Brøt seg inn i egen bankkonto med kunstig intelligens

En britisk journalist ville se hvor lett det ville vært for andre å få tilgang til kontoen hans. Resultatet sjokkerte ham.

Lloyds Bank er en av de største bankene i Storbritannia. Telefonbanken deres klarte ikke å skjønne at kunden som ringte ikke finnes. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Du har sikkert hørt uttrykket «Sikkert som banken».

Nå kan se ut til at kunstig intelligens (KI) er i ferd med å motbevise dette.

Det var nemlig en smal sak for den britiske journalisten Joseph Cox å hacke seg inn i sin egen bankkonto, skriver han i magasinet Vice.

Kunstig stemme

I britiske Lloyds Bank kan kunder nemlig logge seg inn med stemmegjenkjenning.

«Ditt stemmeavtrykk er, som fingeravtrykk, unikt for deg. Ingen har en stemme akkurat som deg», står det på bankens egne nettside.

Cox vill ville finne ut om en syntetisk stemme laget med kunstig intelligens kunne gjøre jobben for ham.

Ved hjelp av programmet ElevenLabs fikk han i løpet av kort tid på plass en datastemme mistenkelig lik sin egen.

Han ringte deretter banken, men i stedet for å snakke selv, spilte av han et lydklipp.

– Sjekk saldoen min, lød det fra den kunstige klonen.

Banken ba ham bekrefte identiteten sin ved å taste fødselsdato. Til slutt kom følgende beskjed fra bankens svarer:

– Vennligst si «stemmen min er passordet mitt».

Cox spilte av et nytt lydklipp fra klonen og til slutt var han gjennom.

– Jeg var utrolig overrasket. Etter å prøvd flere forskjellig versjoner trodde jeg ikke eksperimentet skulle virke, sier Cox til TV 2.

Ved hjelp fra den kunstige stemmen fikk han tilgang på kontoinformasjon, kontoutskrift og saldo.

– Kjempelett

Professor i kunstig intelligens ved Universitet i Agder, Morten Goodwin er ikke overrasket over at Cox sitt eksperiment var vellykket.

– Dette er kjempelett å gjøre og hvem som helst kan få det til, sier Goodwin til TV 2.

EKSPERT: Professor Morten Goodwin forteller at KI er blitt veldig god på å gjenskape stemmer. Foto: UiA.

De siste månedene har KI spredt seg som ild i tørt gress.

Med kunstig intelligens og maskinlæring har smarte utviklere skapt programmer som kan få til det meste.

De skaper unike bilder på sekunder og skriver naturlig tekst. De kan også lage overbevisende syntetiske stemmer, samt gjenskape eksiterende ansikter og stemmer.

Dette kalles ofte «deepfake».

Goodwin forklarer at spesielt programmet ElevenLabs er så bra at de fleste vil slite med å høre forskjell på en kunstig stemme og ekte vare.

– Jeg kunne ha ringt opp sjefen av Telenor og tatt opp stemmen. Og så kunne jeg brukt denne stemmen og ringt nestsjefen i Telenor. Kanskje kunne jeg lurt hele bedriften på grunn av dette, sier professoren.

Journalist Cox understreker også hvor tilgjengelig programvaren er.

– Hvis noen har litt tid til overs og nok kildemateriale, har de helt klart en sjanse til å gjenskape vårt eksperiment, sier han.

Goodwin mener det er stor grunn til å være bekymret for utviklingen av denne typen KI og deepfake.

Han mener det er stor grunn til å være bekymret for utviklingen av denne typen KI og deepfake.

– Vi mennesker bør være mer skeptisk til lyd. Vi er vant til at tekst vi leser på for eksempel Facebook ikke nødvendigvis er sant, men alt som er video og lyd mener vi som oftest stemmer, sier Goodwin.

Nå kan alt være løgn, også lyd og bilde.

– Bare fantasien setter grenser for hva dette kan brukes til, legger han til.

Lite utbredt i Norge

Mange banker i både Europa og USA bruker stemmegjenkjenning, ifølge Vice.

Hvis flere skulle begynne å leker seg med kunstige stemmer, kan mange dermed stå overfor et sikkerhetsproblem.

En talsperson for Lloyds Bank sier til magasinet at de er trygge på at sikkerheten deres er god nok.

– Banken er klare over trusselen fra syntetiske stemmer og setter inn mottiltak. Men vi har ikke sett tilfeller hvor en slik stemme har blitt brukt til svindel mot våre kunder, sier talspersonen.

Ingen av de store bankene i Norge lar kundene bruke stemmegjenkjenning for å logge på, etter det TV 2 kjenner til.

PÅLOGGING: I Norge er Bank-ID den vanligste måten å logge inn i banken på. Mange bruker også ansiktsgjenkjenning. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Likevel er dette en utviklingen på KI-feltet noe som følges nøye.

– Vi følger nøye med på den teknologiske utviklingen. Dersom vi hadde hatt denne typen stemmestyrt bank, ville dette vært en veldig interessant sak å følge med på, sier informasjonssikkerhetssjef Erlend Dyrnes i Sbanken.

Sammenligner med Google Translate

Sikkerhetsdirektør i DNB Anders Hardangen mener risikoen for sosial manipulering og svindel øker når KI bli bedre.

Han sammenligner det med da Google Translate kom.

– Vi så da en markant endring på hvor mange som ble lurt, fordi språket og responsen var forventet, sier han.

FØLGER MED: Anders Hardangen er sikkerhetsdirektør i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Hardangen forteller at banken alltid jobber med å tilpasse sikkerheten til teknologiutviklingen.

– De siste 10-15 årene har DNB stadig tilpasset måten vi møter trusselbildet basert på hvilke teknologier som ble tilgjengelig for de kriminelle, og vi vil fortsette å gjøre det også i forhold til hvilke måter de benytter KI.

KI-ekspert Goodwin understreker at norsk banksikkerhet vil bli truet på sikt.

Norske banker bruker kanskje ikke stemme, men ansiktsgjenkjenning er veldig utbredt.

Biometri har blitt en populær sikkerhetsløsning for mobilbrukere over hele verden. Men hvor sikkert er det? Foto: Elijah Nouvelage/AFP.

Med tiden vil for eksempel forfalskning av ansikter bli så bra at telefonene våre ikke kan se forskjell, tror Goodwin.

– Akkurat i dag er det litt enkelt å avsløre en «deepfake». Men det er bare spørsmål om tid før det blir endret.