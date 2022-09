Briter strømmet til kroningen: – Jeg vil heller rope «buuu»

Samtidig som Charles ble utropt til konge i St. James slott lørdag formidddag, sto folk som sild i tønne utenfor med telefonen i hånda og så på den TV-sendte proklamasjonen.

Politi og vektere fikk stadig vekk spørsmålet: «Kjører kongen forbi her?».

– Jeg kan jo ikke gå glipp av dette, sier Anne McDougall.

Hun er fra Skottland og hadde planlagt London-besøket lenge. Flaks, beskriver hun tidspunktet for besøket.

FULGTE MED: Anne McDougall fra Skottland sier hun var heldig som traff på tidspukt å reise til London. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

– Det er ikke hver dag man har mulighet til å se en monark, ei heller en statsminister, sier hun.

Også McDougall sto med mobilen i hånda og fulgte Sky News sin sending.

Kongefamilien betyr egentlig ikke så veldig mye for henne, forteller hun. Men dette historiske øyeblikket kunne hun ikke gå glipp av.

For historisk er det, uten tvil.

STRØMMET: Mange folk på ett sted første til dårlig nettforbindelse og treng TV-sending. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

70 år hadde Elizabeth II vært dronning før hun døde torsdag, 96 år gammel.

Ifølge meningsmålinger står kongehuset fortsatt sterkt. Hvordan det blir med Charles som konge, får tiden vise.

«Buuu»

En som også sto i folkehavet utenfor slottet lørdag, er Jane.

Hun er tydelig på at Storbritannia bør kvitte seg med kongehuset.

Før hun dro til slottet, hadde hun laget et skilt det det sto følgende: «Abolish the monarchy». Hun tok det med til folkehavet, men hun fikk ikke stå med det lenge.

MYE FOLK: Flere tusen tok turen til St. James slott for å følge kroningen av Charles III.m Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

– En kvinne kom og tok fra meg skiltet, rev det i stykker og rømte.

– Jeg er helt rystet over dette og er fortsatt skjelven, sier Jane, som skjelver i stemmen.

– Vi bare står her med noen skilt. Det er bare oss, bare en liten markering, sier Jane, som sto der sammen med datteren på 13 år.

Hun vil ikke ha etternavnet sitt på trykk fordi hun er redd for konsekvenser, som at folk søker på navnet hennes og finner ut hvor hun bor - selv om hun stiller opp i norsk presse.

Hun sier hun forstår at det kanskje særlig i dag, når Charles utropes til konge, at det er upopulært å kreve republikk. Men hun påpeker at proklamasjonen er politisk.

SKILT: Jane møtte opp utenfor St. James slott med et klart budskap lørdag. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

– Monarkiet koster ekstremt mye, og det er begrenset hvor mye vi får vite om hva pengene brukes til, fordi de kan gjemme seg bak lover som sier at de ikke trenger å vise fram pengebruken offentlig, hevder hun.

Hun understreker at dronning Elizabeth var et ikon og sier hun sørger over at hun er død på kongefamiliens vegne. Jane påpeker at hennes mening ikke handler om personene, men systemet.

– Uansett handler min mening om likeverd. Jeg mener alle er like, vi er like mye verdt, og at man ikke skal bli født inn i en slik rolle, fortsetter hun.

SKILT: Jane hadde egentlig flere skilt med seg, men de ble hun fratatt. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

Samtidig som hun snakker, begynner svarte biler med sotete ruter å kjøre ut av St. James slott. Folk begynner å juble og rope «God save the King».

– Nå får jeg lyst til å rope «buuu», sier hun.

Jane sier hun ønsker seg en folkeavstemning: Monarki eller ikke.

Splitter de unge

Ifølge en undersøkelse YouGov gjorde i juni i forbindelse med platinumjubileet til dronning Elizabeth, er støtten om kongehuset god.

Den viser at seks av ti briter mener at man skal fortsette å ha monarki som styreform. Kun 22 prosent mener at man heller burde ha et overhode som velges av folket.

Dronning Elizabeth II er død, hennes sønn Charles tar idag over kronen. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

Det er særlig de eldre som er de største tilhengerne av monarkiet, viser undersøkelsen. De spurte som er mellom 18 og 24 år, er imidlertid helt delt i det synet.

17-åringene Daniel og Adam mener republikk eller ikke bør ikke være tema nå.

PROBLEMER: 17-åringene Daniel og Adam var nysgjerrige på hva som foregikk utenfor St. James slott lørdag. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

– Vi har så mange andre problemer at å gå over til å bli republikk bør ikke stå øverst på listen over saker, sier Daniel.

Både han og Adam bor utenfor for London og dro til St. James slott fordi de var nysgjerrige på hva som foregikk.

– Vi har problemer som dyre levekostnader, vi lider etter Brexit og Skottland vil løsrivelse seg fra Samveldet, sier Daniel.

– At britene og irene sklir fra hverandre politisk, bør også være noe å finne ut av, fortsetter han.

Annerledes

Hvordan Samveldet vil ta imot Charles som konge, kan bli utfordrende, tror 17-åringene.

– Han er veldig annerledes enn dronningen. Mens dronningen tiet om sine egne meninger, har Charles sagt det som det er. Det faller ikke nødvendigvis alltid i god jord, sier Daniel.

– Spørsmålet nå er om han kommer til å endre på hva han sier og når, fortsetter Adam.

MYE PRESS: Presse fra hele verden sto på en rundkjøring utenfor St. James slott. Foto: Sigve Bremer Mejdal /TV2

London-boeren Matthew Howard tror det kongen trenger nå, er støtte i befolkningen.

– Det er derfor bra at han møtte folk under 24 timer etter dronningen døde for å hilse på folk. Han fikk se at vi sympatiserer med han, og vi fikk se at han sympatiserer med oss, sier han.

Howard møtte tilfeldig på folkemengden da han var ute og gikk lørdag. Også han sto utenfor St. James slott og fulgte sendingen på telefonen mens hans speidet etter medlemmer av kongefamilien.

Han har tro på at monarkiet lever videre.

– Charles har lært fra den beste. Han har en støttende kone og familie. Monarkiet vil fortsette. Han har hatt lang tid på å forberede seg, sier Howard.