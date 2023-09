Brudeparet skulle danse vals – slukt av branninferno

Bryllupslokalet var stappfullt av gjester da det brøt ut en kraftig brann som tok livet av minst 114 personer tirsdag kveld, ifølge lokale medier. 150 er alvorlig skadet, og man frykter at dødstallet kan stige, skriver nyhetsbyrået AP.

Brannen er den siste i rekken katastrofer som rammer den kristne minoriteten i Irak.

UTBRENT: Vitner forteller at brannen spredte seg på sekunder. Foto: AP Photo/Farid Abdulwahed

Fyrverkeri

Brannårsaken er ikke offentliggjort, men TV-kanalen Rudaw har video av pyro som blir fyrt opp innendørs. Ifølge vitner antennes taket og en lysekroner.



Vitner bekrefter dette.

– De sendte opp fyrverkeri. Det traff taket, så tok det fyr, sier en anonym mann til Rudaw.

MANGE DØDE: Over 100 er bekreftet døde, og mange av de skadde er kritisk skadet. Foto: AP Photo/Farid Abdulwahed

– Hele rommet sto i flammer på få sekunder, sier han.

Skulle danse vals

En annen video viser brudeparet på dansegulvet da brannen startet. Flammene regner ned over både brudepar og bryllupsgjester.

Det er ikke kjent om brudeparet overlevde, eller er blant de skadde.

– De skulle til å ta en rolig dans, når alt lyste opp, sier en skadd kvinne, til Rudaw fra sykehussengen.

Presten, Rudi Saffar Khoury, sier at han ikke vet hvem som forårsaket brannen. Han mener at det kan være feil fra de som organiserte festen, eller teknisk feil.

– Det er uansett en katastrofe på alle tenkelige måter, sier han til AP.

BRANNFARLIG: Ting tyder på at lokalet var bygget i brannfarlig materiale. Foto: Farid Abdulwahed

Øyenvitner på stedet sier bygningen tok fyr omtrent kvart på elleve lokal tid. Brannen beskrives som eksplosiv.

– Vi så den pulserende brannen som kom ut fra salen. De som klarte det, kom seg ut. Andre ble sittende fast. Også de som reddet seg ut, er knust, sier Imad Yohana (34), som slapp unna brannen, til Reuters.

Det var flere barn blant bryllupsgjestene.

BARN: Det var mange barn blant brullupsgjestene. Det har ikke kommet informasjon om det er barn blant de døde. Foto: AP Photo/Farid Abdulwahed

Livstruende brannskader

Foreløpig informasjon tyder på at bygningen var laget av svært brennbart materiale, og at det førte til en rask kollaps, ifølge statlige medier.

Talsmann for den irakiske helseministeren, Saif al-Badr opplyser at 150 er skadet, og at de jobber med å gi hjelp til alle de rammede.

– Majoriteten av de skadde har brannskader på hele kroppen. Andre har fått 50 – 60 prosent av kroppen brant, sier en lokal helsetopp, Ahmed Dubardani, til AP.

FRYKTER STIGENDE DØDSTALL: Mange av de skadde er livstruende skadet. Foto: AP Photo/Farid Abdulwahed

Statsministeren har beordret etterforskning av hendelsen. Det er erklært en uke lang sørgetid i distriktet.

Hardt presset minoritet

Den kristne majoriteten i Irak har de siste to tiårene blitt utsatt for angrep fra ekstremister fra al-Qaida og terrororganisasjonen, Islamsk stat.

De kristne områdene ble tatt tilbake fra Islamsk Stat for seks år siden, men flere av landsbyene ligger fremdeles i ruiner. Mange kristne har flyktet til Europa, Australia eller USA.

I 2003 var det estimert 1,5 millioner kristne i Irak. Nå regner man med at tallet er 150.000.