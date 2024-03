Brukte gjenger for å sikre makten – så mistet de kontroll

OPPRØR: En mann hopper over brennende dekk under en av mange demonstrasjoner for å kaste presidenten tidligere i år. Foto: Odelyn Joseph/AP

Haiti herjes av lovløse gjenger. – De som skapte gjengene, skapte et monster som nå er i ferd med å få total kontroll, sier professor.

Kriminelle gjenger har tatt kontroll over store deler av Haiti, inkludert hovedstaden Port-au-Prince. Politistasjoner, fengsler og landets flyplass er under kontroll av bander, og landets statsminister har gått av.

Matlagre plyndres og i forrige ble væpnede bander skutt da de var i ferd med å angripe landets nasjonalbank, ifølge lokale medier. Landet er på vei mot totalt anarki, men hvordan endte de her?

HOVEDSTAD: Port-au-Prince har vært kontrollert av kriminelle gjenger lenge. Nå har gjengene gått sammen og klart å kaste presidenten. Foto: CLARENS SIFFROY

Man kommer ikke bort fra at langvarig fattigdom og kolonialismens arv har dannet perfekt grobunn for en håpløs situasjon. En rekke naturkatastrofer har bare forverret dette.

Forsker Jørgen Sørlie Yri har bodd i den Dominikanske republikk og besøkt Haiti flere ganger både jobbmessig og privat siden 2000-tallet. Foto: Privat

Eksperter peker imidlertid på det de mener er den viktigste direkte årsaken til lovløsheten vi ser nå: Haitiske ledere som har knyttet til seg kriminelle gjenger for å sikre sin egen maktposisjon.

Gammelt mønster – ny utvikling

– Det er ikke nytt i haitisk historie at både den politiske og den økonomiske eliten benytter seg av gjenger for å beskytte sin posisjon. Det er et mønster vi kan se langt tilbake i tid, forklarer førsteamanuensis ved OsloMet, Jørgen Sørlie Yri, til TV 2.

Han peker blant annet på at den beryktede diktatoren Francios «Papa Doc» Duvalier etablerte den voldelige gjengen Tonton macoutes på 50-60-tallet. Disse bidro sterkt til lidelsene til haitiske folk.

MILITS: Diktator «Papa Doc» etablerte den brutale Tonton Macoutes-gruppen som fungerte som en paramilitær gruppe beskyttet familiedynastiet til diktatoren i 29 år. Dette bildet er fra 1970. Foto: Toby Massey/AP

– Det at det finnes gjenger med makt, er altså ikke nytt. Det som er nytt er at de har blitt autonome. De svarer ikke lenger til noen over seg, forklarer Sørlie Yri.

Dermed blir gjengene mektigere enn de tidligere har vært.

Gjengleder styrer

På toppen av det nye hierarkiet står Jimmi «Barbecue» Chérizier. En brutal og fryktet gjengleder som var del av opprørspolitiet før han ble kastet ut i 2018.

GJENGLEDER: Jimmy «Barbecue» Chériziers var politimann i noen år før han byttet side. Nå regnes han som en av landets aller mektigste gjengledere som har makten over en koalisjon kriminelle bander. Foto: Ralph Tedy Erol

«Barbecue» leder nå en allianse av flere kriminelle bander. Han stengte flyplassen, åpnet fengslene og fikk landets fungerende statsminister, Ariel Henry, til å trekke seg.

«Barbecue» er antakelig i slutten av 40-årene. Han ønsker å framstå som en som kjemper for folket, men sannheten er at han er mer fryktet enn elsket, og han anklages for å stå bak massakre på titalls menn, kvinner og barn i slummen han har kontrollert.

Det kan virke surrealistisk at gjengledere holder pressekonferanser og krever presidentens avgang, men det er det som skjer her.

«Barbecue» er dyktig til å bruke både tradisjonelle medier, og sosiale medier.

Budskapet er ofte hvordan vanlige haitianere har blitt ekskludert fra å få del i landets ressurser, og at landet aldri har fått utvikle sitt eget styre. Det har alltid vært innblanding fra USA, Frankrike eller FN.

Begge disse to budskapene har noe for seg, ifølge Sørlie Yri og andre eksperter.

Den amerikanske journalisten og forfatteren Michael Deibert trekker fram embargoen som ble innført etter at militæret styrtet president Jean-Bertrand Aristide i 1991 som et bidrag til negativ utvikling i landet.

TILBAKE: Tidligere president Jean-Bertrand Aristide returnerte til Haiti i 2011 etter syv år i eksil. Foto: REUTERS/Kena Betancur

– Den internasjonale isolasjonen ruinerte landets gryende middelklasse, sier Deibert til AP.

Han forklarer at arbeidsledige strømmet inn i hovedstaden hvor de ble rekruttert av kriminelle nettverk. I 1994 tvang amerikanerne militærregimet til å tre tilbake, og da kunne Aristide med amerikansk hjelp gjeninnsettes som president.

Aristide, som var katolsk prest før han ble politiker, ble beryktet for å holde seg omringet av gangstere.

Oppfordret kriminelle til å ty til våpen

– I desember 2001 ble Nasjonalpalasset angrepet i et kuppforsøk ledet av Guy Philippe, og Aristide oppfordret kriminelle til å reise seg fra slummen for å forsvare ham, forklarer Deibert.

FORSØKT STYRTET: Aristide under en TV-tale få timer etter 33 bevæpnede menn stormet Nasjonalpalasset i et kuppforsøk i 2001. Foto: AP

I 2004 lykkes Guy Philippe med kuppet, og Aristide ble kastet.

Mange av gjengene trakk seg noe tilbake etter at FN-styrken MINUSTAH ble sendt til landet etter kuppet og den demokratisk valgte presidenten René Préval tok en hard linje mot de kriminelle.

– Ultimatumet var å legge ned våpnene, eller bli drept, sier professor Robert Fatton ved universitetet i Virginia, USA til AP.

– Mini-mafiastat

I 2011 gikk Préval av og utviklingen tok igjen en mer voldelig retning. Fatton mener gjengenes makt har økt betraktelig de tre siste årene, og sammenligner landet med en mini-mafiastat.

VOLD: En død person ligger i gata etter to uker med kamper mellom kriminelle gjenger i februar 2004. Foto: REUTERS/Daniel Morel

– På Haiti tjener både politikere, forretningsfolk og kriminelle penger på bestikkelser, utpressing, kidnappinger, narkotikahandel og våpensmugling, ifølge den amerikanske professoren.

Han peker på at det finnes alle typer kriminelle nettverk i området.

– Et monster som kan blokkere alt

Kun timer etter at Henry trakk seg i et forsøk på å dempe volden i landet, møttes USAs utenriksminister Antony Blinken og karibiske ledere på Jamaica for å diskutere den eskalerende krisen på Haiti.

Der ble de enige om å etablere et overgangsråd. USA håper å ha rådet på plass innen kort tid.

JAMAICA: USAs utenriksminister Antony Blinken og andre ledere under et møte i Kingston, Jamaica, 11. mars. Foto: Andrew Caballero-Reynolds

Det setter sinnet i kok hos «Barbeque». Han truer alle som vurderer å bli med i det nye overgangsrådet – og familiene deres.

– Eier dere ikke skam? Dere har brakt landet dit det er i dag, dere aner ikke hva som vil skje, sier han i en tale delt på WhatsApp torsdag.

– Dersom barna dine befinner seg i Haiti så vet jeg det, jeg vet også om kona eller ektemannen din er her, sier han i det som oppfattes som en klar trussel til landets politikere.

EKS-POLITI: Jimmy «Barbecue» Cherizier leder G9-gjengalliansen. Han var del av politistyrkene før han gikk over til andre siden og ble gjengleder Foto: Ralph Tedy Erol

– De som skapte gjengene, skapte et monster som har kapasitet til å blokkere enhver løsning, sier Fatton.

Det er vanskelig å se hva som kan være løsningen på situasjonen.

Sørlie Yri sier at det finnes veldig mange haitiere som hver dag jobber beinhardt til å få livet til å henge sammen i en veldig vanskelig situasjon.

– Hvis det fantastiske skulle skje, at man finner en leder som kan åpne døra for alle som tidligere har blitt ekskludert, så kan ting bli bedre. Men det er mer sannsynlig at vi får en ny variant av det gamle – autoritære ledere som holder folk nede, sier han.