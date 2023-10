Brevet løste drapsgåten – men så gjør politiet et «umulig» funn

29. januar 1996, klokken 07.55, varsles politiet i Tustin i California om at det ligger en død person på tennisbanen til Tustin High School.



Når politiet ankommer ser de en ung mann – nærmest fullstendig dekket av blod – iført T-skjorte, shorts og et par rulleskøyter på føttene. Offeret har ingen form for legitimasjon på seg.

Den unge mannen er knivstukket 26 ganger på overkroppen – hvorav noen stikk er 13 centimeter dype – samt et langt, dypt kutt over strupen. Han har sår i ansiktet som trolig skyldes slag.

ÅSTEDET: Det var på denne tennisbanen, tilhørende Tustin High School, at det groteske knivdrapet fant sted. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Ved siden av kroppen ligger en nøkkel, men det er umulig å si om den tilhører offeret eller gjerningspersonen – eller om den allerede lå der da det bestialske drapet fant sted.

En sti med bloddråper, sannsynligvis fra drapskniven, viser hvilken retning gjerningspersonen gikk ut av tennisbanen. Sporhunder sendes inn for å søke, men hundene klarer bare å snuse seg frem til punktet hvor det ikke er flere bloddråper.

Savnet-melding fra familie

Senere samme dag mottar politiet en telefon fra 22 år gamle Lily Ly Tran. Hun er bekymret for storebroren sin, Thien Minh Ly (24), som ikke har gitt livstegn fra seg siden kvelden i forveien.

Politiet reiser hjem til Lily og hennes familie. Lily forteller at Thien forlot huset i går kveld for å stå på rulleskøyter på Tustin High School, og at alt han hadde med seg var husnøkkelen.

Jo mer politiet hører om Thien, desto mer overbevises de om at han er drapsofferet. All tvil legges til side når de får se et fotografi av ham.

BROR OG SØSTER: Det var lillesøsteren til Thien, Lily, som meldte storebroren savnet. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet blir derfor nødt til å fortelle familien at en ung mann – som passer Thiens beskrivelse – har blitt funnet drept tidligere på dagen på Tustin High School. De sier at offeret hadde rulleskøyter på beina, og ved siden av ham ble det funnet en nøkkel.

Senere bekreftes det at offeret er 24 år gamle Thien.

Tilståelsesbrev

Familien til Thien – som emigrerte fra Vietnam til USA i 1982 – kan ikke begripe at noen har drept ham. Han var en skoleflink student ved University of California, hjelpsom, hyggelig og godt likt.

DNA-testingen av Thiens klær og kropp gir ingen avslørende resultater, og politiet står uten spor. I de kommende ukene beveger etterforskningen seg i flere retninger, men alle potensielle ledetråder viser seg å være blindveier.

UBEGRIPELIG: Ingen i omgangskretsen til Thien Minh Ly kunne begripe at noen ønsket å drepe ham. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

En drøy måned etter drapet kommer et uventet gjennombrudd. Politiet i Tustin blir kontaktet av politiet i Alamagordo i delstaten New Mexico – 130 mil unna – som sier at de er i besittelse av et håndskrevet brev med en detaljert beskrivelse av et knivdrap på Tustin High School.

«Jeg drepte en fyr for en stund siden», står det i håndskrevne brevet. «Jeg knivstakk ham til døde på Tustin High School».

Brevet er skrevet av Jerry Lindberg og ble sendt til fetteren Robert Delaney. Familien til Robert hadde funnet og lest brevet, og overlevert det til politiet.

Politiet i Tustin studerer innholdet i brevet nøye. De frykter at det kan være skrevet av en mentalt ustabil person med ingen tilknytning til drapet, men det er én detalj som gjør at de finner det troverdig. I brevet står det nemlig at alt offeret hadde å tilby av verdisaker, var en husnøkkel. At det ble funnet en nøkkel ved siden av Thiens kropp, har aldri blitt offentliggjort.

Brevet nevner også at en annen mann – kun referert til som Dominic – var med på ugjerningen.

BREVET: Utdrag fra brevet som beskrev drapet på Thien Minh Ly. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Stjal identiteten til sin døde bror

Brevet gir vann på mølla til etterforskningen, og det legges store ressurser i å spore ned Jerry Lindberg, samt finne ut hvem Dominic er.

Ved å søke etter Jerry nasjonalt, får politiet vite at Jerry er tidligere straffedømt i byen Monett i delstaten Missouri. Men Monett-politiet har dårlige nyheter til etterforskerne: Jerry Lindberg er død.

Dødsbudskapet får etterforskerne til å tro at drapssaken aldri vil bli oppklart, inntil Monett-politiet forteller dem at Jerrys bror, Gunner Lindberg (21), har siden brorens dødsfall utgitt seg for å være ham. Gunner stjal identiteten til sin døde bror fordi han er etterlyst for drapsforsøk i Missouri.

IDENTITETSTYV: Gunner Lindberg var etterlyst for drapsforsøk, og stjal derfor identiteten til sin avdøde bror Jerry. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Dette bekreftes av fetteren Robert – mottakeren av tilståelsesbrevet – som i avhør forteller at han ringte til Gunner etter å ha mottatt brevet, og at Gunner skal ha sagt til ham at drapet var rasistisk motivert. Robert har dog ingen informasjon om hvor fetteren befinner seg nå.

Ved å grave i Gunners historikk, ser de at han ble stanset og avhørt i en trafikkontroll i desember 1995 – fire uker før drapet. Politirapporten viser at han hadde en passasjer i bilen: 17 år gamle Dominic Michael Christopher. Politiet er nå sikre på at de har funnet det fulle navnet på Dominic-personen som er omtalt i brevet.

Dominic hadde oppgitt en adresse til politiet. Adressen leder til en postboks i et postkontor, som igjen er knyttet til en adresse i Tustin – en leilighet eid av Gunners onkel. Politiet spaner leiligheten i håp om at Dominic eller Gunner skal dukke opp.

Natt til 2. mars 1996 får de napp: Politispanerne ser at Gunner og Dominic låser seg inn. Etter at lysene i leiligheten er skrudd av, stormer politiet inn. Gunner arresteres før han rekker å stå opp fra senga, mens Dominic hopper panisk ut av et vindu og legger på sprang, men arresteres på gata i løpet av få minutter.

Leiligheten deres er et vemmelig syn. På veggene henger plakater og flagg med hakekors, og rundt omkring står en rekke «pyntegjenstander» med nazi-symboler.

I en pappeske finner politiet et par sorte skinnhansker med blodflekker. Disse sendes til DNA-analyse.

Tilstår drapet

Dominic tilstår tidlig i politiavhøret. Han forklarer at han og Gunner hadde sett Super Bowl-sendingen på TV. Da de gikk ut for å kjøpe noe mat, snakket de kontinuerlig om at de hadde lyst til å drepe en tilfeldig person med utenlandsk opprinnelse.

På vei hjem la de merke til Thien med rulleskøytene på tennisbanen. De gikk bort til ham og ba ham overlevere verdisaker. Alt Thien hadde med seg var husnøkkelen. Han holdt den frem og tilbød den til dem. Det var da Gunner gikk til angrep på ham.

TILSTO: Dominic Michael Christopher tilsto i politiavhør at han var delaktig i drapet på Thien. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Dominic innrømmer at han sparket og slo Thien, men at det var Gunner som drepte ham med kniven. Dominic insisterer på at han deltok i angrepet fordi han ville imponere den eldre vennen Gunner.

Dominic blir allikevel funnet skyldig i overlagt drap i mai 1997, og dømmes til 25 år til livstid i fengsel.

Gunner er ikke like snakkesalig som Dominic i sitt avhør, men det spiller ikke så stor rolle. DNA-analysen av de sorte hanskene – som ble funnet i leiligheten – har nemlig DNA-et til Gunner og Thien på seg.

I desember 1997 dømmes Gunner Lindberg til døden for overlagt drap og hatkriminalitet.

Dominic ble løslatt i april 2023 etter å ha tilbrakt 26 år i fengsel. Gunner er i dag 48 år gammel, og venter på henrettelsen i en dødscelle i San Quentin-fengselet i California.

Nye episoder av true crime-serien «The Real Murders of Orange County» er tilgjengelig på TV 2 Play.