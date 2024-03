Bro kollapset i Baltimore – søker etter personer i vannet

Broen Francis Scott Key i den amerikanske byen Baltimore kollapset etter at et containerskip kjørte inn i den tirsdag morgen norsk tid.

Saken oppdateres!

Et containerskip kolliderte inn i broen, som går over Patapsco River i Baltimore, like før klokken 06.30 norsk tid.



Redningspersonell søker etter inntil 20 personer i vannet, opplyser brannvesenet til CNN like før klokken 10.



– Dessverre forstår vi at det er opptil 20 personer som kan være i Patapsco-elven i tillegg til flere kjøretøy, sier kommunikasjonsdirektør Kevin Cartwright til kanalen.



– Ekstremt alvorlig



Det pågår en stor redningsaksjon, der både brannvesenet og kystvakten er involvert.

– Det er ekstremt alvorlig, sa Cartwright til TT tidligere tirsdag morgen.

Foto: Facebook/Harford County (MD) Volunteer Fire and EMS Association

En talsperson for den amerikanske havarikommisjonen sier til TV 2 at de er orientert om saken, men at de foreløpig ikke har startet etterforskning.

– Vi tar vurderinger fortløpende. Vi har ikke åpnet etterforskning ennå, men følger nøye med, sier talspersonen.



Rederi: Ingen skadde på skipet

Rederiet Synergy Marine Group bekrefter at det var containerskipet «Dali» som krasjet i en av søylene på broen, melder Reuters.

Hele besetningen, inkludert to loser som var om bord og veiledet skipet, er gjort rede for. Det er ikke meldt om skadde, opplyser selskapet ifølge nyhetsbyrået.



Rederiet vet foreløpig ikke hva som er årsaken til kollisjonen.

Skipet seiler under singaporsk flagg og var på vei fra Baltimore til Colombo på Sri Lanka. Skipet er nesten 300 meter langt.

Broen, som er oppkalt etter mannen bak USAs nasjonalsang, er 2632 meter lang og krysses av rundt 11,5 millioner biler årlig. Den ble først åpnet i 1977.

Fanget på video

Flere brukere har lagt ut videoer på X av det som synes å være broen og skipet.

Fox Baltimore siterer transportmyndigheten MDTA på at broen har kollapset, og at trafikken blir omdirigert. De fraråder å bruke motorveien som knyttes til broen på grunn av redningsaksjonen.

Hendelsen ble fanget av denne livestreamen fra stedet: