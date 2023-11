– Britene har rett til å vite

Meghan Markle hevder at et medlem av kongefamilien var bekymret for barnet hennes sin hudfarge før han var født. Her avbildet under graviditeten med Archie. Foto: Richard Pohle / AFP

Det stormer rundt det britiske kongehuset, etter at en bokglipp navnga to «kongelige rasister». Nå har Piers Morgan avslørt hvem de er.

Da Meghan Markle og Prins Harry satte seg ned i to hagestoler i 2021, fulgte hele verden med når avsløring på avsløring om de kongelige ble gitt til Oprah Winfrey.

Det som kom frem i det 85 minutter lange intervjuet var blant annet at et medlem av kongefamilien kommenterte hudfargen til Markle og Harrys barn, Archie, før han var født.

De sa aldri hvem det var, men ryktene startet umiddelbart å florere i tabloidpressen og på sosiale medier.

OPRAH: Paret åpnet seg i et langt intervju med Oprah Winfrey i 2021. Foto: CBS

Nå kan det imidlertid se ut til at rykteflommen kan ta en slutt, etter at en nederlandsk oversettelsesglipp har navngitt ikke bare en, men to «rasistiske» kongelige.

Rasismeanklager

Den britiske journalisten Omid Scobie (42) har fulgt den yngre garde i den britiske kongefamilien tett i åtte år.

Blant annet har han vært med både hertuginne Kate og prins William, og Meghan Markle og prins Harry på reiser over hele verden.

Det har resultert i boken «Endgame» som ble publisert denne uken.

En nederlandsk versjon av boken ble imidlertid trukket etter bare noen timer, da man oppdaget at «det oppsto en feil i den nederlandske oversettelsen».

Boken ble trukket tilbake etter at Scobie ble varslet om et avvik på side 128 i den nederlandske boken, der han diskuterer hvilket medlem av kongefamilien som kommenterte hvor mørk huden til prins Harry og Meghans første barn ville være.

FEIL: En feil i nederlandsk oversettelse resulterte i navngiving av «rasistene». TV 2 har valgt å ikke identifisere dem, og har sladdet siden. Foto: Skjermdump / Twitter

Den britiske versjonen hadde ingen avsløringer, men den nederlandske versjonen lyder: «Men i private brev ble en identitet avslørt og bekreftet, nemlig …» påfulgt av navnet på et høytstående medlem av kongefamilien.

Ytterligere en kongelig blir omtalt som rasist i boken, ifølge medier.

TV 2 kjenner identiteten til de to navngitte personene, men har valgt å ikke identifisere dem.

En person som imidlertid har valgt å avsløre dem er TV-personligheten Piers Morgan.

– Dette er de kongelige som navngis

«Jeg kommer til å skjære gjennom all denne dritten (...) og navngi disse kongelige familiemedlemmene,» sa Piers Morgan til seerne sine onsdag kveld.

KONTROVERSIELL: Programlederen Piers Morgan er kjent for sine sterke meninger. Foto: Dominic Lipinski

– Ærlig talt, hvis nederlendere som vandrer inn i en bokhandel kan kjøpe boken og se disse navnene, så har britiske folk – som faktisk betaler for den britiske kongefamilien – rett til å vite også, sier han.

Den britiske programlederen er ikke fremmed for å skape overskrifter, med sine tidvis kontroversielle utsagn og meninger.

I lang tid har han vært blant de argeste av Harry og Meghans offentlige kritikere. I 2021 sa han at han hadde mistet jobben i det britiske morgenprogrammet Good Morning Britain «fordi jeg valgte å ikke be om unnskyldning for å ikke stole på Meghan Markles påstander i intervjuet hennes med Oprah Winfrey».

Han har også en klar mening om anklagene som dukker opp i den ferske boken:

– Jeg tror ikke at noen rasistiske kommentarer noen gang ble gitt av noen av kongefamilien – og før det er faktiske bevis på at disse kommentarene blir gitt, vil jeg aldri tro det, understreker han.

Han presiserer likevel at det er viktig å komme til bunns i sannheten, slik at man får en sunn debatt om de påståtte rasistiske kommentarene.

– Som sagt, jeg tror ikke det var noen rasemessige hensikter med det som eventuelt ble sagt, men de kongelige som er navngitt i boken, er …

TVILER: Piers Morgan stiller seg kritisk til anklagene i boken. Foto: Chris Pizzello / AP Photo

Onsdag kveld melder britiske Mirror at de kongelige har søkt juridisk rådgivning hvor de vurderer alle alternativer, inkludert å ta rettslige skritt. De skal også kjenne på en «fullstendig forferdelse» etter sirkulasjonen av navnene sine, ifølge Mirror.



Morgan sier at han ikke tror på den «stygge flommen» av rasismeanklager, og at han ikke har sett noen bevis for at de var sanne.

En «oversettelsesfeil»

Bokens forfatter Omid Scobie har tilskrevet navngivningen i den nederlandske utgaven til «oversettelsesfeil», men som Morgan og mange andre har spurt – hvordan oversetter du navn feil?

De nederlandske forlagene sier ganske enkelt at det var en «feil» som skal bli «rettet».

Torsdag morgen er Scobie gjest hos ITVs populære morgenshow «This Morning».

– Jeg visste at boken kom til å bli kontroversiell, og den går åpenbart løs på temaer og spørsmål som kongelige reportere ofte unngår, sier han på programmet, ifølge DailyMail.

Omid Scobie LIVE: Harry and Meghan biographer appears on This Morning today after reigniting royal race row with Dutch translation of Endgame https://t.co/twlnXHTGkr pic.twitter.com/hdJp6zLHs6 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 30, 2023

Han nekter imidlertid for å ha brukt ordet rasist i boken, og mener hendelsen som blir omtalt, ble beskrevet som en fordom.

Scobies nye bok gjør i den britiske versjonen klart at to familiemedlemmer i den britiske kongefamilien deltok i samtalene, men at britiske injurielover hindrer ham i å navngi dem.



– Var det et pr-stunt at oversettelsen på nederlandsk navngir de to? spør verten.

– Det skulle jeg ønske var tilfellet. Jeg skrev og redigerte den engelske versjonen med et forlag, som distribuerer den videre, svarer Scobie.

Han avslutter med å si at han er like frustrert over glippen som alle andre, men understreker at han aldri har omtalt noen som rasister.

Det får Morgan til å reagere, som skriver på X at det er «Komisk å se den løgnaktige Scobie si at han aldri har skrevet et utkast til boken sin som navngir de to antatte kongelige rasistene».

Comical to watch lying Sussex lickspittle @scobie say he’s never written a draft of his book naming the 2 supposed royal ‘racists’.

How else did the Dutch version get printed with those explosive details?

He wouldn’t know the truth if it slapped him round his Botoxed chops. — Piers Morgan (@piersmorgan) November 30, 2023

– Hvordan ble ellers den nederlandske versjonen trykt med de eksplosive detaljene? Scobie ville ikke kjent til sannheten om den så slo ham i det botoxfylte ansiktet hans, avslutter han.

TV 2 har sendt gjentatte forespørsler om en kommentar til både Piers Morgan, Omid Scobie, og Buckingham Palace, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.