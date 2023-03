Bruker milliarder for å stoppe båtmigranter

Migranter prøver på ulovlig vis å ta seg inn i Storbritannia. Nå gir britene enorm sum til franskmennene, for å få bukt med migrantstrømmen.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak var fredag i Frankrike, for å møte sitt franske motstykke, Emmanuel Macron.

Nå sier Sunak at han vil gi Frankrike nærmere 500 millioner pund - over 6,3 milliarder kroner - for å stoppe migranter som krysser Den engelske lanal i små båter.

GUMMIBÅT: En gruppe migranter forsøker å ta seg til England på en liten gummibåt. Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Det enorme beløpet ble annonsert på et toppmøte i Paris mellom de to statslederne, og skal gis over en periode på tre år.

Midlene skal gå til 500 offiserer, og et nytt interneringssenter i Frankrike, men det vil ikke være operativt før i slutten av 2026.

Foto: Kin Cheung / Reuters

Storbritannia hadde planlagt å betale Frankrike rundt 63 millioner pund i år for å takle problemet.

Men med den nye pakken, ser det ut til at britene vil doble dette beløpet, og lover 120 millioner pund i 2023 og 2024.

Lanserte ny migrantlov denne uken

I en årrekke har mennesker som søker et tryggere liv i Europa, tatt den farlige ferden fra Calais i Nord-Frankrike, til Dover i Sør-England.









Det vil den britiske statsministeren få en slutt på.

For i tillegg til å gi en økonomisk støttepakke til Frankrike, har Sunak satt i gang andre apparater denne uken.

Tirsdag la regjeringen frem den nye «ulovlige migranter»-loven.

Den går ut på at dem som krysser Den Engelske Kanal, uten å ha et visum i Storbritannia, vil bli utestengt fra å søke asyl i landet – på livstid.

I tillegg risikerer enkelte migranter å bli sendt til Rwanda med en enveisbillett.

Kritisk til pengestøtten

Både befolkningen og det opposisjonelle partiet til Sunak, «Labour Party», er kritisk til statsministerens planer.

LABOUR: Emily Thornberry er skeptisk til Sunaks enorme pengestøtte. Foto: Oli Scarff / AFP

Labour-politiker, Emily Thornberry, anklager de konservative for å «svinge seg fra en krise til en annen».

– Før Rishi Sunak sender enda mer penger til franske myndigheter, må han forklare hva som ble oppnådd med de hundrevis av millionene vi har gitt dem før, poengterer hun, og fortsetter:

LITEN PLASS: Det er liten plass på båtene migrantene bruker. Foto: Ben Stansall / AFP

– Småbåtoverfarter har bare økt uansett.

Rishi Sunak kontrer Thornberrys anklager, og mener at pengene til Frankrike vil hjelpe med å «avslutte en avskyelig form for menneskehandel».

NY START: De to lederne sier at toppmøtet markerer en ny start. Foto: Kin Cheung / Reuters

Begge mennene sier også at toppmøtet i Paris markerer en ny begynnelse i forholdet mellom de to landene.

OMFAVNET: De to lederne avsluttet møtet med en klem. Foto: Kin Cheung / Reuters

Det har vært anspent mellom dem de siste årene, mye på grunn av «Brexit».

Macron henvendte seg til «kjære» Rishi, som igjen takket «mon ami», og møtet ble avsluttet med en omfavnelse.

Stor økning i antall migranter

I fjor så man en enorm økning i antall mennesker som prøvde å krysse Den engelske kanal – 45.755 personer tok den farlige turen.

For Rishi Sunak er dette en kampsak.

ØKNING: 2022 var et rekordår for antall migranter som krysset kanalen. Foto: Ben Stansall / AFP

I starten av året sa han at å takle småbåter var en av hans prioriteringer. Han trenger å se en reduksjon i antall båter som når Storbritannia, for å oppfylle løftet sitt.

Macron ønsker også å se at bevegelsene reduseres - men for ham har problemet bredere implikasjoner.

Han vil at europeiske land skal se på rutene folk tar for å nå Vest-Europa, og redusere antall overfarter på alle ruter.