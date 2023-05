Brannstasjon med norske biler ble bombet

Visebrannsjef i Dnipropetrovsk fylke, Oleh Kusjniruk, snakker med de norske frivillige i Norsk ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS) og viser frem skadene etter et russisk missilangrep denne uken. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Det har blitt noen turer til Ukraina for Odd Steinar Rønne og de andre frivillige i Norsk ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS). Senest for fire uker siden var de på plass i byen Dnipro med en ny kolonne pent brukte utrykningskjøretøy.

Men mandag morgen fikk Rønne en telefon fra brannvesent i fylket: En av brannstasjonene deres var totalskadd i et nytt russisk angrep.

HJELPER: Odd Steinar Rønne har engasjert seg for å hjelpe Ukraina etter invasjonen. Hittil har de levert 97 brannbiler, ambulanser, utrykningsbåter og annet utstyr til brannvesenet i Dnipro og Kryvyj Rih. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Totalskadd

Åtte personer ble såret og flere bygninger ødelagt da russerne angrep Dnipro i et nytt missil- og droneangrep mandag morgen.

Utenfor byen ble en brannstasjon totalskadd.

TV 2 fikk en omvisning på skadestedet av visebrannsjef i Dnipropetrovsk fylke, Oleh Kusjniruk.

OVERSIKT: Visebrannsjef i Dnipropetrovsk fylke, Oleh Kusjniruk, inspiserer skadeomfanget etter mandagens russiske angrep. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Et flere meter dypt krater gaper mot oss i bakgården.

– Nedslaget var veldig, veldig kraftig, forteller Kusjniruk og peker:



– Se der, det er fra trykkbølgen. Hele veggen ble blåst bort. Her var det en annen inngang, det var solid mur. Nå er det fullstendig ødelagt, sier visebrannsjefen til TV 2.



ØDELAGT: Hele brannstasjonen er totalskadd etter det russiske angrepet. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Missilnedslaget var så kraftig at kjøretøy ble slengt avgårde og landet på et jorde 100 meter fra stasjonen.

Kusjniruk priser seg lykkelig over at ingen av de om lag 20 personene som befant seg på stasjonen ble drept. Hadde angrepet skjedd på dagen, hadde det vært over 100 personer på jobb.

– Vi er veldige glade for at alle overlevde. To stykker ble skadet, men resten er i live, sier Kusjniruk.



Visebrannsjefen sier det ikke var noen militære mål i området.

PÅ PLASS: Visebrannsjef i Dnipropetrovsk fylke, Oleh Kusjniruk, på plass på brannstasjonen for å få oversikt over skadene etter mandagens angrep. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi kan ikke forstå hvorfor dette skjedde fordi ingenting her er tilknyttet det ukrainske militæret. Det nærmeste er kanskje 5-6 kilometer unna.



– Vi er ikke krigere. Vår jobb er å beskytte sivilbefolkningen.



Donasjon fra Norge

Brannstasjonen spesialiserer seg på kjemiske branner, branner i kjøretøy og minerydding.

Når TV 2 er på stedet, er opprydningsarbeidet i full gang og brannfolkene er i gang med å skaffe seg oversikt over skadene.

OPPRYDNING: Brannmannskapene forsøker å redde det de kan av utstyr og skaffe seg oversikt etter angrepet. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Minst 24 kjøretøy ble ødelagt i angrepet, deriblant to som var donert av de norske frivillige i NUBAS.

Kusjniruk viser frem en bil med påskriften «Syketransport» skrevet klart og tydelig på panseret.

– Dette var en bil som ble gitt til oss av våre partnere, våre venner fra Norge, sier Kusjniruk.



– Oppgaven til denne bilen var å gi medisinsk støtte til brann- og redningsmannskapene.

ØDELAGT: For bare noen uker siden fikk brannstasjonen donert denne syketransporten fra norske NUBAS. Nå er kjøretøyet ødelagt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Galskap



Etter å ha fått besøk fra Norge flere ganger, har brannvesenet i Dnipro utviklet et nært bånd til sine norske hjelpere.

– Vi er veldig takknemlige overfor ham (Odd Steinar Rønne journ.anm) og det norske folk som har gitt oss så mye hjelp, sier Kusjniruk.

På en rufsete telefonlinje ringer han Rønne i Steinkjer for å vise frem ødeleggelsene.

– Det er jo galskap, det der!, utbryter Rønne når han får se krateret etter det russiske missilet.



VISER FREM: Kusjniruk viser sin norske hjelper, Odd Steinar Rønne, det store krateret missilnedslaget har laget. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Men ødeleggelsene tar ikke motet fra verken Rønne eller de andre frivillige i NUBAS. Snarere tvert imot.

– Hele organisasjonen er kjempemotivert og vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe brann- og redningsvesenet i Dnipro og den regionen. Helt sikkert!, sier han bestemt.

– Seieren kommer. Den skal vi kjempe for ilag, sier Rønne.



Når Kusjniruk får høre dette, bryter det alvorlige ansiktet ut i et smil og han knytter neven i en hilsen:

– Vi er klare til å gå videre, mot seier. Vi vil kjempe til siste slutt, som vikingene!



Samtidig som de snakker, er Rønne i full sving med å arrangere en ny kolonne med brannbiler. De er ofte i kontakt med brannvesenet i Dnipro, som forteller hva de trenger av utstyr.

– Vi skal starte en kolonne med utgangspunkt fra Steinkjer og Tønsberg-regionen en gang i juni. Vi vil møtes i Sverige og kjøre i kolonne sammen inn til Ukraina, sier Rønne.



ENGASJERT: Odd Steinar Rønne er styreleder i den frivillige organisasjonen Nubas. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Donasjonene til organisasjonen kommer fra brannvesen over hele Norge.

– Så lenge vi har mulighet til å få samlet inn donert utstyr, så vil vi gjøre det. Men vi er selvfølgelig avhengig av at donorer kontakter oss, sier Rønne.

– Vi tar oss av å få utstyret overlevert direkte til brann- og redningsvesenet i Ukraina.