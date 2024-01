Britene sier nye angrep fra Vesten er sannsynlig

KAMPFLY: Et Royal Air Force Typhoon kampfly tok av fra Kypros natt til fredag for å bidra i aksjonen mot i Jemen. Foto: UK MOD / Reuters / NTB

Det var på fredag at Storbritannia og USA sammen gikk til angrep på mål i Jemen. Angrepene kommer i kjølevannet av at houthiene, som kontrollerer det meste av Jemen, de siste ukene gått til angrep på skipstrafikk i Rødehavet.

Natt til lørdag kom ytterligere angrep, men disse ble sendt fra USA uten hjelp fra britene.

Til tross for USAs aleneangrep lørdag, nekter ikke britenes utenriksminister for at også de kan komme til å angripe på nytt, skriver Sky News.

Utenriksminister David Cameron sier det er sannsynlig. Ministeren frykter nemlig dyrere tider dersom houthiene får fortsette å «holde på».

FRYKTER DYRTID: Storbritannias utenriksminister og ekstatsminister David Cameron sier det kan komme nye angrep mot houthimål dersom skipsangrepene ikke stoppes. Foto: Valdrin Xhemaj / Scanpix / NTB

– Hvis houthiene blokkerer passasjen, vil prisene gå opp i Storbritannia og over hele kloden, sier Cameron overfor den britiske avisen The Telegraph.

Ministeren mener at det å ikke angripe Houthiene tilbake ville vært som å la gruppen «forsøke å stenge en viktig sjøvei relativt ustraffet».

Effekten på Israel

Houthienes angrep på skipsfarten i Rødehavet skjer for å vise støtte til Hamas i gruppens krig mot Israel.



Angrepene fra houthiene har skapt store problemer for skipsfarten i det som er hovedveien til sjøs mellom Europa og Asia. Også norskeide skip har blitt truffet av raketter i Rødehavet i desember.



Rundt 15 prosent av verdens skipstrafikk går normalt gjennom handelsruten i Rødehavet.

Spørsmålet er hvilken effekt det har på Israel at handelsveien trues.

Målet med skipsangrepene er å få Israel til å stoppe angrepene mot Gaza, samt å slippe inn mer humanitær hjelp.

Til tross for helgens angrep fra Vesten mot Jemen, er houthiene tydelige på at deres angrep mot skipsfarten ikke vil stoppes før Israel avslutter krigen som har drept nærmere 24.000 palestinere.

Spørsmålet flere stiller seg, er hvilken effekt houthienes angrep mot skipsfarten egentlig har hatt på Israel. Ifølge tidligere kaptein for det amerikanske sjøforsvaret, Brad Martin, er den foreløpig knapp.

– Forstyrrelser i Rødehavet, samt at avsendere nekter å ha med seg israelsk last, vil ikke få Israel ned på kne økonomisk, opplyser han overfor mediehuset.

Til tross for dette, kan langtidseffekten av en blokkering vise effekt. Eksempelvis har Israel over tid vist interesse for at de ønsker å eksportere flytende naturgass.

Ifølge mediehuset var nemlig Israel på vei til å bli en pålitelig gasseksportør før krigen brøt ut.

– Men konflikten har forverret den politiske risikoen ved å gjøre forretninger med Israel, sier Gabrielle Reid, assisterende direktør i S-RM.

Biden nøler ikke

USAs president Joe Biden sa fredag at han ikke vil nøle med å sette inn flere tiltak for å beskytte menneskeliv og sikre fri handel.

Ifølge presidenten fikk de og britene støtte fra Australia, Nederland, Canada og Bahrain i å angripe Jemen natt til fredag.