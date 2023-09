Britisk influenser drapsdømt

24 år gamle Mahek Bukhari kunne beskrives som «up and coming». Med rundt 130.000 følgere satset hun alt på en karriere som TikTok-influenser etter at hun droppet ut fra universitetet. Moren Ansreen Bukhari dukket stadig opp på TikTok-profilen til datteren, og var en aktiv støttespiller i karrieren hennes, skriver BBC.

I hemmelighet innledet etter hvert den gifte mamma Ansreen en affære med 18 år gamle Saqib Hussain som hun møtte på internett i 2019. De møttes flere ganger av og på i tre år, men i 2021 ønsket Ansreen å avslutte relasjonen.

Hussain godtok ikke avvisningen, og truet med å avsløre affæren deres ved å sende en sexvideo av de to til Ansreens ektemann.

Politiet har fått tak i flere titalls meldinger som Hussain sendte til Ansreen der han blant annet truer med å dukke opp på døra hennes. I meldingene skriver han også at hun gjorde ham forbannet ved å ignorere ham, og at han var «en gal jævel», skriver The Guardian.

Da Ansreen fortalte datteren om situasjonen, valgte Mahek å ta saken i egne hender.

Bakholdsangrep

Mahek fikk tak i flere venner som skulle være med og sette morens eks-elsker på plass. De planla en felle.

I en melding til moren skriver hun:

– Jeg skal sørge for at han blir overfalt, og at han ikke vet hvilken dag det er … Jeg skal sørge for at han blir overfalt uten at han vet hvem som gjorde det og hvordan.

INFLUENSER: Mahek Bukhari hadde en følgerbase på rundt 130.000 på TikTok. Foto: Leicestershire Police

Hussain fikk beskjed om å møte opp på en parkeringsplass i Leicestershire, for å få tilbake en tilsvarende pengesum han hevdet han hadde brukt på Ansreen i løpet av affæren deres.

Maheks plan var imidlertid å ta telefonen til Hussain, for å slette bildene og videoen av moren som han truet å dele, skriver BBC.

Da Hussain, sammen med kompisen Hashim Ijazzudin, rullet opp på parkeringsplassen februarkvelden i fjor, tok det ikke lang tid før de skjønte at noe var galt. De kjørte raskt vekk fra området, men ble fulgt av to biler.

I de to bilene satt influenseren Mahek, mamma Ansreen, og flere maskerte menn. Det eskalerte til en vill biljakt som nådde en fart på 160 km/t, skriver Sky News.

Telefonloggen viser at Mahek ringte Hussain. Like etterpå ringte Hussain til politiet.

– De kommer til å drepe meg, jeg kommer til å dø. Vær så snill, jeg trenger hjelp. De kjører inn i bakdelen av bilen, veldig fort. Vær så snill, jeg ber deg. Jeg kommer til å dø.

Under rettssaken sa dommeren at lydopptaket er et av de mest opprivende bevisene som noensinne er hørt i en straffedomstol.

Samtalen med politiet varte i omtrent fem minutter. Så høres et skrik, og samtalen brytes.

SELVOPPTATT: Dommeren mener influenserkarrieren til Mahek er kjernen i saken. Foto: Jacob King

Kaldblodig angrep

Bilen med Hussain og kompisen kjørte av veien, krasje i et tre, delte seg i to og tok fyr.



De to andre bilene kjørte videre, snudde og kjørte forbi det brennende bilvraket på vei hjem til Leicester.

– Dette var et kaldblodig angrep som til slutt kostet to menn livet, uttalte sjefetterforsker Mark Parish.

Overvåkingsbilder viser Mahek, Ansreen og venninnen Natasha Akhtar, som også hadde deltatt i biljakten, vandrende gatelangs. Politiet tror de var i gang med å planlegge en dekkhistorie.

Det tok likevel ikke lang tid før de involverte ble arrestert. Da Mahek og Ansreen våknet til at politiet banket på, tekstet Mahek moren om hva hun hadde tenkt å si til politiet.

Hun løy til politiet om hvor de var da bilen krasjet, og sa at hun og moren var på vei til et arrangement i Nottingham.

Da hun fikk høre lydopptaket der Hussain tryglet politiet om hjelp, brøt hun sammen og sa at han lyver i telefonsamtalen.

AFFÆRE: Det var Asreen Bukharis eks-elsker som døde i etter biljakten. Foto: Leicestershire Police

Mor og datter Bukhari, samt seks andre ble tiltalt for drap. En av de seks ble senere frikjent da han valgte å samarbeide med politiet.

Han har beskrevet hvordan sjåførene i hver av de to bilene snakket om å forsøke å kjøre Hussain og kompisen av veien.

I rettssalen hevdet Mahek at hun bare ville at Hussain skulle stoppe bilen så de kunne snakke sammen.

Selvopptatt influenser dømt til livstid

Dommeren i rettssaken mener Maheks influenserkarriere på TikTok og Instagram er sakens kjerne.

– Din smakløse berømmelse gjennom karrieren din som influenser har gjort deg fullstendig selvopptatt, sa dommer Timothy Spencer KC til Mahek.

Videre sa han at hennes «forskrudde verdier» gjorde at hun ikke forsto hvilke konsekvenser handlingene hennes har på andre.

Under rettssaken beskrev Ansreen hvordan datterens TikTok-berømmelse hadde endret hennes eget liv, skriver The Guardian.

– Da jeg giftet meg, var jeg som en husmor, men med TikTok-greia gikk jeg mer ut. Det var om jeg levde to liv. Det var mer spenning, sa hun.

Både Mahek og moren Ansreem, samt de to mennene som kjørte bilene er dømt til livstid i fengsel for drap. De tre andre involverte er dømt for uaktsomt drap.