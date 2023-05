Mer enn 5000 gårder er oversvømt, 35 byer er lagt under vann og det har vært 250 jordras, skriver The Times. Cirka 450 veier skal være stengt.



Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at 13 personer er døde.

Ødeleggelsene minner om et jordskjelv, mener myndighetene.

Venter 50.000 fans

Samtidig skal Bruce Springsteen på scenen i Ferrara, rundt 45 kilometer fra det som omtales som episenteret for flommen.

Det vekker sterke følelser hos enkelte i Italia.

UNDER VANN: Gatene i Lugo ligger under vann torsdag 18. mai. Nødetatene søker fremdeles etter innesperrede mennesker. Foto: Andreas Solaro / AFP / NTB

En lokal politiker beskriver Springsteens konsert som «en fornærmelse mot smerten og desperasjonen» som tusenvis av evakuerte føler nå, skriver The Times.

Springsteen landet i Bologna onsdag. Det er ventet 50.000 fans til Bassani-parken hvor konserten skal holdes.

KRITIKK: Bruce Springsteen får kritikk før opptredenen i Ferrara. Foto: Emilio Morenatti/AP

Ifølge La Reppublica skal mange ha lagt ut billettene sine til salg de siste dagene.

– Men Ferrara er ikke en rød sone. Skolene har ikke vært stengt og være ventes å bli bedre, sier promotør Claudio Trotta til avisen.

«Jeg elsker Bruce Springsteen, men gitt antall ofre og byer under vann, fremstår Ferrara-konserten som umusikalsk», skriver den italienske TV-verten Tiziana Ferrario.

Formel 1-løpet på Imola ble avlyst på grunn av flommen.

adoro #brucespringsteen ma davanti ai morti e ai paesi sommersi nel fango il concerto di Ferrara stona. Una volta si andava a spalare e aiutare chi era sommerso nel fango non a cantare e ballare spensierati nella stessa zona.#EmiliaRomagna pic.twitter.com/XrMIYy7Cd7 — tiziana ferrario 🇮🇹🇪🇺🌍 (@TizianaFerrario) May 18, 2023

Ekstreme regnmengder

I enkelte deler av regionen Emilia Romagna kom det en halv meter regn på 36 timer denne uka. Dette tilsvarer halvparten av det regionen normalt får i løpet av et helt år.

I Ronta di Cesena ble et av ofrene for flommen, en 73 år gammel kvinne, fraktet 15 kilometer med strømmen før hun ble funnet.

Emmanuele Gentile (50), en advokat i Cesena, kom fra skrekken med livet i behold. Han var i kjelleren og lette etter noen dokumenter da han oppdaget at flommen hadde stengt ham inne.

MØKKAJOBB: Innbyggere i Cesena (Fc) jobber med å fjerne gjørma i gatene. Foto: Alessandro Mazza / Reuters / NTB

Kreftene i vannet var så sterke at kjellervinduet knuste, slik at han var nær ved å drukne. Noen redningsarbeidere hørte ropene hans og klarte å få ham ut før det var for sent.

– Jeg forsøkte å rømme, men døra var blokkert av gjørme. Jeg var nær ved å drukne. Noen minutter til, så hadde det vært for sent, sier han til Corriere della Sera.

Klimaendringer

Ifølge NTB vil den italienske regjeringen i neste uke øremerke 20 millioner euro til ryddejobben i Emilia-Romagna-regionen, som også tidligere denne måneden ble rammet av flom.

Regionpresident Stefano Bonaccini anslår at ødeleggelsene totalt vil koste mange milliarder euro, altså flere titalls milliarder kroner.

Før flommen var Nord-Italia rammet av ekstrem tørke.

– Klimaendringene foregår her og nå, og vi opplever konsekvensene, sier Paola Pino d'Astore i den italienske geologorganisasjonen Sigea, ifølge NTB.