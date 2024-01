Britiske ambulanser avslører bisarre anrop

For mye kebab til middag, tann sporløst forsvunnet og sprengrød finger er blant anropene som nå får britisk helsepersonell til å se rødt.



I 2023 mottok ambulansesentralen i Wales i Storbritannia hele 414.149 nødanrop fra briter som mente de var i akutt fare.

68.000 av disse anropene kunne vært unngått, skriver Sky News.

I verste fall kan dette gjøre at noen som faktisk er i nød ikke får den hjelpen de trenger fort nok, mener ambulansearbeidere.

I håp om at du, jeg og britene skal lære oss hva det betyr å være i nød, har de avslørt noen av de mest overraskende, bisarre telefonene de har fått inn til alarmsentralen sin nødtelefon den siste tiden.

– Jævla postkasse!!

Nødtelefon: – Er pasienten våken?

Innringer: –Ja, det er meg, hånden min sitter fast i døren.

Nødtelefon: – Er døren lukket?

ET MYSTERIUM: Hva det var som faktisk hadde skjedd med innringeren er vanskelig å vite. Også for alarmsentralen. Heldigvis var han ikke i akutt fare. Foto: Adam Butler / AP

Innringer: – Ja, den er lukket... Mamma!! Hånden min sitter fast i den jævla postkassen!!

Nødtelefon: – Hvor gammel er du?

Innringer: Åpne døren, hånden min sitter fast!

For mye kebab

Nødtelefon: – Fortell meg eksakt hva det er som har skjedd.

FORT GJORT: Innringeren er sannsynligvis ikke alene om å hive i seg litt for mye kjøtt når sjansen først tilbyr seg. Foto: Michael Probst / AP

Innringer: – I går kveld spiste vi kebab, og jeg tror kanskje jeg spiste litt mer enn det jeg vanligvis gjør. Så, denne morgenen, så hadde jeg skikkelig vondt i magen.

– Hvor er tennene mine??

Innringer: – Jeg har en protese i munnen, og da jeg gikk på badet for å rense tennene mine sa jeg til meg selv «Hvor er de falske tennene mine??». Det høres sprøtt ut... men jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre! Kan jeg ha svelget de falske tennene mine??

BORTE VEKK: Har du mistet en tann, fått hull i tennene eller sår i leppa, ikke ring nødnummeret. Foto: unknown

Nødtelefon: – Så... du vet ikke hvor de falske tennene dine er?

Et problem

De britiske ambulansearbeiderne har nå sett seg lei. Folk aner ikke hva det betyr å være i nød, mener de.

De forteller at anropene er mange og rare. Men når personer ringer dem for å fortelle at ringefingen er rød på grunn av en stram ring, eller at stemmen deres har forsvunnet på grunn av sår hals, så har det faktisk gått for langt.

Rundt 68.416 av anropene sentralen mottok i 2023 var useriøse. I gjennomsnitt er det 188 anrop hver dag som kunne vært unngått.

– Useriøse anrop legger et unødvendig press på en bransje som allerede er tynn nok, sier administrerende direktør for paramedisin Andy Swinburn overfor Sky News.

Hans bønn til meg, deg og alle briter er at vi skal bruke huet.

– De fleste av oss kan å skille mellom ekte fare og noe som bare er ubehagelig, vondt eller irriterende, sier Swinburn.

Administrerende direktør for alarmsentralen, Lee Brooks, erkjenner dog at det kan være vanskelig å vite eksakt hvem du skal ringe dersom du først har mistet tannen din, har vondt i magen eller sitter med neven godt trykt inn i en postkasse.

– På lengre sikt skal vi gjøre vårt beste for å bedre systemet slik at vi kan navigere pasienter den riktige veien og til den mest passende hjelpen, sier Brooks til Sky News.