble ødelagt og mer enn 7000 jødiske forretninger ble vandalisert.

Minst 91 jøder ble drept, og ytterligere 30.000 ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleirer.

KRYSTALLNATT: Hendelsen i 1938 markerer opptrappingen av Holocaust. Foto: AP

Om morgenen den 10. november var fortauene dekket i knust glass fra de jødiske forretningene, og hendelsen fikk derfor navnet «Krystallnatten».

Uheldig kampanje

Onsdag denne uken markerte 84 år siden «Krystallnatten» skjedde. Samme dag går restaurantkjeden KFC i Tyskland på en kjempesmell, skriver avisen The Washington Post.

Som flere andre av de store hurtigmatkjedene i verden, har KFC en egen app hvor man enkelt kan søke opp meny, bestille mat og få med seg flittig annonsering av gunstige kampanjer.

Denne onsdagen fikk brukere av appen derimot bakoversveis da de så hvordan restaurantkjeden prøvde å selge inn dagens meny.

KYLLING: KFC er spesielt kjent for fritert kylling og saftige kyllingklubber. Foto: Kathy Willens / AP

Da ble nemlig følgende pushvarsel sendt ut til kundene:

– God morgen på minnemarkeringen av Krystallnatten. Unn deg litt ekstra ost til den sprø kyllingen. Nå på KFC, står det i pushvarslingen, som opprinnelig ble sendt ut på tysk.

– Er dette en motbydelig spøk?

Kritikken lot ikke vente på seg.

– Nei, jeg vil ikke ha ost på den sprøstekte kyllingen min den 9. november, skriver den tyske musikeren Levinsky på Twitter.

– KFC i Tyskland minnes Krystallnatten mot jøder, opptakten til Holocaust , med litt ekstra ost og sprø kylling, skriver en sarkastisk journalist Nicholas Potter på samme plattform.

– Er dette en motbydelig spøk? Kjøtt og meieri på krystallnatten? Det er definitivt ikke akseptabelt at de lager vitser ut av en av de mest grusomme hendelsene for jøder - opptrappingen av Holocaust, skriver en annen.

Skylder på systemfeil

En snau time etter at kampanjen ble sendt ut til kundene, tar KFC grep etter å ha mottatt massiv kritikk.

De legger derimot skylden på en elektronisk feil i systemene de bruker.

SVARER: KFC svarer på den massive kritikken. De mener hendelsen var utenfor deres kontroll. Foto: ALEXEY MALGAVKO / AFP

– Beklager, vi gjorde en feil. På grunn av en feil i systemet vårt sendte vi ut en feil og upassende melding gjennom appen vår. Vi beklager veldig, vi vil sjekke våre interne prosedyrer umiddelbart slik at dette ikke skjer igjen. Unnskyld for denne feilen. Team KFC, står det i restaurantkjedens oppdatering.

I et svar til avisen, mener restaurantkjeden at systemet de bruker for å sende ut pushvarslinger skal være koblet sammen med en kalender.

Systemet, som kjeden mener kan handle automatisk, skal dermed ha plukket opp markeringen og lagt den inn i varslingens tittel.