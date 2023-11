Bruker Whatsapp for å verve cubanere til å slåss for Putin

17 personer er pågrepet for menneskehandel etter å ha lokket fattige cubanske menn til å verve seg for den russiske hæren.

Yamidely Cervantes har kjøpt seg en ny symaskin for første gang på mange år.

Syersken kan også gå og hente seg kald drikke i sitt nye kjøleskap, og hun har fått seg mobiltelefon.

Alt er betalt for med russiske rubler.

FATTIGDOM: Yamidely Cervantes (42) forteller at mange fra nabolaget har latt seg rekruttere til krigen. Her viser hun fram et bilde av ektemannen på treningsleir i Russland. Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

19. juli dro hennes ektemann, Enrique Gonzalez (49), hjemmefra. Det harde livet på Cuba slet ektemannen ut. Nå hadde Gonzalez fått et tilbud han ikke kunne si nei til.

– Desperasjon driver dem

Ved å verve seg til den russiske hæren, ville han få en signeringsbonus på 200.000 rubler, ifølge Reuters. Det tilsvarer om lag 47.000 cubanske pesos, eller 21.000 norske kroner.

En enorm sum for en fattig murer.

En gjennomsnittlig månedslønn for offentlig ansatte på Cuba ligger på 4209 cubanske pesos. (Ca 1900 norske kroner), ifølge det nasjonale statistikkbyrået.



LANGT UNNA: Yamidely Cervantes snakker med ektemannen Enrique Gonzalez, i en videosamtale. Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

– Mange har reist. Man kan telle på én hånd de som er igjen, sier Cervantes til Reuters.



– Det er desperasjon som driver oss til dette. Hvis det ikke var for alt vi trengte, ville ikke mennene reist.

Hun har også en fetter som nå tjenestegjør på Krim.

Skjønte at de skulle til krigen

– Mannen min jobbet hele tiden. En dag sa han at han ikke orket mer. Da jeg spurte hva som hadde skjedd, sa han at jeg ikke skulle bekymret meg og at han hadde en løsning.

Det er tre måneder siden Enrique Gonzalez reiste hjemmefra. Han sier at alle han reiste med skjønte hva de hadde meldt seg til.

– Det var Den russiske føderasjonen som hentet oss hit. Alle skjønte at de var hentet hit for å krige, sier han i en videosamtale fra den russiske treningsleiren.

I RUSSLAND: Enrique Gonzalez snakker med Reuters fra konas kjøkken på Cuba. Foto: Reuters

Arrestert for menneskesmugling

Rekrutteringen har fått mye oppmerksomhet på Cuba etter at 17 personer ble pågrepet for menneskesmugling 8. september.

Disse personene skal ha lokket cubanere til å verve seg til krigen og kjempe for Putin ved fronten i Ukraina.

Den karibiske øynasjonen har vært en årelang alliert av Russland, men har offisielt erklært at de ikke er en del av Ukraina-krigen.

Man vet lite eller ingenting om identiteten til de 17 som ble pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AP etterforskes de for rekruttering av leiesoldater, og kan risikere 30 år, eller livstid i fengsel.

– Trodde han skulle få anleggsjobb

En av dem som lot seg rekruttere var Danny Castillo (27). Moren, Marilin Vinent (60) som er igjen i Havanna, sier han dro fordi han ble lovet arbeid innen byggeindustrien.

– De ble lurt alle sammen, sier Vinent til AP.

REISTE TIL RUSSLAND: Dannys Castillo sendte dette bildet til sin mor 22. august. Der står det «Jeg er allerede viklet inn i det». Han er ikledd en russisk uniform. Foto: AP Photo/Ramon Espinosa

Castillo ville hjelpe familien økonomisk. Cubanere trenger ikke visum for å reise til Russland, og mange drar dit for å studere eller jobbe.

Nå fortviler moren.

– Jeg vet ikke om han er i live. Vi vet ingenting. Jeg vil bare snakke med ham, sier hun.

På et av de siste bildene han sendte henne står det «Jeg er allerede viklet inn i det».

«Dayana» vervet til krig på Whatsapp

Reuters har snakket med flere cubanere som har latt seg rekruttere, og deres familier. De fleste kommer fra distrikter i og rundt hovedstaden Havanna.

ØKONOMISK KRISE: Den økonomiske situasjonen på Cuba gjør at mange ser etter muligheter i utlandet. Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

Ni av rekruttene Reuters har snakket med hadde vervet seg til å krige ved fronten. Fem andre hadde vervet seg for å drive med konstruksjon, pakking av proviant og logistikk.



De forteller at de ble kontaktet på sosiale medier. Flere av dem fikk melding på Whatsapp av en som kalte seg «Dayana».

«Dayana» var en angivelig cubansk kvinne som jobbet som rekrutterer. Det var hun som forklarte at de kunne få russisk statsborgerskap og kjøpte flybillettene til Russland.

Ifølge Reuters begynte rekrutteringen på Cuba etter et dekret som ble signert av president Vladimir Putin i mai.

I RUSSLAND: Koner barn og foreldre til soldatene som rekrutteres får også tilbud om russiske statsborgerskap, ifølge Reuters.

Da ble det tillatt å verve utlendinger på lange kontrakter, samt gi dem russisk statsborgerskap i en rask prosess. Ektefeller, barn og foreldre kunne følge med.

Fikk kalde føtter

Yoan Viondi (23) fra Havanna sier han vet om rundt hundre menn i Villa Maria-distriktet som har blitt rekruttert til den russiske krigen siden juni.

Han fikk selv kontakt med «Dayana» og var nær ved å verve seg selv, men fikk kalde føtter og trakk seg.

Han viser fram meldingene han fikk der det står at det dreier seg om en kontrakt med den russiske hæren og statsborgerskap.

WHATSAPP: «Dayana» rekrutterte folk over Whatsapp. Her ber Foto: Reuters

Etterpå fikk Viondi en talemelding der «Dayana» ba ham sende bilder av passet, og deretter skulle han få en ny melding med opplysninger om flyavgang.

Det kom imidlertid ingen ny melding, og i mellomtiden hørte han hva andre cubanere som hadde reist opplevde i krigen.

– Her på Cuba er alt så vanskelig. Alle sier at det var bedre å reise enn å dø av sult på Cuba. Det vet veldig godt hva de reiser til. Jeg visste veldig godt hva jeg skulle reise til, sier Viondi.

Både Viondi og kameraten Cristian Hernandez fikk kalde føtter og trakk seg fra avtalen.

TRAKK SEG: Yoan Viondi til høyre og Cristian Hernandez til venstre bor i Villa Maria, Cuba. De var begge i kontakt med rekruttereren, men trakk seg. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI

Cuba er i en bunnløs økonomisk krise. Det er lange køer for å få tak i mat, drivstoff og helsetjenester.

Rekordmange cubanere emigrerer til USA, Latin-Amerika eller Europa i håp om å få et bedre liv. Det å la seg verve til den russiske hæren er en måte å skaffe raske penger på, men med enorm risiko.

Risikerer fengsel

Da menneskesmuglerne ble arrestert, kunngjorde myndighetene at det var ulovlig for cubanere å kjempe for en fremmed hær, og at det kan straffes med lange fengselsstraffer.

CUBANERE: En slektning viser fram bilde av Dannys Castillo og andre cubanere i Russland. Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

Få dager senere sa imidlertid Cubas ambassadør til Moskva at Havanna ikke motarbeidet cubanere «som bare ønsker å signere en kontrakt og lovlig delta med den russiske hæren i denne operasjonen».

Det falt ikke i god jord i Havanna, som korrigerte sin egen utsending og gjentok at det er forbudt for cubanere å verve seg som leiesoldater.

Reuters har ikke lykkes i å få kommentar fra cubanske eller russiske myndigheter i denne saken. De har heller ikke klart å få kontakt med «Dayana».